El campeón mundial abre una cuenta de 2025 con una explosión antes de centrarse en los clásicos hasta junio

Después de ganar su debut en la temporada 2025 en la gira de los EAU, el campeón mundial Tadej Pogačar está buscando “cambiar de motor” para los clásicos de un día, sin más carreras en su programa hasta el Critérium du Dauphiné en junio.

Después de haber dominado gran parte de los 1013 kilómetros totales de la carrera emiratí para reclamar su tercer título general, Pogačar se centrará ahora en su próxima carrera en Strade Bianche el 8 de marzo, donde es el campeón defensor, antes de competir en Milan -san Remo, uno de los suyos. Grandes goles para la temporada.

Se dirigirá a Milán desde los EAU y pasará todos los días hasta que se enfrente a las carreteras de grava blanca de la Toscana nuevamente en Italia. El año pasado, Pogačar reclamó su segundo título de Strade Bianche con un imperioso viaje en solitario de 80 km.

“Estaremos en Italia todo el tiempo (antes de Strade). Fue una semana bastante sólida de carreras aquí, por lo que tal vez tengamos algunos días de recuperación y luego cambiaremos el motor a carreras de un día y hacer un trabajo específico para eso. “, dijo Pogačar después del escenario mientras explicaba su acumulación del clásico italiano.

“(No tengo) más carreras en el escenario hasta que el Dauphiné probablemente, solo las carreras de un día para mí, así que necesito cambiar la mentalidad de las carreras de un día ahora”.

Sin embargo, la decisión de centrarse principalmente en una campaña de un día hasta que el verano se encienda por el propio Pogačar, a su equipo no le preocupa cómo esto puede afectar su período previo al Tour de Francia y un posible regreso a la Vuelta. .

“Es principalmente mi decisión. Pero sí, el equipo me apoya en lo que quiero, pero también me dicen lo que quieren, y normalmente nos encontramos a mitad de camino”, dijo Pogačar. “Es una buena relación, un buen ambiente y un buen programa, no me importa”.

¿Por qué ha tomado esa decisión? “Han terminado más rápido”, dijo en broma con una sonrisa, “solo un día y te vas a casa”. Pero afortunadamente, su jefe de equipo proporcionó más luz sobre la situación.

“Para el (resto del) comienzo de la temporada, se concentra en los clásicos”, dijo el director y CEO del equipo Mauro Gianetti a los periodistas, incluidos My Bike al final.

“Cuando termine, hará la preparación para la gira justo después de los clásicos: hará entrenamiento de altitud y el Dauphiné porque (haciendo) Dauphiné, Tour y Vuelta son suficientes”.

El equipo de EAU Emirates-XRG y Pogačar se aseguraron de que estuviera claro que esta era su carrera, habiéndola perdido durante las últimas dos temporadas, mientras que su gran estrella no había estado presente. No solo la familia inmediata del esloveno aún estaba presente, sino que su manager Alex Carrera y casi todo el personal de alto rango de los EAU también estuvo allí para presenciar la victoria.

Pogačar selló la victoria en los EAU con un ataque enfático y un viaje en solitario de 7.8 km por Jebel Hafeet el domingo, limitando un comienzo perfecto de la temporada. Pero si quiere continuar con el dominio en marzo, tendrá que tirar de la victoria en una de las pocas carreras que lo ha eludido: Milan-san Remo.

La Primavera llega dos semanas después de Strade Bianche, el 22 de marzo y Pogačar hará su quinta aparición allí después de mejorar su resultado cada año desde el 12 en 2020 hasta el tercero en la carrera de la temporada pasada. Victoria habría su octavo en un monumento.

“Estaba en muy buena forma en Milan-san Remo el año pasado”, dijo. “Pero solo espero que un poco de suerte y un buen momento en la carrera para romperse tal vez de los velocistas, pero ya veremos.

“Gané mi primera carrera de la temporada. Para mí, lo estoy disfrutando ahora después de este gran gol y luego iremos a los clásicos. Ahora espero también encontrar las buenas piernas y veamos los resultados. No “Me importa si todo no va tan bien como el año pasado”.

Después de competir en Italia, Pogačar hará su muy esperado regreso a los clásicos empedrados en Bélgica, donde competirá en el E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem y la gira de Flandes.

Será impulsado por esas carreras después, en la etapa final de Jebel Hafeet, solo sus dos nuevos compañeros de equipo belgas, Rune Herregodts y Florian Vermeersch, se metieron en el escalón delantero con él cuando las carreras comenzaron a 126 km de la línea.

Luego también hicieron el liderazgo en la subida antes de que Pogačar lanzara el movimiento ganador de la carrera y dejara Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y Oscar Onley (picni- postnl) detrás.

Probablemente no fue como el equipo lo atrajo en la reunión esta mañana, sin embargo, el resultado fue el mismo, ya que Pogačar se llevó a casa el Trofeo Unity de la gira de EAU con el mayor margen ganador en la historia de siete ediciones de la carrera.

“Fue un día muy duro, el equipo hizo un súper buen trabajo”, dijo Pogačar. “Sobreviví en el frente hasta la subida y me salvé las piernas y fue un muy buen día y estoy muy feliz de hacerlo aquí.

“Tratamos de mantenernos lo más seguros posible al principio para mantenernos alejados del peligro de un grupo dividido y ese fue el primer trabajo hecho: llevarme a la subida lo más fresca posible y eso es lo que hicieron: al final , fue un día realmente perfecto para nosotros “.