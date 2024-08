El campeón finlandés, subcampeón de la etapa 1, lidera la clasificación del mejor ciclista joven

Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility) evitó el desastre y esprintó hasta el segundo puesto en la primera etapa del Tour de France Femmes después de que un toque de ruedas dejara la bicicleta de Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) sin descarrilador y con una cadena colgando, lo que le impidió esprintar en La Haya.

La campeona finlandesa esprintó hasta el segundo lugar detrás de la ganadora de la etapa, Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL), y ahora se sitúa segunda en la general y, con tan solo 20 años, también lidera la competición de ciclistas jóvenes.

Si bien estaba satisfecha con sus resultados del día, habló sobre la naturaleza agitada del sprint final y cómo su rueda delantera tocó accidentalmente la rueda trasera de Wiebes a 500 metros del final, justo cuando la de Wiebes se desvió hacia el lado derecho de la carretera, poniendo fin a la oportunidad de la ciclista holandesa de esprintar para una potencial victoria de etapa.

“Creo que fui yo quien de alguna manera tocó su rueda trasera. Creo que choqué contra su descarrilador, así que algo salió mal con su cambio y cadena. Sin duda, ella era una de las más rápidas del grupo, tal vez incluso la más rápida, así que las cosas podrían haber sido diferentes”, dijo Ahtosalo en la línea de meta.

SD Worx-Protime ejecutó su salida a la perfección y Wiebes estuvo en posición de esprintar justo antes de que el toque de ruedas con Ahtosalo provocara el problema mecánico.

Ahtosalo pudo maniobrar alrededor de Wiebes y continuar su sprint, y aunque Kool ya había ganado una longitud de bicicleta en la recta final hacia la línea de meta, esprintó para obtener el segundo lugar del día.

“Estaba justo detrás de ella, pero no había problema”, dijo. “Me pudieron adelantar. Estaba lo suficientemente adelante como para no causar ningún peligro. Creo que fui yo quien tocó su descarrilador. Me sorprendió un poco estar tan adelante”.

Agradeció a sus compañeras de equipo Uno-X, especialmente a Maria Confalonieri, por su liderazgo inicial en la final de la carrera de 123 km de Rotterdam a La Haya.

“Hoy pensamos que era una buena oportunidad para mí y para conseguir el maillot de ciclista joven. Maria tiene buenas etapas por delante; está en muy buena forma, así que queremos correr por ella en las etapas más difíciles”, dijo Ahtosalo.

“Fue mejor de lo que esperaba, así que estoy contento. Fue un poco frenético, pero es el tipo de final que me gusta. Acertamos en la salida. Fue lo mejor que pude hacer con la victoria, pero estoy contento con la salida”.