Cómo han cambiado el equipamiento, las bicicletas y las posiciones del equipo australiano desde su último oro olímpico en persecución por equipos en 2004

Australia ganó el oro olímpico el miércoles por la noche en la final de persecución por equipos masculina tras una reñida carrera contra Gran Bretaña. Sam Welsford, Oliver Bleddyn, Conor Leahy y Kelland O'Brien consiguieron un tiempo de 3:42.067 en la final, un par de segundos por debajo de su propio récord mundial de 3:40.730, establecido en una ronda anterior.

El oro en París es sin duda el resultado de años de trabajo duro e incansable en la prueba de persecución por equipos para los hombres australianos. Fue su primer título olímpico de persecución por equipos desde 2004, y desde esa victoria en los Juegos de Pekín, Londres, Río y Tokio han pasado los de Atenas.

En los 20 años transcurridos desde entonces, han perdido contra su gran rival, Gran Bretaña, en algunas ocasiones, han sufrido problemas mecánicos o han perdido un poco el ritmo cuando otras naciones rivales han ganado. Pero en la pista de París, el equipo luchó hasta la victoria y se llevó el título olímpico de persecución por equipos a Australia de nuevo por otros cuatro años.

Desde 2004, la prueba de persecución por equipos ha cambiado hasta resultar casi irreconocible en términos de velocidad, equipamiento y forma de correr las carreras.

Hemos echado un vistazo a las bicicletas, el equipamiento, la tecnología y los tiempos de los eventos de los equipos australianos de persecución por equipos desde Atenas hasta el día de hoy en París en su viaje para recuperar el título.

En los 20 años transcurridos desde 2004, se han producido grandes avances en la tecnología de las pistas, en particular en lo que respecta a la aerodinámica, para todos los países, no solo para Australia. En dos décadas, han rebajado en 16 segundos el récord mundial de persecución por equipos, pasando de 3:56.610 en Atenas a la marca de 3:40.730 que consiguieron en París. Dos récords mundiales y dos medallas de oro olímpicas no son una mala manera de poner punto final a 20 años de trabajo.

Ábrase camino a través de esta pieza y observe el cambio en las posiciones de persecución a medida que los ciclistas han pasado de tener los brazos planos e incluso apuntando hacia abajo que eran populares en ese momento a la posición estilo “mantis religiosa” que ahora es común en la carretera y la pista, con los brazos subiendo y entrando para cerrar el espacio abierto que queda al tener brazos horizontales en las barras de triatlón.

Las bicicletas también han cambiado, se han vuelto más estrechas y luego súper anchas, como es la tendencia y la forma de pensar actual en varias naciones. El equipo australiano ha utilizado tres marcas de bicicletas diferentes en los últimos 20 años y tres marcas diferentes de ruedas, que sepamos.

Hemos intentado señalar las opciones de equipamiento más destacadas o interesantes a lo largo del camino, a medida que el equipamiento del equipo ha ido cambiando y desarrollándose. No estuvimos allí en persona para estos eventos, así que si ves algo que nos hayamos olvidado o quieres contarnos, envíanos un mensaje.

Atenas 2004

1º: 3.58.233

*Récord mundial establecido en la serie 4: 3:56.610

Australia salió victoriosa en Atenas, el equipo formado por Brad McGee, Brett Lancaster, Graeme Brown y Luke Roberts logró un tiempo ganador de 3.58.233, superando al equipo de Gran Bretaña formado por Steve Cummings, Rob Hayles, Paul Manning y Bradley Wiggins que logró un tiempo de 4.01.760.

Al igual que en París, los australianos establecieron un nuevo récord mundial en la cuarta ronda de la competencia con un tiempo de 3:56.610. En ese momento, una carrera de persecución por equipos de 4 km en menos de cuatro minutos era un logro importante, pero este tiempo de 3:56.610 es solo nuestro punto de partida para analizar la progresión de los tiempos en los próximos 20 años.

Los equipos de pista australianos utilizaron cuadros de pista de BT (Bike Technologies) durante años y ese fue el caso en Atenas. El equipo montó cuadros y manillares de fibra de carbono de BT con la legendaria rueda de disco Mavic Comete y la rueda delantera de cinco radios IO. Seguramente, el juego de ruedas más exitoso en la historia del ciclismo en pista (hasta ahora).

Al igual que ahora, los neumáticos tubulares Vittoria fueron muy populares en la pista y el equipo montó una variante Vittoria Evo CS. Al menos dos de los platos y bielas parecen ser platos y bielas de pista Campagnolo Record Pista. Este es un área que ha experimentado un claro desarrollo: durante años, los platos y bielas Dura Ace, Sugino o Campagnolo se usaban principalmente en la pista, pero en la actualidad han dado paso a platos y bielas aerodinámicos personalizados, a menudo con brazos de cigüeñal de fibra de carbono.

Los cascos aerodinámicos de cola larga eran de Uvex, mientras que los cubrezapatillas eran el popular modelo Nike Swift en ese momento (observe las pequeñas marcas de Nike), que también estaban disponibles comercialmente. Los trajes también tienen una marca de Nike, pero no sabemos si se trataba simplemente de un cambio de marca de otro modelo para los Juegos Olímpicos.

Pekín 2008

4º: 3:59.006

Los australianos no repitieron su éxito de Atenas en Pekín y, en su lugar, fue Gran Bretaña la que se llevó el oro. El equipo formado por Jack Bobridge, Graeme Brown, Mark Jamieson y Bradley McGee acabó en cuarta posición y apenas logró bajar de la marca de los cuatro minutos con un tiempo de 3:59.006, más lento que su tiempo de cuatro años antes en Atenas.

Los cuadros BT habían cambiado de amarillo a mayormente negro, y las ruedas delanteras de cinco radios Mavic IO se habían cambiado por ruedas de disco Comete en la pista cubierta de Laoshan. Los manillares de contrarreloj seguían siendo modelos BT y nuevamente contaban con cinta de agarre para patineta. Los neumáticos tubulares Vittoria también seguían allí. Las posiciones de los brazos seguían siendo prácticamente horizontales en 2008 y el movimiento hacia llevar los brazos hacia arriba aún no había comenzado.

Un aspecto que había cambiado eran los platos y bielas del equipo. Los platos y bielas Campagnolo habían desaparecido y se habían sustituido por platos y bielas totalmente negros con platos más aerodinámicos.

Los cascos tenían viseras transparentes y eran de Bell, que tenía las rejillas de ventilación tapadas. El equipo parecía haber estado usando cubrezapatillas que eran muy similares en apariencia al modelo Nike Swift. Los monos tenían la marca Adidas, pero al igual que en el caso de Athens, no sabemos si se trataba de un cambio de marca.

Después de un final decepcionante, la búsqueda de volver a las medallas debe haber comenzado de cara a los Juegos de Londres 2012.

Londres 2012



2º: 3:54.581

Australia volvió a las medallas en Londres 2012. El equipo tuvo algunos miembros nuevos y Jack Bobridge, Glenn O'Shea, Rohan Dennis y Michael Hepburn corrieron hasta un tiempo de 3:54.581.

En cuanto a la posición, los brazos seguían estando mayoritariamente horizontales en Londres, pero se observa un ángulo ligeramente positivo entre las manos y los brazos en comparación con Pekín, una señal de lo que se avecinaba. También parecía que se habían utilizado algunos espaciadores debajo de las almohadillas del manillar, otra cosa que se suele ver para ayudar a los ciclistas a adoptar una posición aerodinámica.

Los cuadros y manillares de BT al menos parecen similares, aunque el manillar base ha recibido algunos retoques. Las cadenas aerodinámicas negras y los discos Mavic Comete se mantuvieron, al igual que los neumáticos tubulares Vittoria. El equipo tenía nuevos cubrezapatillas blancos con aspecto de goma aerodinámico para los juegos que se extendían más arriba del tobillo que los anteriores de color plata. Una señal de que las cosas se están volviendo más normales en estos días con calcetines y cubrezapatillas aerodinámicos bastante altos.

Curiosamente, el equipo utilizó cascos ventilados, excepto Jack Bobridge, que tenía un modelo completamente liso. Nos preguntamos si esto se debió a que salía en primera posición y el viento le cogía primero por delante. Los monos volvieron a llevar la marca Adidas, pero, como en años anteriores, no sabemos si se trató de un cambio de marca.

Río 2016

2º: 3:51.008

En Río, el equipo formado por Alexander Edmondson, Jack Bobridge, Michael Hepburn y Sam Welsford fue unos segundos más rápido que en Londres 2012 y se llevó otra medalla de plata. Perdieron de nuevo ante sus rivales de Gran Bretaña, que consiguieron un récord mundial y olímpico de 3:50.265. Puede que los equipos lo hayan logrado a puerta cerrada, pero la barrera de menos de 3:50 en los Juegos Olímpicos estuvo a punto de romperse.

En 2016, el equipo ha experimentado algunos cambios interesantes, y serán sus últimos Juegos Olímpicos con bicicletas BT después de mucho tiempo juntos. La posición de los brazos ha cambiado y los brazos del ciclista están claramente en ángulo hacia arriba, aunque no tanto como en la actualidad. Los espaciadores de las almohadillas de los brazos tienen mucho más material debajo para elevarlos.

Se utilizaron zapatillas Bont personalizadas, famosas por su rigidez, así como calcetines aerodinámicos con cremallera en la parte trasera (observe las cremalleras en la imagen orientada hacia atrás). Los ciclistas también llevaban guantes largos de aspecto gomoso, tal vez estos resultaron más rápidos para ellos. Los cascos aerodinámicos Kask, más cortos y redondos, también habían reemplazado a los cascos ventilados con forma de lágrima que se usaron en Londres.

Las ruedas Mavic Comete también se han sustituido por ruedas de disco de fibra de carbono ligeras, también famosas por su construcción ligera, como las ruedas de carretera habituales de la marca. Río 2016 parece casi un año de transición entre las antiguas configuraciones de Londres y Pekín y lo que estaba por venir en Tokio y luego en París.

Tokio 2021

3º – Atrapó a Nueva Zelanda en la carrera de bronce

Tiempo más rápido: 3:44.902

Todo cambió en 2021, ya que el equipo australiano cambió a bicicletas de pista de fibra de carbono Argon 18, poniendo fin a un largo período de uso de cuadros BT.

El equipo también había cambiado el manillar y el manillar de titanio impreso en 3D de Bastion que utilizó Alex Porter se rompió en la clasificación y el piloto cayó al suelo a 65 km/h. Bastion investigó más tarde el fallo, al igual que una comisión independiente que determinó que la causa del fallo era una especificación inadecuada y una prueba de fatiga.

El equipo contraatacó y registró un tiempo de 3:44.902 en la siguiente ronda antes de alcanzar al equipo de Nueva Zelanda en la carrera por la medalla de bronce después de que uno de sus miembros se estrellara.

Sin embargo, cuatro años después de Río, las posiciones de persecución eran radicalmente diferentes: la posición de mantis religiosa estaba en pleno vigor y el espacio en el pecho dejado por los brazos más planos estaba completamente cerrado.

El equipo llevaba ruedas de disco Zipp, con un buje delantero que parecía tener un espaciado más estrecho. También se incluían platos y bielas aerodinámicos, pero no sabemos si también los fabricaba Bastion.

Los cubrezapatillas blancos aerodinámicos habían vuelto y parecían tener diferentes paneles incorporados en su diseño. La marca del equipo había cambiado a Asics, pero creemos que también se trataba de un mono con una nueva marca.

París 2024

1º: 3:42.067

*Récord mundial en eliminatorias: 3:40.730

Este es un recorrido rápido por los últimos 20 años del Australian Team Pursuit, que nos lleva hasta agosto de 2024 en los Juegos Olímpicos de París, donde el equipo estableció un nuevo récord mundial en su camino hacia el oro con sus nuevas bicicletas Factor, que reemplazaron a los modelos Argon 18.

Sam Welsford, Oliver Bleddyn, Conor Leahy y Kelland O'Brien detuvieron el crono durante la desesperada final contra Gran Bretaña en 3:42.067.

El equipo utilizó la bicicleta de pista Factor, súper ancha y pintada a medida, en París. Factor es otra marca que ha adoptado el diseño de cuadro con horquilla y tirantes ultra anchos que se ve en las bicicletas Look y Hope/Lotus, entre otras.

Las bicicletas parecen contar con excelentes manillares para contrarreloj impresos en 3D. Se parecen un poco a los manillares Wattshop Anemoi, que cuentan con asideros moldeados en los extremos de las extensiones y acercan las manos del ciclista muy cerca de la cara para minimizar cualquier posible espacio alrededor del pecho.

Las ruedas de disco son de Black Inc. (una marca subsidiaria de Factor) y la parte delantera parece tener un espaciado entre bujes muy estrecho. También podemos ver neumáticos tubulares Vittoria Pista Oro, con un precio de 223 € por neumático. También se incluyen brazos de biela Wattshop Cratus, que giran sobre rodamientos de pedalier CeramicSpeed.

Los cascos aerodinámicos eran de Kask, y parece haber una capa base aerodinámica usada debajo de al menos uno de los trajes de marca Asics de los ciclistas.