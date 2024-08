Un estadounidense se lleva a casa el primer oro en carreras de ruta del país en 40 años y ahora centra su atención en el objetivo de persecución por equipos en pista

La estadounidense Kristen Faulkner no estaba en la mira de nadie para los Juegos Olímpicos un mes antes de conseguir la primera medalla de oro para su país en la carrera en ruta en 40 años. De hecho, a principios de julio ni siquiera se esperaba que tomara la salida en la carrera en ruta: su atención estaba centrada únicamente en la prueba de persecución por equipos que comienza el martes.

Sin embargo, la ciclista de 31 años de Alaska llegó a la prueba de ruta de manera indirecta y luego venció a dos de las mejores ciclistas de todos los tiempos, Marianne Vos (Países Bajos) y Lotte Kopecky (Bélgica), con un ataque abrasador a casi exactamente 4 km de la línea de meta en la persecución por equipos.

Faulkner apenas podía creer que había ganado cuando cruzó la línea frente a la Torre Eiffel, tanto que no reaccionó con ningún tipo de saludo victorioso hasta después de pasar por la pluma del fotógrafo de prensa.

“Sabía que había ganado, pero, para ser sincera, emocionalmente fue un poco surrealista para mí. Creo que, aunque llegué aquí con la confianza de que podía ganar una medalla cuando cruzara la línea de meta, no lo asimilé del todo; fue bastante abrumador para mí”.

El camino de Faulkner hasta lo más alto del podio olímpico de ciclismo en ruta fue corto y largo a la vez. Exremera, trabajaba en finanzas después de graduarse en Harvard. Había empezado a andar en bicicleta en 2017 y hace poco más de tres años dejó un trabajo estable en la ciudad de Nueva York para comprometerse con una carrera ciclista profesional en 2021.

Su ascenso en las categorías ha sido meteórico, pero los Juegos Olímpicos en ruta no eran la cima a la que aspiraba. Faulkner no logró clasificarse automáticamente para el equipo de ruta de los Estados Unidos al quedar segunda, detrás de la triatleta Taylor Knibb, por solo 11 segundos en los campeonatos nacionales de contrarreloj individual en mayo. Como resultado, volvió a concentrarse en la persecución por equipos, para la que había estado entrenando durante más de un año.

Sus ambiciones de competir en ruta de repente se hicieron realidad cuando, el 9 de julio, USA Cycling anunció que Knibb rechazó su puesto en el equipo para el evento de ruta porque carecía de experiencia en carreras en grupo, y de repente Faulkner estaba en la carrera de ruta junto a Chloé Dygert.

Sin embargo, incluso durante la carrera, dijo, consideró abandonar para salvar su vida en la pista.

“Como tuve la carrera de persecución por equipos en dos días, casi no participé en la carrera de ruta. La razón es que creo que tenemos un equipo muy fuerte para la persecución por equipos. Creo que somos capaces de ganar medallas. Así que realmente tuve que preguntarme: '¿Soy capaz de ganar medallas también en la carrera de ruta?' Porque, en última instancia, USA Cycling quiere que llevemos medallas, y es por eso que estamos aquí”, dijo.

“En la persecución por equipos tenemos posibilidades de ganar una medalla, y para mí era un gran riesgo participar en la carrera en ruta, porque podría o no estar más fatigado por haber participado en la carrera en ruta antes de la persecución por equipos. Así que tuve que sentarme a hablar con mis entrenadores y evaluar si realmente podía ganar una medalla en la carrera en ruta”.

Fue exactamente el tipo de análisis cuidadoso y evaluación de riesgos para los que se entrenó en su vida anterior en capital de riesgo, y el riesgo definitivamente valió la pena.

La decisión de Faulkner de competir en la carrera de ruta no fue el resultado de un cambio repentino de opinión por parte de Knibb, reveló en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

“Los últimos meses, y en particular la última semana, tuvimos muchas conversaciones conmigo, con USA Cycling y con mis entrenadores para ver cómo podría actuar hoy y cómo maximizar mi recuperación para la persecución por equipos si lo hago.

“Realicé muchas simulaciones de carrera como parte de mi entrenamiento, seguidas de un día tranquilo y luego de un día en pista. A través de esas simulaciones de carrera, descubrí que me recuperé bastante bien y que podía llegar a la pista y estar bastante listo para la carrera.

“Llegué a un acuerdo con mis entrenadores de pista de que solo haría la carrera en ruta si sentía que tenía capacidad para ganar una medalla, y si en algún momento me quedaba atrás del grupo delantero y ya no estaba en condiciones de competir por una medalla, me retiraría de la carrera y me recuperaría para la persecución por equipos”.

Por suerte para Faulkner y USA Cycling, tenía una forma física brillante y una inteligencia para competir que superaba con creces sus años en este deporte. No solo evitó hábilmente el choque de su compañera de equipo Dygert a 48 km de la meta, sino que se metió fácilmente en el grupo de cabeza mientras las favoritas de la carrera, como Kopecky y Lorena Wiebes (Países Bajos), tuvieron que esforzarse mucho para perseguirlas.

Cuando Vos se escapó con la húngara Blanka Vas a poco más de 20 km de la meta, Faulkner todavía estaba en disputa por la medalla en el grupo perseguidor, pero pareció esperar para comprometerse por completo hasta los kilómetros finales y se mantuvo concentrado en Kopecky.

“Me sentí bastante fuerte durante todo el día y, después de la primera subida por la cuesta adoquinada, me dije que me sentía mejor que nunca. Así que voy a darlo todo y seguir con la carrera para ganar una medalla”.

Luego, en la emocionante persecución con Kopecky, Faulkner se aseguró de que su compañera belga siguiera trabajando para reducir la diferencia con Vos y Vas, lo que hicieron a 4 km de la meta. Atacó casi de inmediato, sabiendo que no ganaría una medalla en un sprint contra esas tres corredoras.

Ahora, Faulkner se unirá a Dygert, Lily Williams, Olivia Cummins y la medallista de oro del Tokyo Omnium, Jen Valente, en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines y centrará su atención en conseguir medallas para todas ellas.

“Aún creo que podemos ganar otra medalla en persecución por equipos, porque tenemos un equipo muy fuerte. Y sí, quiero irme con dos medallas”.