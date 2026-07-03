Mohorič tiene dos bicicletas de carrera para elegir en el Tour de Francia de este año

Hace calor en Barcelona ahora mismo. El calor y la tensión parecen aumentar a medida que se acerca el inicio del Tour de Francia de este año.

Ya ha sido una semana ocupada y ayer logramos detectar un nuevo prototipo de bicicleta de contrarreloj Specialized en Bora-Hansgrohe.

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Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


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Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


Bianchi Specialissima de Matej Mohori en el Tour de Francia 2026


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