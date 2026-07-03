Mohorič tiene dos bicicletas de carrera para elegir en el Tour de Francia de este año

Hace calor en Barcelona ahora mismo. El calor y la tensión parecen aumentar a medida que se acerca el inicio del Tour de Francia de este año.

Ya ha sido una semana ocupada y ayer logramos detectar un nuevo prototipo de bicicleta de contrarreloj Specialized en Bora-Hansgrohe.

ciclismonoticias La tecnología ya está buscando bicicletas y kits interesantes en España, y el miércoles nos entregaron la nueva y personalizada Bianchi Specialissima de Matej Mohorič en el hotel del equipo Bahrain Victorious.

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El equipo y la marca estaban ansiosos por mostrar la bicicleta, y eso es comprensible, ya que hace unas semanas se lanzó la Specialissima recientemente actualizada. También preguntamos sobre novedades sobre un nuevo Oltre RC, pero la marca se mantuvo callada al respecto.

La bicicleta ha recibido algunas actualizaciones aerodinámicas y nuevos componentes para convertirla en una todoterreno más rápida y alejarla del territorio de las bicicletas de escalada puramente livianas, que, dadas las velocidades a las que se mueven los ciclistas profesionales, no sería de mucha utilidad.

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Este modelo también tenía un trabajo de pintura especial personalizado, un deslumbrante verde/azul que brillaba junto a la piscina del hotel del equipo bajo el sol de la tarde.

Se dice que la bicicleta ahorra alrededor de 16 vatios con respecto al modelo anterior; Hay un cuadro, un manillar y una horquilla más aerodinámicos, pero todavía se dice que una talla 55 pesa alrededor de 750 gramos, y esta bicicleta estaba por debajo de la marca de los 7 kg. Se sintió ligero.

La bicicleta tenía algunos detalles interesantes: un sillín inclinado hacia adelante, un juego de bielas con medidor de potencia chino Elilee con platos Dura-Ace y neumáticos de contrarreloj Continental para máxima velocidad.

Estén atentos esta semana para conocer más historias técnicas del Tour de Francia y revisiones de bicicletas de la carrera.































































