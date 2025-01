“La línea roja es que no queremos tener una liga separatista”, dice el presidente de la UCI, Dvid Lappartient

Se espera que el proyecto One Cycling finalmente se anuncie en las próximas semanas, pero después de haber sido inicialmente denominado una 'liga separatista' y grandes planes para crear nuevas carreras innovadoras, es probable que One Cycling caiga bajo las regulaciones de la UCI y el control del presidente de la UCI. David Lappartient.

Se espera que el fondo de inversión deportiva SURJ de Arabia Saudita invierta 300 millones de dólares en una nueva empresa que tendrá como accionistas a muchos de los equipos líderes, junto con el organizador de carreras belga Flanders Classics y posiblemente otros. Los organizadores del Tour de Francia, ASO, siempre se han opuesto a la creación de One Cycling.

La información sobre el proyecto One Cycling se ha mantenido en secreto después de que los equipos y los organizadores de carreras firmaran acuerdos de confidencialidad legalmente vinculantes. Sin embargo, los equipos ahora son optimistas porque el lanzamiento es inminente.

El director ejecutivo de SURJ, Danny Townsend, dijo deportespro en diciembre dijo que las inversiones de Arabia Saudita en nuevos deportes se anunciarían “en los próximos meses”.

“Hemos estado trabajando en algunos de los acuerdos que estamos a punto de cerrar durante más de 12 meses. Estamos muy entusiasmados con los que estamos muy cerca de anunciar, y creo que una vez que los anunciemos, el El mercado verá que son transformadores para los deportes en los que estamos invirtiendo”.

El Colectivo de escape informó que One Cycling podría lanzarse en cuestión de semanas y ciclismonoticias ha escuchado información similar de varias fuentes. Una fuente dijo Colectivo de escape que los comentarios de Townsend “se correlacionan con todo lo que está sucediendo”.

Esta semana SURJ anunció una asociación estratégica con Enfield Investment Partners luego del lanzamiento por parte de la firma de inversión estadounidense de un fondo global de activos deportivos de $4 mil millones. También se informa que SURJ está a punto de realizar una inversión de mil millones de dólares en la plataforma de transmisión de deportes Dazn. Dazn transmitirá la problemática Copa Mundial de Clubes de la FIFA de forma gratuita este verano, mientras que Arabia Saudita fue nombrada anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2034.

Los planes iniciales de One Cycling pasaban por crear nuevas carreras y revolucionar el precario modelo de negocio del ciclismo profesional. Ahora se espera que One Cycling trabaje con organizadores de carreras existentes seleccionados para intentar monetizar a los fanáticos del ciclismo de maneras nuevas y diferentes.

Estos podrían incluir más finales de circuito en las carreras y, por lo tanto, áreas VIP que cobren a los fanáticos por ver la acción en los mejores puntos de las carreras mientras ofrecen comida y bebida. Flanders Classics hace esto en sus carreras más importantes y en la Copa del Mundo de ciclocross.

ciclismonoticias entiende que los objetivos a largo plazo de One Cycling podrían incluir incluso un tope salarial y una especie de sistema de draft deportivo estadounidense para el mejor ciclista joven y pagos a los equipos de desarrollo.

Se aprovecharía la tecnología digital y las técnicas modernas de marketing para monetizar los derechos de eventos, las plataformas digitales, las apuestas, la gamificación, la comercialización y la membresía de los fanáticos.

Los equipos de One Cycling podrían acordar enviar a sus mejores corredores a las carreras asociadas, pero esto podría socavar el calendario WorldTour. El calendario de carreras se modificará de todos modos como parte de reformas más amplias para el próximo ciclo WorldTour de tres años.

Visma-alquiler de bicicletas EF Educación-EasyPost, Soudal-Quickstep Ineos Grenadiers, Lidl-Trek y Red Bull-Bora-Hansgrohe forman parte del proyecto desde hace mucho tiempo, y se dice que Bahrain Victorious, Movistar y otros equipos se han unido a ellos. Jayco-Alulla y los principales equipos franceses aparentemente han optado por no participar en el proyecto, mientras que el UAE Team Emirates se ha mantenido equidistante, entendiendo la importancia de las buenas relaciones con la UCI y la ASO.

Una fuente dijo ciclismonoticias que al menos 13 grandes equipos masculinos WorldTour más varios equipos femeninos están listos para convertirse en accionistas de One Cycling, con planes de negocio iniciales para tres y seis años. Se dice que varios directores de equipo y el director general de Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel, lideran el proyecto.

One Cycling comenzó como una posible liga separatista, pero gradualmente evolucionó hasta convertirse en un plan aprobado por la UCI.

“La UCI quiere dar un paso al frente, al igual que varios grandes organizadores de carreras”, dijo una fuente. ciclismonoticias.

“Sabemos que no podemos convertir el ciclismo en la NBA de inmediato, pero podemos dar un paso adelante en tres años y luego en seis años alcanzar un objetivo final”.

El gerente del equipo Visma-Lease a Bike, Richard Pugge, quien fue uno de los creadores originales del proyecto One Cycling, sugirió que Lappartient está listo para darle luz verde a One Cycling mientras busca votos vitales para convertirse en el próximo presidente del Comité Olímpico Internacional.

Un deporte más unido, impulsado por 300 millones de dólares de Arabia Saudita, podría ser el legado del francés.

Lappartient estuvo en la salida del Women's Tour Down Under en Australia el viernes y habló con los medios, entre ellos ciclismonoticiassobre One Cycling.

“Hay conversaciones en curso con diferentes partes interesadas, no se ha llegado a un acuerdo completo, por supuesto, pero para nosotros hay algunas líneas rojas”, aclaró Lappartient.

“La línea roja es que no queremos tener una liga separatista, no queremos tener una liga privada y queremos asegurarnos de respetar carreras como el Tour Down Under que están aquí desde hace años.

“Sabemos que el modelo económico del ciclismo se puede mejorar. Sabemos que el poder del ciclismo puede ser mayor, pero también queremos que las discusiones se realicen bajo el paraguas de la UCI.

“He conocido a varias partes interesadas. No están totalmente de acuerdo, como sabrán, pero acordamos en el último seminario de WorldTour (en noviembre de 2024) que tenemos que sentarnos todos juntos y encontrar la mejor manera de hacerlo. No queremos que las carreras paguen tres o cuatro veces más, eso es lo clave para nosotros.

“Las discusiones deben ser con equipos, corredores, organizadores, bajo el paraguas de la UCI. Pero, a fecha de hoy, no estamos en el punto de llegar a un acuerdo”.