El velocista del SD Worx-Protime considera que el castigo fue demasiado duro y tiene dudas sobre el protocolo de medición de la UCI

Lorena Wiebes ha hablado por primera vez de su descalificación del Giro de Italia femenino, explicando cómo sus emociones pasaron de la “tristeza” a la “ira” y ahora a una sensación de “injusticia”.

La campeona holandesa parecía haber ganado la primera etapa el fin de semana pasado, pero su bicicleta no cumplió con el peso mínimo requerido por la UCI en los controles posteriores a la carrera y fue expulsada de la carrera.

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