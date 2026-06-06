El velocista del SD Worx-Protime considera que el castigo fue demasiado duro y tiene dudas sobre el protocolo de medición de la UCI

Lorena Wiebes ha hablado por primera vez de su descalificación del Giro de Italia femenino, explicando cómo sus emociones pasaron de la “tristeza” a la “ira” y ahora a una sensación de “injusticia”.

La campeona holandesa parecía haber ganado la primera etapa el fin de semana pasado, pero su bicicleta no cumplió con el peso mínimo requerido por la UCI en los controles posteriores a la carrera y fue expulsada de la carrera.

Wiebes guardó silencio mientras volaba a casa en los Países Bajos antes de regresar a Italia y el Giro, viajando en su caravana para entrenar y animar desde la carretera.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Fue allí donde habló por primera vez el jueves, apareciendo en el podcast holandés. La Koers e insistiendo en que ella y el equipo no hicieron nada malo. Ella apoya los planes de SD Worx de luchar contra la UCI en los tribunales y sugirió que la descalificación de la carrera era un castigo demasiado severo.

“Al principio sentí principalmente tristeza. Luego vino la ira por el motivo por el que las cosas sucedieron así. La noche de la decisión y el segundo día fueron muy duros”, dijo Wiebes en el podcast, según los medios holandeses.

te puede gustar



“Asombrada”: SD Worx-Protime tiene “serias dudas” sobre el pesaje de bicicletas en el Giro de Italia femenino tras la descalificación de Lorena Wiebes



Lorena Wiebes vista en la ruta del Giro de Italia femenino a pesar de la descalificación por peso en bicicleta



'Desacreditan al ciclismo': el agente de Lorena Wiebes critica la descalificación del Giro mientras la ciclista guarda silencio aparte de una breve publicación en Instagram

El equipo SD Worx cuestionó los procedimientos de pesaje de la UCI en el Giro de Italia femenino, afirmando en un comunicado oficial que había una diferencia de peso de más de 50 gramos entre el primer y el segundo pesaje de la bicicleta de Wiebes.

“Si hubiera sido igual todo el tiempo, lo habría aceptado más fácilmente. Todavía se podía dudar del equipo, pero las fluctuaciones eran aún más difíciles”, dijo Wiebes.

Wiebes descartó la idea de que un cambio a un juego de platos y bielas 1x más ligero podría haber causado que su bicicleta cayera por debajo del límite de 6,8 kg de la UCI.

“Ya había pilotado con un solo plato antes y sabía que mi bicicleta para Milán-San Remo también pesaba con la misma configuración”, dijo.

“Lo que más me molestó fue el pesaje de la UCI”, añadió. “Después de la carrera lo hicimos de nuevo en el hotel. También fue perfecto”.

Qué leer a continuación



'¿Te imaginas si esto fuera Cavendish, Remco o Sagan?' – El jefe de Specialized, Mike Sinyard, habla sobre la descalificación de peso en bicicleta de Lorena Wiebes



La descalificación del peso en bicicleta de Lorena Wiebes: ¿Cómo sucedió, qué pasa después y quién tiene la culpa? Aquí está todo lo que sabemos.



Giro de Italia femenino: Elisa Balsamo declarada ganadora mientras Lorena Wiebes es expulsada de la carrera por infracción de peso en bicicleta

“La pena es demasiado dura”

El reglamento de la UCI establece claramente “eliminación o descalificación” por una bicicleta irregular, pero Wiebes cree que el castigo es demasiado severo.

“Si no hubiera corrido mi sprint de acuerdo con las reglas, puedes vivir con el hecho de que es tu culpa. Ahora no siento que tenga ninguna culpa”, dijo, sin querer culpar al mecánico de su equipo.

“Me gustaría que la UCI volviera a analizar esas regulaciones. Si un ciclista realmente necesita ser castigado tan severamente si hay algún problema con la bicicleta que usted, como ciclista, no tiene control sobre ello.

“La penalización es demasiado dura. Sin embargo, es complicado. Los escaladores pueden beneficiarse de una bicicleta liviana pero, por otro lado, pienso: ¿realmente le vas a dar minutos a alguien si la bicicleta es 20 gramos más liviana?

“Me parece una injusticia; tal vez hubiera sido mejor una tarjeta amarilla y una multa para el equipo. Si tienes una moto demasiado ligera por segunda vez, puedes ser descalificado de la carrera. Eso me parece más lógico.

“Lo más importante para mí es que no haya más fluctuaciones en las mediciones. La UCI tiene que investigar esto.”

La UCI no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones de Wiebes y su equipo de que había discrepancias en las medidas del peso de la bicicleta.

Wiebes dijo que volverá a competir en el Sprint de Copenhague en Dinamarca el 13 de junio.