Trek se une a la marcha hacia la comodidad primero con un mejor ajuste para más personas

Hoy Trek anuncia tres nuevos pares de zapatos. Las zapatillas Trek RSL Knit, Trek RSL Road y Trek Velocis ofrecen tres niveles de precio pero también una visión unificada. Los nuevos zapatos siguen tendencias y marcan otras nuevas.

En los últimos años, el ciclismo en su conjunto ha ido cambiando. Es difícil decir dónde empezó, tal vez cuadros o tal vez neumáticos y ruedas más anchos, pero cada vez se presta más atención a la importancia de la comodidad. Las nuevas ofertas de Trek siguen esta tendencia y al mismo tiempo introducen algunas ideas nuevas en las zapatillas de ciclismo. A medida que continúa este cambio hacia la comodidad, las marcas generalmente lo enmarcarán en torno a las carreras. En realidad, también podría ser un reconocimiento de que no todo el mundo corre.

Cualesquiera que sean las razones, cada vez más personas exigen ropa cómoda y las marcas están respondiendo. Mientras observamos la evolución continua en nuestra lista de mejores zapatillas de ciclismo Habrá más opciones enfocadas a la comodidad. El anuncio de hoy significa que hay tres opciones de Waterloo que tienen como objetivo adaptarse a más personas de manera más cómoda. Una gran pregunta será ¿qué tan salvaje quieres volverte?

MetNet añade elasticidad y tolerancia a materiales implacables

MetNet es la tecnología unificadora

Las zapatillas de ciclismo de alto rendimiento representan una colección de contradicciones. Históricamente, el mejor rendimiento procedía de un ajuste ceñido y de limitar cualquier movimiento entre el zapato y el pie. La mejor manera de afrontar esas demandas era crear un zapato que fuera lo más sólido posible con materiales que no se estiraran ni cambiaran con el tiempo.

El desafío de abordar esa necesidad es que los humanos son blandos y una colección de formas inusuales. Los zapatos duros, ajustados y sin elasticidad no son cómodos. Durante años, el enfoque en el ciclismo y otros deportes fue pedir a los atletas que sacrificaran la comodidad en aras del rendimiento. El equipo de ciclismo era incómodo y rápido o cómodo y lento.

En los últimos años, ha habido un enfoque completamente nuevo. Las marcas que fabrican todo tipo de equipamiento para ciclismo han empezado a darse cuenta de que los deportistas cómodos también son más rápidos. Trek sigue esa tendencia con esta última ronda de calzado y MetNet es la tecnología encargada de cerrar la brecha.

Lo que informa Trek es que los puntos débiles de los zapatos se producen principalmente en tres lugares. La cabeza del primer y quinto metatarsiano y en el centro exterior del pie en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Estos son los puntos que, según la marca, se convierten en puntos de presión y provocan entumecimiento, hormigueo y dolor. Para abordar estos puntos, Trek está integrando MetNet en los tres zapatos nuevos, pero cada uno es un poco diferente.

En el nivel más básico, lo que hace MetNet es resolver el enigma de la extensión o la no extensión. No es la primera ni la única solución a esto. Tampoco es la más alta tecnología. En cambio, MetNet es una colección simple de perforaciones en forma de tríada. En resumen, es un nombre elegante para hacer pequeños agujeros en el material no elástico para que pueda estirarse y adaptarse. Los agujeros también tienen la ventaja de permitir un mejor flujo de aire.

Donde verás diferencias entre los distintos modelos en la cantidad y estilo de los cortes de MetNet. El zapato menos costoso es el Velocis y en ese zapato, las perforaciones MetNet son pequeñas y uniformes y cubren solo los puntos necesarios. A medida que avanzas hacia las zapatillas de carretera RSL, las perforaciones se vuelven más complejas e incluyen matices según la ubicación.

En el nivel superior, el zapato RSL Knit convierte a MetNet en un concepto sólo de nombre. En RSL Knit, la forma no es reconocible. En lugar de depender de recortes, el tejido en sí proporciona las mismas características estratégicas de elasticidad y alivio de la presión.

El Trek Velocis es un poco más tolerante en la suela y la cartera.

Trek Velocis

El Trek Velocis es el más asequible de los nuevos zapatos con un precio minorista de $ 249,99 / £ 229,99 / € 249,99 y parte superior de PU sintética. La decoración de la parte superior de PU es una opción de blanco, negro o rojo, así como ventilación extensa y perforaciones MetNet en las tres áreas de alta presión ya mencionadas. El manejo del cierre es tarea del dial premium BOA Li2 en una configuración de dial dual.

La base del Velocis es la más flexible de las tres opciones gracias a la placa compuesta de carbono OCLV con un índice de rigidez de 10/14. En la parte trasera encontrarás una talonera reemplazable y en la parte delantera hay 4 mm de ajuste del soporte de la cala. También hay ventilación a través de la base delantera y trasera de los soportes de las calas.

El RSL Road es el claro sucesor del modelo de carretera XXX saliente.

Trekking RSL por carretera

El RSL se comercializa como la opción para un “Elevated Classic” y es el reemplazo más cercano al saliente zapato de carretera Bontrager XXX. Al igual que ese zapato, el RSL es un zapato de nivel profesional desarrollado con el aporte de los atletas de Lidl-Trek, pero tiene un “Pro Last” completamente nuevo. Eso significa un nuevo ajuste con una puntera drásticamente más ancha y más volumen en toda la parte superior.

Respaldando el nuevo ajuste hay una parte superior completamente actualizada disponible en negro o blanco. Aunque el material TPU no se estira, hay perforaciones de ventilación que cubren la mayor parte de la parte superior y perforaciones MetNet de diferentes tamaños que brindan una gran flexibilidad. Al igual que el Velocis, un par de diales BOA Li2 logran un cierre preciso y el único remanente reconocible del XXX es el soporte externo del talón.

Debido a su posicionamiento como calzado de nivel profesional, el RSL es el primero de los tres nuevos zapatos que utiliza una placa base íntegramente de carbono y una calificación de rigidez de 14 sobre 14. Hay los mismos 4 mm de capacidad de ajuste del soporte de cala que la base Velocis, pero por lo demás los dos son bastante diferentes. Las almohadillas del talón y la puntera no son reemplazables y hay grandes ventilaciones cubiertas de malla en la puntera y la parte media del pie.

El Trek RSL Knit es un zapato salvaje como ningún otro en el mercado.

Trek RSL Knit Carretera

El Trek RSL Knit es una desviación espectacular de todo lo que Trek ha ofrecido anteriormente, así como de Velocis y RSL. Esto a pesar de que la base y la punta tanto del RSL como del RSL Knit son las mismas. Tienes que mirar más allá de la pintura plateada u dorada de alto brillo, pero cuando lo hagas, notarás que las almohadillas del talón y los dedos, la ventilación, la forma y la clasificación de rigidez 14/14 no han cambiado. Sin embargo, la parte superior no se parece a nada en el mercado.

Debido a su nombre, toda la parte superior RSL Knit utiliza una construcción Knit. Las opciones de color son blanco o negro y el antepié y el mediopié tienen una cubierta similar a un calcetín con diferentes densidades y patrones para adaptar el estiramiento. Las esferas metálicas BOA, nuevamente en oro o plata, contrastan con lo que Trek llama un diseño de exoesqueleto MetNet.

Aunque MetNet sigue siendo la tecnología unificadora en RSL Knit, no es lo mismo que en los otros zapatos. De hecho, se ha cambiado la tecnología. En lugar de una parte superior no elástica con perforaciones para brindar elasticidad, toda la parte superior del RSL Knit es suave, transpirable y flexible. En este caso, el nombre MetNet se aplica a partes de gamuza sintética que brindan estructura alrededor de los mismos puntos de presión que MetNet brinda alivio en los otros zapatos. El material también se fija directamente a la suela exterior y le da a los diales BOA un lugar para anclarse y apretarse.

A medida que te diriges a la parte trasera del zapato, la estructura Knit desaparece. En lugar del antepié tipo calcetín, hay más del mismo ante sintético que proporciona estructura al sistema MetNet en la parte delantera. En lugar de una talonera externa, el soporte es interno con menos rigidez. En el interior encontrarás una textura similar a la piel de tiburón para ayudar a mantener el talón en su lugar durante los esfuerzos intensos.

Aunque el RSL Knit es cómodo, espere pasar algún tiempo explorando nuestra lista de mejores cubrezapatillas de ciclismo . Será casi imposible mantenerlos limpios y, si hay alguna posibilidad de lluvia, cúbrase.

Las plantillas disponibles obtienen el nombre Trek y credenciales ecológicas adicionales.

Plantillas completamente nuevas

Trek ya ofrece plantillas BioDynamic para personalizar el ajuste de las zapatillas de ciclismo Trek y Bontrager. El sistema utiliza Superfeet, “líder mundial en diseño de plantillas”, como socio para crear opciones con tres niveles de altura del arco según sus necesidades. Esto no ha cambiado, pero ahora los productos incluyen un 70% de material reciclado.

Además de las opciones de plantilla actualizadas, tanto RSL Knit como RSL vienen con un nuevo diseño de plantilla que utiliza Rise by Bloom en lugar de la espuma tradicional. Si bien normalmente una plantilla usa espuma a base de petróleo, el sistema Rise recolecta el crecimiento excesivo de algas de agua dulce. Luego, la biomasa recolectada se combina con aditivos de base biológica para crear un sustituto de la espuma de base biológica. El proceso elimina un material no deseado de las orillas del lago, secuestrando así CO2, y devuelve agua filtrada.

Precios y disponibilidad

Los tres nuevos zapatos Trek y plantillas de posventa están disponibles en línea en trekbikes.com y a través de la red global de socios minoristas de Trek en mercados selectos.

Trek Velocis está disponible en negro, blanco y rojo con tallas unisex 36-48 y medias tallas 38,5 – 45,5 disponibles a un precio de $249,99 / £229,99 / €249,99

Trekking RSL por carretera está disponible en blanco y negro con tallas unisex: 36-48 y medias tallas 38.5 – 45.5 a un precio de $449.99 / £349.99 / €399.99

Trek RSL Knit Carretera está disponible en negro/oro y blanco/plata con tallas unisex 36-48 y medias tallas 38,5 – 45,5 a un precio de $499,99 / £399,99 / €449,99