Un veterano directivo culpa a las acciones individuales de los ciclistas de dañar su imagen

El director general del UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, ha insistido en que no tuvo nada que ver con el comportamiento de ex corredores que se doparon en un equipo que él dirigía a principios de la década de 2000.

Gianetti, que ahora supervisa el equipo de Tadej Pogačar mientras se dirige hacia un quinto Tour de Francia que probablemente igualará un récord, fue el entrenador de Saunier Duval de 2004 a 2008, donde tres de los corredores, Leonardo Piepoli, Riccardo Ricco y Juan José Cobo, se vieron envueltos en asuntos de dopaje. El propio equipo abandonó el Tour en 2008 después de que Ricco diera positivo por EPO.

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