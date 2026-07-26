Un veterano directivo culpa a las acciones individuales de los ciclistas de dañar su imagen

El director general del UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, ha insistido en que no tuvo nada que ver con el comportamiento de ex corredores que se doparon en un equipo que él dirigía a principios de la década de 2000.

Gianetti, que ahora supervisa el equipo de Tadej Pogačar mientras se dirige hacia un quinto Tour de Francia que probablemente igualará un récord, fue el entrenador de Saunier Duval de 2004 a 2008, donde tres de los corredores, Leonardo Piepoli, Riccardo Ricco y Juan José Cobo, se vieron envueltos en asuntos de dopaje. El propio equipo abandonó el Tour en 2008 después de que Ricco diera positivo por EPO.

Posteriormente, Piepoli admitió haber consumido drogas prohibidas, al igual que Ricco, este último recibió una suspensión de por vida. Cobo, a quien se le descubrieron anomalías en su pasaporte biológico, fue posteriormente despojado de su victoria en la Vuelta a España de 2011.

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“Cometí el error de incluirlos en mi equipo. Debería haber reaccionado diferente, haber sido más claro con la prensa, explicar que era una víctima”, dijo Gianetti. El equipo.

Posteriormente, Gianetti emprendió acciones legales en Italia contra los corredores que, según él, “me hicieron perder patrocinadores y dañaron mi reputación”.

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El técnico suizo explicó que, más que dar explicaciones a la prensa, en aquel momento su principal preocupación era intentar mantener el equipo en marcha y “salvar los puestos de trabajo de 70 personas”.

“Así como no sabes lo que hacen tus hijos en sus habitaciones, tampoco sabes lo que hacen los ciclistas en sus casas”, afirmó para justificar su desconocimiento de la actividad ilegal que se desarrolla en su equipo.

Gianetti también dijo El equipo que le habían informado que Ricco tenía un hematocrito natural superior al 50%. Ese era el porcentaje más alto posible que podían tener los ciclistas en ese momento antes de ser suspendidos por dos semanas por razones de salud, en lo que efectivamente era un método indirecto de prueba de EPO.

Gianetti, un profesional de la era del ciclismo de los años 90, azotada por el dopaje, negó haber El equipo que alguna vez había tomado EPO, la droga preferida del pelotón en ese momento. Sin embargo, dijo que era una época especial.

Dado su pasado, le preguntaron a Gianetti si eso podría afectar la imagen de su piloto estrella, Pogačar, pero descartó la idea.

“En cualquier caso, Pogacar es tan fuerte que, independientemente del equipo, habrá dudas sobre él”, dijo Gianetti. “Estoy haciendo mi trabajo, he aportado más de 600 millones de euros al ciclismo, firmando contratos, salarios…”

En 2021, Gianetti ya emitió un comunicado sobre su pasado, contando velonews“Era una cultura y una mentalidad muy diferentes”.