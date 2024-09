Un estadounidense aspira al Mundial de Zúrich tras sufrir un dramático accidente en la etapa 13

Ya se ha dicho antes, pero el ciclismo profesional es un ejercicio implacable. Después de que las ruedas de Brandon McNulty se resbalaron en el descenso del Puerto de Lumeras en la etapa 13 de la Vuelta a España, terminó saliendo de la carretera, debajo del guardarraíl y entre los arbustos.

En cuanto dejó de patinar, McNulty volvió a trepar por el terraplén de hierba y, en cuanto pasó por encima de la barandilla, buscó su bicicleta. Apenas hubo tiempo para que el director deportivo del UAE Team Emirates, Manuele Mori, se pusiera en marcha y se pusiera de nuevo en marcha.

“Tenía miedo de pasar por debajo de la barandilla, pero inmediatamente sentí que estaba bien, solo raspaduras y cortes”, dijo McNulty. Noticias de ciclismo“Fue traumático, pero, sinceramente, he tenido lesiones peores en un accidente en una rotonda o algo así, así que tuve mucha suerte”.

A pesar de los cortes en los brazos y la cara ensangrentada, las lesiones físicas de McNulty fueron, al menos para los estándares de este tipo de incidentes, relativamente menores. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el aspecto psicológico de un accidente como este. Cuando McNulty bajó por ese descenso en cabeza de la carrera, estaba en perfecta armonía con su máquina. En los días siguientes, el ciclista y la bicicleta mantuvieron una relación más cautelosa mientras sorteaban una sucesión de descensos en Asturias bajo la lluvia y la niebla.

“Eso es sin duda lo más difícil”, dijo McNulty. “Uno se acostumbra a inclinar la moto y estar en armonía con ella un día, pero al siguiente es como algo extraño. Ha sido difícil recuperar la confianza, pero lo estamos logrando”.

La presencia de McNulty en la fuga de la 18ª etapa en el País Vasco pareció confirmarlo, aunque el norteamericano decidió después sentarse al sentir un pinchazo en el tendón de Aquiles derecho. Puede que fuera una consecuencia tardía de su caída en las Lumeras, pero tenía la esperanza de que se solucionara para el acto final de esta Vuelta en Madrid el domingo.

“Empecé a tener algunos problemas en el tendón de Aquiles cuando estaba en la fuga, y estoy seguro de que tuvo algo que ver con el accidente, tal vez se me movió la cala”, dijo. “Tenía algo de dolor, así que era mejor parar y tomármelo con calma. Arreglamos algunas cosas el jueves por la noche, así que espero sentirme mejor para la contrarreloj”.

La Vuelta de este año está marcada por contrarreloj y McNulty tiene muchas posibilidades de lograr la rara hazaña de ganar tanto la primera como la última etapa del mismo Gran Tour. En la primera noche de la Vuelta, se hizo con el maillot rojo de la carrera en Ourém y se perfila entre los claros favoritos para la prueba llana de 24,6 km en Madrid que dará por finalizada la carrera el domingo por la noche.

“Tengo buenas piernas y mientras mi tendón de Aquiles esté bien, debería tener una buena racha”, dijo McNulty, quien es consciente de que tener algo de energía de reserva es nueve décimas partes de la ley cuando se trata de ganar una contrarreloj en el último fin de semana de un Gran Tour.

“No lo he visto en persona, pero he visto el Veloviewer y he visto bastante. Y, obviamente, es la etapa 21, así que también se trata de lo que te queda”.

Campeonatos del mundo

A McNulty todavía le queda algo de recorrido en la temporada 2024, que concluirá con la CRO Race a principios de octubre. Antes de eso, estará en acción en el Campeonato Mundial de Zúrich, donde probablemente participará en la contrarreloj, el relevo mixto y la carrera en ruta.

La contrarreloj del 22 de septiembre será, por supuesto, el principal objetivo de McNulty en Suiza. En categoría júnior y sub-23, ha conseguido medallas en contrarreloj en cuatro Mundiales, incluido un maillot arcoíris en Doha en 2016. Como ciclista de élite, McNulty se ha quedado a las puertas del podio en campeonatos mundiales, quedando cuarto en el Mundial del año pasado en Glasgow y quinto en los recientes Juegos Olímpicos de París.

El recorrido de Zurich, de 46 km, es unos 15 km más largo que la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París. Una prueba de esa longitud podría haber intimidado a McNulty al principio de su carrera, pero su actuación en un circuito de distancia equivalente en Glasgow el año pasado le dio mucha confianza.

“No sabía cómo me iría en las carreras largas, pero en Glasgow duró casi una hora y creo que, en realidad, me fue mejor”, dijo McNulty. “Creo que, si tengo piernas, podría ser una buena carrera para mí. Pero es difícil cuando estás dos semanas después de un Gran Tour”.

Cuando McNulty corrió el Tour de Francia inmediatamente antes de los Juegos Olímpicos de Tokio hace tres años, por ejemplo, la carrera de tres semanas pareció ofrecer una mejor preparación para la ruta, donde quedó sexto, que la contrarreloj, donde quedó un cansado 24.º lugar.

“Para mí, es algo completamente aleatorio”, dijo. “En 2021, fui muy bueno en la carrera olímpica en ruta la semana después del Tour, pero luego mi contrarreloj fue malo. Hemos visto a chicos como Remco (Evenepoel) que fueron buenos en la contrarreloj después de correr el Tour este año, pero obviamente es un ciclista diferente a mí. Para mí, es una especie de juego de dados.

“Después de la Vuelta tendré tres o cuatro días de recuperación y luego se trata de poner el cuerpo en marcha de nuevo, unas cuantas sesiones de intensidad y deberías estar lo mejor posible. He estado prestando atención a quiénes correrán y quiénes no en el Mundial, pero, en última instancia, depende de mí, así que realmente no importa quién esté allí”.