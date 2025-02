Lotto Rider ganó la etapa 3 y ofreció apoyo al organizador de la carrera

Arnaud de Lie defendió su decisión de permanecer en el Étoile de Bessèges a pesar de las preocupaciones sobre los autos de seguridad en la carretera y la decisión de algunos del equipo mundial más grande de dejar la carrera.

Soudal-Quickstep, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Decathlon AG2r la Mondiale, EF Education-EasyPost, Ineos Granadiers y UNO-X Mobility se negaron a competir durante la Etapa 3 el viernes.

“La seguridad de nuestros jinetes y el personal es nuestra máxima prioridad”, publicó EasyPost EF-Easypost en las redes sociales.

La UCI confirmó que han abierto una investigación sobre los automóviles en la ruta de la carrera durante las etapas 2 y 3, pero dijo que se están tomando medidas para evitar una repetición de los problemas. Se espera que las etapas restantes del Étoile de Bessèges continúen durante el fin de semana.

De Lie salió del caos y la confusión para ganar la tercera etapa empapada de lluvia a Bessèges. Muchos de sus compañeros de equipo abandonaron después de un sector neutralizado desde hace mucho tiempo y una discusión sobre seguridad, pero sobrevivió y luego superó a su rival francés Arnaud Démare (hoteles Arkéa-B&B).

“Fue un dilema, pero elegí continuar y valió la pena”, dijo De Lie L'Equipe televisión.

Reveló más sobre lo que sucedió cuando los corredores se detuvieron y discutieron con los organizadores de la carrera y los funcionarios de la UCI sobre seguridad.

“Inicialmente me metí en el auto para calentarme. A través de la radio, escuchamos que si no reiniciábamos, sería el final del Étoile de Bessèges para siempre. Eso realmente me golpeó”, dijo a través de su equipo de lotería .

“La seguridad del jinete es lo primero, absolutamente. Un automóvil en el curso es inaceptable, pero al mismo tiempo, carreras como estas solo pueden continuar existiendo debido a los corredores. Es gracias a estos organizadores que tenemos la oportunidad de vivir nuestra pasión”.

Mientras que la mayoría de sus compañeros de equipo abandonaron la carrera y regresaron al autobús del equipo, De Lie y Baptiste Veistroffer corrieron. Cofidis realizó el ataque en numerosas ocasiones, pero De Lie esperó y esperaba un final de sprint.

“Fue un dilema para todos, pero al final, no lo pensé demasiado y seguí adelante. Al principio, teníamos unos 20 jinetes, pero finalmente, alrededor de 60 continuaron”, dijo, cerca del recuento final de 78 Jinetes completando la etapa 3.

“Espero haber tomado la decisión correcta. También lo hice por respeto a los organizadores, tienen un trabajo increíblemente duro. Y gané, en este clima, que amo, después de un día tan loco. Se sintió un poco heroico . Estoy muy contento con esta victoria “.