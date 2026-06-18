Los ciclistas de equipos masculinos y femeninos llevan banderas arcoíris a las presentaciones del equipo durante el fin de semana.

Los equipos masculino y femenino de Uno-X Mobility celebraron el Mes del Orgullo durante el fin de semana, subiendo banderas arcoíris al escenario en las presentaciones del equipo en el Sprint de Copenhague y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

El Mes del Orgullo se celebra en junio en América del Norte y Europa, coincidiendo con el aniversario de los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar en 1969. En el mes se suelen celebrar muchos eventos relacionados con el Orgullo y, más recientemente, marcas y organizaciones han incorporado la bandera arcoíris LGBTQ+ en sus marcas o cuentas en línea del mes.

Grandes marcas como Nike y Levi's están llevando a cabo actualmente campañas relacionadas con el Orgullo.

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Aunque la actividad del Mes del Orgullo no es algo común entre los equipos ciclistas profesionales, Uno-X rompió esa tendencia durante el fin de semana con su muestra de apoyo mientras sus ciclistas masculinos y femeninos ondeaban banderas arcoíris en las salidas de tres grandes carreras.

Publicaron una serie de clips en su historia de Instagram el domingo con el título “¡Celebrando el Orgullo este fin de semana!”. y un emoji de bandera arcoíris. El lunes publicaron más fotos y decían: “Feliz Orgullo. Como equipo, defendemos la igualdad, el respeto y la libertad de ser uno mismo. Sé quien eres. Ama a quien amas”.

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Uno-X ya agregó previamente un arcoíris a sus imágenes de perfil de redes sociales para celebrar el Mes del Orgullo.

“Creemos que todos deberían poder ser quienes son y amar a quienes aman”, dijo el equipo. ciclismonoticias los lunes. “Estos son valores importantes para REITAN, nuestro propietario, y algo que defendemos como equipo”.

En el ciclismo profesional, hay muchos ciclistas LGBTQ+ en el pelotón femenino, pero en la actualidad no hay ningún profesional masculino LGBTQ+ públicamente. A principios de este año, el analista de datos Raúl Banqueri creó Verdadero ciclismouna red de apoyo a personas LGBTQ+ que trabajan en el ciclismo profesional.

Si bien es posible que la conversación apenas esté comenzando en las filas profesionales, hay muchos clubes, organizaciones e individuos que apoyan y promueven la inclusión LGBTQ+ a nivel de base y de aficionados.

Aunque la UCI tiene algunas reglas contra la expresión política en las carreras, el gesto de Uno-X está lejos de ser la primera vez que ciclistas profesionales utilizan su plataforma para apoyar una campaña, causa o comunidad en particular.

En 2023, Remco Evenepoel y sus compañeros de Soudal-QuickStep exhibieron una bandera marroquí durante una presentación del equipo de la Vuelta a España para crear conciencia sobre un reciente terremoto en el país. A principios de este año, Jonas Vingegaard subió a una etapa del Giro de Italia con un clavo pintado de rojo en apoyo a una campaña contra el abuso infantil.

También en 2022, el profesional ahora retirado Jacopo Guarnieri usó una pulsera con los colores azul claro, rosa y blanco de la bandera transgénero en la presentación del equipo de la Grande Partenza de Hungría del Giro de Italia para protestar contra las leyes transfóbicas y homofóbicas de Hungría; el italiano dijo más tarde que se inspiró en los corredores estadounidenses que lo hicieron durante una edición del Campeonato del Mundo de ciclocross en protesta por la legislación antitransgénero de Arkansas.