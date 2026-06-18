Los ciclistas de equipos masculinos y femeninos llevan banderas arcoíris a las presentaciones del equipo durante el fin de semana.

Los equipos masculino y femenino de Uno-X Mobility celebraron el Mes del Orgullo durante el fin de semana, subiendo banderas arcoíris al escenario en las presentaciones del equipo en el Sprint de Copenhague y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

El Mes del Orgullo se celebra en junio en América del Norte y Europa, coincidiendo con el aniversario de los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar en 1969. En el mes se suelen celebrar muchos eventos relacionados con el Orgullo y, más recientemente, marcas y organizaciones han incorporado la bandera arcoíris LGBTQ+ en sus marcas o cuentas en línea del mes.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: