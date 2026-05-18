El austriaco emerge como un rival clave para Jonas Vingegaard al final de la primera semana

Ni siquiera un tremendo éxito en la cima de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en el Blockhaus del Giro de Italia el viernes pudo eclipsar la impresionante actuación de Felix Gall, a sólo 13 segundos de la cima. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué puede lograr ahora el escalador austriaco?

Anteriormente ampliamente considerado como un outsider en la batalla de la general, con la honorable excepción de Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), de quien no se espera que mantenga su dominio rosa más allá de la crono del martes, Gall ahora repentinamente saltó en la jerarquía no oficial hasta convertirse en el actual oponente más cercano a largo plazo de Vingegaard.

Eso no cambió en la etapa del sábado durante el muri de Tirreno-Adriático, ya que Gall terminó en el mismo grupo que el resto de los favoritos de la maglia rosa a 1:53 del ganador del día, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG).

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Por lo tanto, se encuentra a 3:34 del líder de la general Eulálio, a sólo 19 segundos de Vingegaard, y si la contrarreloj del martes le parece un serio obstáculo a superar, antes del gato del domingo. Una llegada en alto en Corno alle Scale podría jugar a su favor.

Como señaló Roberts, lo que también ayudó a marcar la diferencia fue cómo el equipo preparó bien a Gall en la subida desde el principio, con Callum Scotson y Gregor Mühlberger entre esos compañeros que hicieron un buen trabajo. El australiano y el compatriota de Gall fueron clave para ponerle en posición en los primeros kilómetros, con Mühlberger ayudando a mantenerlo alejado del viento. Pero si las bases estaban en su lugar gracias a ellos, siempre dependía de Gall aprovechar al máximo el arduo trabajo de su equipo, lo cual, como dijo Roberts, hizo debidamente.