El austriaco emerge como un rival clave para Jonas Vingegaard al final de la primera semana

Ni siquiera un tremendo éxito en la cima de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en el Blockhaus del Giro de Italia el viernes pudo eclipsar la impresionante actuación de Felix Gall, a sólo 13 segundos de la cima. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué puede lograr ahora el escalador austriaco?

Anteriormente ampliamente considerado como un outsider en la batalla de la general, con la honorable excepción de Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), de quien no se espera que mantenga su dominio rosa más allá de la crono del martes, Gall ahora repentinamente saltó en la jerarquía no oficial hasta convertirse en el actual oponente más cercano a largo plazo de Vingegaard.

Eso no cambió en la etapa del sábado durante el muri de Tirreno-Adriático, ya que Gall terminó en el mismo grupo que el resto de los favoritos de la maglia rosa a 1:53 del ganador del día, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG).

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Por lo tanto, se encuentra a 3:34 del líder de la general Eulálio, a sólo 19 segundos de Vingegaard, y si la contrarreloj del martes le parece un serio obstáculo a superar, antes del gato del domingo. Una llegada en alto en Corno alle Scale podría jugar a su favor.

“Ayer (viernes) fue impresionante, pero este es el primer gran objetivo de Félix para el año, lo hizo bien en los Emiratos Árabes Unidos y Cataluña en el primer final en cumbre allí (segundo lugar, nuevamente detrás de Vingegaard), donde demostró que estaba en buena forma”, dijo el director deportivo de Decathlon CMA CGM, Luke Roberts. ciclismonoticias en sábado.

“Ha dado el siguiente paso en esta carrera, ha estado ansioso y esperando el primer final en cumbre y analizamos bien la subida. Sabíamos qué esperar de los competidores y qué podía hacer”.

Como señaló Roberts, lo que también ayudó a marcar la diferencia fue cómo el equipo preparó bien a Gall en la subida desde el principio, con Callum Scotson y Gregor Mühlberger entre esos compañeros que hicieron un buen trabajo. El australiano y el compatriota de Gall fueron clave para ponerle en posición en los primeros kilómetros, con Mühlberger ayudando a mantenerlo alejado del viento. Pero si las bases estaban en su lugar gracias a ellos, siempre dependía de Gall aprovechar al máximo el arduo trabajo de su equipo, lo cual, como dijo Roberts, hizo debidamente.

“Realizó bien su ascenso, fue una actuación impresionante”, dijo Roberts, elogiando cómo Gall no reaccionó exageradamente cuando Vingegaard atacó y Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) lo siguió. En cambio, Gall mantuvo un ritmo constante que le permitió adelantar al italiano y acercarse al danés, limitando el daño a apenas 13 segundos y recuperando algo de tiempo en la última parte del ascenso.

“He analizado algunas carreras anteriores de Félix, algunas de las decisiones que tomó en el pasado, hemos hablado un poco sobre eso, él sabe dónde están sus límites y sabe cuál es la mejor manera de conseguir un buen ritmo en las subidas”, explicó Roberts.

“A veces tiene otros pensamientos en la cabeza que pueden disuadirle de dar el máximo de sí mismo, pero ayer supimos de lo que era capaz de hacer cuando se concentraba en su rendimiento.

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“Ha demostrado que es uno de los corredores más fuertes en la carrera y definitivamente es un aspirante al podio. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero hemos demostrado que estamos compitiendo por ello”.

Roberts señaló que después de quedar quinto en el Tour de Francia del año pasado, Gall había hecho de terminar entre los cinco primeros en el Giro uno de sus objetivos clave. Con el campo reduciéndose un poco en la cuenta regresiva para la carrera y aún más cuando otros como Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) abandonaron en las etapas iniciales, el equipo está elevando el listón para luchar por terminar entre los tres primeros en Roma.

Aunque la etapa 14 parece la siguiente etapa de montaña crujiente, la etapa 9 es cat. La primera llegada el domingo en Corno alle Scale podría favorecer a Gall, mientras que la contrarreloj de 42 kilómetros del martes será un momento mucho más difícil para él.

“No es ningún secreto que la contrarreloj no es su fuerte, especialmente una contrarreloj larga y plana como la de la próxima semana”, confirmó Roberts a Noticias de ciclismo.

“Pero ha trabajado bastante en la contrarreloj, sabiendo que ésta será una etapa clave, incluso si no es decisiva”.

En cuanto a la ascensión final de 10,8 km del domingo, inmediatamente precedida por una subida más suave. 3 ascenso a Querciola: “Mañana también es un final difícil en la cima de una colina y las diferencias en la general se van a cambiar, algunos muchachos tendrán días buenos, otros malos y eso incluye a Félix”, dijo Roberts.

“Queda un largo camino por recorrer y luego, en la última semana, cuando tenemos las grandes etapas de montaña, es importante que tenga piernas también en estos días. Pero mañana será un buen día para él”.