El piloto holandés logra equilibrar la defensa del liderato de la general y la búsqueda de victorias de etapa

Tras ganar la primera etapa de la Itzulia Femenina el viernes, Mischa Bredewold (SD Worx-Protime) comenzó la segunda etapa con la camiseta de líder de color amarillo neón. El joven de 25 años era el favorito para la etapa 2, con cinco victorias en la etapa de Itzulia desde 2024 y la etapa intermedia, la menos montañosa de los tres días de carrera.

Un acto de equilibrio entre otra victoria de etapa y una buena general se quedó corto ante la atacante Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ) y terminó segunda en la etapa intermedia el sábado. Sin embargo, el podio le permitió mantener el liderato general.

“No puedes concentrarte realmente en ambas cosas, por lo que debes elegir tus batallas y ser inteligente. Creo que en la final, al estar allí solo y solo con Valentina (Cavallar), quizás también dudaba un poco sobre cuándo debía saltar y cuándo no”, dijo Bredewold después de la etapa.

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“Creo que tomar la decisión de no saltar sobre Dominika y Shirin (van Anrooij) fue más una decisión relacionada con la general. Lo ideal sería querer ambas, pero sabíamos que iba a ser difícil”.

Con el maillot de líder sobre los hombros de Bredewold, se esperaba que SD Worx-Protime controlara la carrera, y con sólo cinco corredores, esto no fue una tarea fácil.

“Fue como esperábamos con muchos ataques. Los ataques comenzaron quizás un poco más tarde de lo que pensábamos, pero luego sabes que la final será muy dura. Todo el mundo estaba fresco y sabías que iban a centrar todos sus ataques en la final. Las chicas me mantuvieron a salvo todo el día y me apoyaron, eso fue muy lindo, un gran trabajo de su parte. Creo que perdimos un poco de control en la final, al no tener realmente los números en el momento importante”, agradeció Bredewold a sus compañeras de equipo.

Después de dejar ir a Włodarczyk y Van Anrooij en la última subida, que culminaba a 5,5 km de la meta, el grupo con Bredewold se enfrentó a una rápida persecución para volver a estar a una distancia de ataque.

Al final, Bredewold empezó a correr muy pronto en la recta final y superó a Van Anrooij, pero le faltaron unos metros para llegar a Włodarczyk.

“Sabía que si comenzaba mi sprint directamente, podría alcanzarlos con el viento en contra, era un sprint de 350 metros o algo así, era bastante largo. En realidad, estoy decepcionado por quedarme corto”, dijo Bredewold.

Bredewold amplió su ventaja en la general gracias a los segundos de bonificación por su segundo puesto y un sprint intermedio. Lidera la clasificación general por 18 segundos a Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y 19 segundos a Riejanne Markus (Lidl-Trek).

Sin embargo, es casi seguro que la victoria general se reducirá a la subida a Mendizorrotz en los últimos 15 km de la etapa 3.

“Es lo mismo todos los años. Mañana será otra gran pelea”, finalizó Bredewold.