“Él viaja en un mundo diferente, pero yo sigo siendo el mejor del resto”, dice el líder del Ineos después de un viaje defensivo a Livigno

Geraint Thomas admitió que Tadej Pogačar está en una carrera aparte en el Giro de Italia, con el galés y sus rivales enfrascados en su batalla personal por el podio mientras el esloveno elige qué etapas quiere ganar y se lleva otra gran tajada del premio. pastel, dejando solo migajas para todos.

Tadej Pogačar quería ganar en Livigno por motivos personales. Llegó a la zona por primera vez cuando era junior y luego reveló que comenzó a salir con su ahora compañera Urška Žigart mientras ambos entrenaban aquí. Nadie pudo seguir a Pogačar cuando se alejó en el Passo di Foscagno y luego ganó solo, apuntando al cielo y celebrando una gran victoria.

Thomas terminó al mismo tiempo que Dani Martínez (Bora-Hansgrohe) mientras su rivalidad por el podio se intensificaba, con Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) perdiendo ocho segundos y Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) más de un minuto. Tiberi mantuvo el maillot blanco de mejor corredor joven, pero el compañero de equipo de Thomas, Thymen Arenman, está a sólo 19 segundos, con Filippo Zana (Jayco-AlUla) tercero en esa clasificación a 1:45.

Martínez y O'Connor descendieron rápidamente desde la meta de la estación de esquí de Mottolino, mientras el colombiano bajaba hasta Livigno en su bicicleta abrigado para protegerse del frío. O'Connor prefirió bajar la montaña con el pequeño cable, después de comprobar bastante cansancio durante la etapa de 222 km y en el caos más allá de la meta.

La gran victoria de Pogačar le permitió ganar otros tres minutos sobre sus rivales en la actual clasificación general. Thomas sigue segundo en la general, aunque a 6:41 del esloveno, con Martínez tercero a 6:56 y O'Connor a 7:43.

Sin embargo, Thomas no se arrepiente y no busca regalos ni un trozo del pastel de la victoria de Pogačar. Le ha dejado ir para poder centrarse en su propia batalla por el podio.

“Creo que debería ir a cada etapa que quiera”, dijo Thomas. ciclismonoticias y otros medios de comunicación más allá de la meta de Mottolino, con vistas a Livigno, después de que su bicicleta fuera radiografiada para detectar dopaje mecánico y pesada, como muchos otros corredores en la etapa.

“Al final del día es una carrera de bicicletas. Es una pena que ninguno de nosotros pueda acercarse a él en este momento”, añadió. “La brecha se está volviendo loca. No sé cuál es ahora, cinco minutos o algo así. Creo que él está en un nivel diferente. Está en un mundo diferente, pero sigo siendo el mejor del resto, supongo”. , por ahora.

“Simplemente te quedas sin cosas que decir sobre él, ¿no lo sabes? Es así de bueno. Tal vez alguien tenga una oportunidad la próxima semana. Nunca se sabe”.

Thomas supo que Pogačar quería ganar cuando vio al UAE Team Emirates cabalgando tan fuerte y tan bien como una unidad sobre el Mortirolo y a lo largo de la carretera del valle hasta la subida a Livigno.

Los Ineos Grenadiers también estaban presentes en gran número, pero cuando Pogačar atacó, Thomas optó por competir contra sus rivales del podio.

“Sabíamos que ese ataque se avecinaba”, explicó. “Los Emiratos Árabes Unidos cabalgaron duro todo el día y querían subir al escenario y jugar limpio con ellos. Chapeau para un hombre, todos simplemente se enterraron;

“No me sentía al 100% o no tenía confianza de todos modos, así que cuando llegó, simplemente pensé, intentaré usar a los otros muchachos para seguirme. Me hubiera gustado haber ido con Pog, pero lo hubiera hecho”. acaba de estallar.

“Obviamente redujimos la velocidad y se convirtió en una carrera del gato y el ratón, una carrera entre nosotros. Dejamos que Pog se fuera y hiciera lo suyo. Una vez que desaparece esa brecha, todos se miran unos a otros, y es algo irrelevante. Él podría ganar por cinco minutos o un minuto, nuestro grupo no parecía preocuparse. Se trataba de competir entre sí.

“Me sentí mejor y me recuperé y me sentí bien al final, así que fue agradable ganar un poco de tiempo con todos y terminar con Dani”.

Thomas esperaba con ansias el día de descanso del lunes en Livigno, pero no estaba contento de escuchar sobre el pronóstico de fuertes lluvias en la etapa 16 de 202 km del martes hasta Santa Cristina Val Gardena y más adelante en la semana durante otras etapas de montaña.

“Me has roto ahora, estaba deseando que llegara el día de descanso”, bromeó. “Sería bueno tener este día de descanso de cualquier manera, salir del pelotón y simplemente relajarse. Entonces es lo que es. Si llueve, llueve”.

“Lo hemos hecho bien hasta ahora en esta carrera, pero son dos días muy duros seguidos del día de descanso, así que tenemos que intentar estar preparados para ello. También empieza cuesta arriba el martes, así que será sólido”. .

“El miércoles también es difícil. Son sólo 160 km, pero hay subidas o bajadas, así que creo que probablemente será incluso más difícil que hoy, especialmente con el día anterior. No digo que hoy haya sido fácil de ninguna manera, pero He tenido bastantes días difíciles a lo largo de los años”.

