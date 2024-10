Encuentros cercanos no deseados mientras el ciclista de EF Education-EasyPost se abre camino pasando Adelaida después de uno o dos desvíos de grava

Lachlan Morton ha conquistado la llanura de Nullarbor, atravesando rápidamente el largo tramo recto de carretera que cruza el tramo remoto y árido del sur de Australia, pero eso no significa que haya sido una carrera fácil.

El ciclista de EF Education-EasyPost, que está en medio de su intento de realizar el recorrido más rápido por Australia, partió de Norseman en Australia Occidental y entró en la autopista Eyre el jueves por la tarde, con vientos en contra que se convirtieron en vientos cruzados, lluvia y finalmente aclarándose. clima y un bienvenido viento de cola.

Sin embargo, mucho menos bienvenidos fueron algunos de los encuentros cercanos, comenzando con serpientes en el camino (Morton dijo en una de sus actualizaciones de Instagram que casi había atropellado a dos) pero luego pasó a una amenaza mucho mayor.

“Acabo de que el primer camionero intentara matarme”, dijo Morton en su actualización de Instagram del día 24. “Siguió conduciendo directamente hacia mí hasta que me di cuenta de que no se iba a mover, así que me salí del camino. No se inmutó, no movió su camioneta ni un centímetro”.

Lamentablemente, el historial de muertes de ciclistas en ese tramo de carretera indica que no se trata de un incidente aislado: ABC informó que un camionero fue acusado de homicidio involuntario por la muerte del ciclista Chris Barker, de 62 años, en la autopista Eyre, cerca de Madura, en Marzo de este año. El ciclista Leif Justham, de 21 años, que circulaba en bicicleta por la llanura de Nullarbor, también murió en esa carretera en 2021, atropellado por un camión y el conductor fue condenado a cuatro años de cárcel.

“Básicamente, simplemente me salgo de la carretera cuando vienen”, dijo Morton, refiriéndose a los camiones, a menudo con varios remolques y conocidos como trenes de carretera. “No hay hombro y simplemente no vale la pena correr el riesgo”.

No fue la única vez que Morton decidió bajarse de la superficie pavimentada. Se desvió de la carretera principal y planificó la ruta mientras tomaba el último tramo hacia Adelaide el lunes para disfrutar de algunos caminos de grava y, a juzgar por los desvíos del curso más tarde ese día, parece que los disfrutó lo suficiente como para salirse de la carretera. carretera principal nuevamente al atardecer también.

A última hora de la tarde del lunes, hora local, Morton había recorrido 12.122 kilómetros, o más del 85% de la distancia, lo que le dejaba poco más de 2.078 kilómetros por recorrer. Había elevado su promedio diario a 472 km hacia el final de su día 26 en bicicleta.

A su ritmo actual, Morton terminará en unos 30 días, un tiempo que le permitiría recortar los 14.251 km de Dave Alley, esfuerzo de 37 días, 20 horas y 45 minutos de 2011, catalogado por la Road Record Association de Australia como el récord actual. cumpliendo un mínimo de 14.200 km acordado en la década de 1990, y también el esfuerzo de 14.178 km de Reid Anderton en 2013 (37 días, 1 hora y 18 minutos), que figura en el Libro Guinness de los Récords.

Morton todavía tiene que dirigirse a Melbourne y Sydney antes de terminar donde comenzó el esfuerzo, llegando a su territorio local en Port Macquarie en Nueva Gales del Sur con 14.201 km recorridos desde que comenzó el 5 de septiembre.