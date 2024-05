“No me veo a mí mismo a la defensiva a menos que tengamos algún tipo de desastre importante”, dice el australiano que ha estado escalando posiciones en la tabla de resultados en el Life Time Grand Prix.

El Unbound Gravel 200 del año pasado no fue la experiencia que Brendan Johnston esperaba (fue solo una de las muchas víctimas del lodo de mantequilla de maní que destruyó carreras y transmisiones en masa), pero el piloto de Giant sabe muy bien cómo reiniciar y encontrar de otra manera cuando las cosas no le caigan bien.

Hacer cola para un segundo intento el 1 de junio es una oportunidad para hacer precisamente eso. El australiano busca convertir el choque de su debut en una piedra angular para el éxito en la carrera que captura la imaginación del mundo del gravel como ninguna otra.

“Es una vibra extraña por la mañana cuando haces cola. No es que muchas veces tengas algo por delante donde haya tantas incógnitas”, dijo Johnston. ciclismonoticias desde su base australiana en los días previos a su partida hacia Unbound, la segunda carrera de siete en el Life Time Grand Prix. “Es un día épico por delante y cualquier cosa podría pasar”.

El 'cualquier cosa' del año pasado, un pozo de barro largo y pegajoso tan cerca de la salida, dejó a Johnston atascado y viendo a sus rivales alejarse antes de intentar perseguirlos en una bicicleta que no podía cambiar de marcha debido al daño sufrido en esa sección. Su carrera fue efectivamente de más de 11 millas, aunque persistió durante muchas más antes de sacar el pin.

“Había puesto mucho énfasis en esa carrera”, dijo Johnston, quien corrió el Life Time Grand Prix por primera vez en 2023, aprovechando la oportunidad que le ofrecía de finalmente abrazar la vida como ciclista de tiempo completo. “Quería todo carrera para tener éxito y definirme en los EE. UU. y esa fue solo una carrera en la que pensé que podría hacerlo bien y tan pronto.

“Estaba en estado de shock. Que estuviera completamente fuera de control y ni siquiera progresara realmente en la carrera fue algo realmente difícil de aceptar”.

Johnston, sin embargo, ha demostrado su capacidad para recuperarse de cosas mucho, mucho peores. Cuando los sueños de una carrera ciclista profesional en Europa se vieron frustrados por un diagnóstico de cáncer a los 17 años, Johnston no abandonó el deporte sino que continuó por un camino ciclista diferente, acumulando una impresionante cantidad de victorias en todas las disciplinas en Australia durante una década. y al mismo tiempo trabaja como electricista.

La perseverancia significó que finalmente tuvo la oportunidad de hacer de la bicicleta su profesión cuando tenía 30 años con la aparición de las carreras de gravel y la serie Life Time. Es una oportunidad que está decidido a aprovechar al máximo, a pesar de los obstáculos que encontrará en el camino.

“Creo que haber tenido ese desastre el año pasado en Unbound probablemente sea bueno porque ahora soy muy consciente del drama que puede afectar y descarrilar tus objetivos en la carrera”, dijo Johnston. “Es un gran evento y los chicos y chicas que están en lo más alto de nuestro deporte asisten y eso es lo que lo hace bonito y especial. Tiene una naturaleza un poco simplificada en la organización, lo cual puede ser bueno o malo, pero es lo que es, y la gente quiere hacerlo y quiere ganarlo”.

Eso incluye a Johnston.

La construcción

El año pasado, Johnston, que corre para Giant pero lleva el apodo de “Trekky” debido a afiliaciones anteriores en su carrera, terminó su primer año de la serie general Life Time Grand Prix en séptimo lugar.

La temporada comenzó sólidamente con un sexto lugar en Fuego XL, pero esos 10 primeros lugares se evaporaron a mitad de temporada, ya que una vez que terminó la dura edición de Unbound, también hubo que lidiar con las carreras en altitud, algo que no ocurre mucho en Australia. Eso, además de las consecuencias de Unbound, pasó factura. En retrospectiva, Johnston dijo que debería haber permitido una mayor recuperación de la carrera y los grandes bloques de entrenamiento de antemano, en lugar de redoblar esfuerzos después de la decepción del Unbound.

Aunque a pesar de los desafíos, no hubo capitulación, y Johnston logró un resurgimiento al final de la temporada, con un tercer lugar en The Rad Dirt Fest y un segundo en Big Sugar Gravel, que también obtuvo los mejores puntos de la serie dado que el primer clasificado, Torbjørn Andre Røed, no estuvo. participando en la serie Life Time. Esa acumulación de resultados en la serie a medida que avanzaba el año no sólo llevó al séptimo lugar en la general, sino que también generó confianza de cara a una nueva temporada.

“No pensé que me llevaría mucho tiempo ver el terreno y ver quién encajaba en dónde y dónde encajo yo también, dónde era fuerte y dónde necesitaba mejorar”, dijo Johnston sobre su primer año en Toda la vida. “Incluso ahora me siento mucho mejor con Unbound, simplemente sabiendo qué esperar. Ese nivel de comodidad sin duda me ahorra algo de energía en la preparación”.

La carrera de este año también le ha dado a Johnston motivos para el optimismo, ya que el último bloque de carreras de cuatro semanas del piloto comenzó con un quinto lugar tanto en el Fuego XL como en el Belgian Waffle Ride California en abril en los EE. UU. Luego se subió a un avión y terminó con dos fines de semana de victorias en Australia en el Campeonato Nacional de Maratón MTB y SIETE ronda de la Serie Mundial UCI Gravel en Nannup en mayo.

Johnston ahora está de regreso en los EE. UU., después de haber afinado su liderazgo en los entrenamientos gracias al conocimiento acumulado durante el año pasado, con la confianza de que “la forma es realmente buena” mientras recorre el recorrido de 202,9 millas (326,5 km) con 11.850 pies (3611 m) de desnivel positivo.

Hay dos consideraciones que entran en juego para Johnston en la carrera: una es lograr un buen resultado sólido que lo ayude a mantenerse alto en la clasificación de la serie Life Time Grand Prix, y la otra es hacer todo lo posible por ganar en Unbound. .

Aunque es posible que el hombre de 32 años todavía haya estado sopesando las prioridades a la hora de ciclismonoticias Hablé con él la semana pasada, no hay duda de que ha dejado atrás la decepción del año pasado y está listo para buscar un lugar en el final de la carrera.

“El primer objetivo es intentar estar en la selección delantera cuando suceda y realmente creo que tengo la forma para hacerlo”, dijo Johnston. “No me veo a mí mismo estando a la defensiva a menos que tener algún tipo de desastre mayor.”

Si ocurre un desastre importante, sin duda Johnston regresará y lo intentará nuevamente el próximo año, habiendo aprendido mucho más en el camino, pero si las cosas van según lo planeado durante un año o los resultados han demostrado que tiene un lugar entre el grupo líder de contendientes en carreras de tierra de EE. UU.

“Realmente tengo mucha confianza en cómo voy a poder hacer la división y estar en buena posición”, dijo Johnston, aunque no se puede subestimar la magnitud del desafío que presenta la búsqueda de la gloria del Unbound. “Creo que tengo mi lugar en ese grupo, aunque están surgiendo algunos muchachos nuevos y realmente fuertes”.