El ciclista británico se recupera de un accidente y ocupa el séptimo lugar en la carrera de élite masculina en ruta después de casi perder al ganador en solitario Brandon McNulty en la última vuelta.

Tom Pidcock representó la mejor oportunidad para Gran Bretaña de conseguir su primer título de carrera de élite masculino en el Campeonato Mundial de Ruta UCI desde Mark Cavendish en 2011, pero el evento de 2026 en Montreal terminó con una sorprendente victoria para el estadounidense Brandon McNulty, quien atacó con 32 km para el final y mantuvo a raya a un grupo de persecución de élite pero que se detenía y avanzaba.

Metido en el grupo perseguidor junto con los eventuales finalistas del podio Michael Matthews (Australia), Mathieu van der Poel (Países Bajos) y el favorito antes de la carrera Isaac del Toro (México), Pidcock hizo numerosos intentos de cerrar la brecha con McNulty, pero fueron continuamente frustrados por los compañeros de equipo de McNulty, Matteo Jorgenson y Quinn Simmons.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: