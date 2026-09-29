El ciclista británico se recupera de un accidente y ocupa el séptimo lugar en la carrera de élite masculina en ruta después de casi perder al ganador en solitario Brandon McNulty en la última vuelta.

Tom Pidcock representó la mejor oportunidad para Gran Bretaña de conseguir su primer título de carrera de élite masculino en el Campeonato Mundial de Ruta UCI desde Mark Cavendish en 2011, pero el evento de 2026 en Montreal terminó con una sorprendente victoria para el estadounidense Brandon McNulty, quien atacó con 32 km para el final y mantuvo a raya a un grupo de persecución de élite pero que se detenía y avanzaba.

Metido en el grupo perseguidor junto con los eventuales finalistas del podio Michael Matthews (Australia), Mathieu van der Poel (Países Bajos) y el favorito antes de la carrera Isaac del Toro (México), Pidcock hizo numerosos intentos de cerrar la brecha con McNulty, pero fueron continuamente frustrados por los compañeros de equipo de McNulty, Matteo Jorgenson y Quinn Simmons.

Pidcock terminó en un amargo séptimo puesto, luchando contra un accidente y una persecución anteriores, pero aún así, cuando se le preguntó qué tenía que pasar para atrapar a McNulty, dijo que estaba muy cerca de suceder. “Pero sí, Del Toro obviamente estaba trabajando para (su compañero de equipo comercial UAE Team Emirates-XRG) McNulty al final”, dijo Pidcock a ciclismonoticias.

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“De la misma manera, obviamente Matteo (Jorgenson): los estadounidenses son un equipo súper fuerte, así que sí, no dejaron ir a nadie”.

Al comienzo de la última vuelta, el último ascenso a Camillien Houde fue, de manera realista, la última oportunidad para recuperar a McNulty, que estaba a poco menos de un minuto de la carretera. Pidcock y Giulio Ciccone (Italia) se acercaron a 12 segundos del estadounidense mientras aceleraban, pero cuando el grupo volvió a ellos, la carrera había terminado.

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“Creo que si Cicco y yo hubiéramos tenido un poco más de diferencia y lográramos mantenernos alejados, habríamos alcanzado a McNulty. Pero sí, así es como va la carrera”.

McNulty era un favorito externo de cara a la carrera, pero mucha atención estaba puesta en Del Toro y Paul Seixas (Francia) después de que terminaron primero y segundo en el Gran Premio de Montreal. Francia, con un equipo mucho más fuerte, apretó el ritmo en cada una de las primeras vueltas del circuito para hacer la carrera lo suficientemente dura como para que Seixas atacara, pero al final, el joven de 20 años sufrió calambres en la última vuelta y cayó al puesto 15.

“Creo que ese era su plan. Pero sí, también le cocinó las piernas a Paul”, dijo Pidcock. “Sucede cuando corres durante seis horas y media.

“Comenzamos la carrera muy duro, y creo que al final todos estaban bastante jodidos. También hacía mucho viento, por lo que al final la carrera fue un poco negativa. Sí, en general todos estaban un poco cansados, un poco cocidos, así que ya sabes, pudimos atacar, pero realmente no marcar la diferencia”.