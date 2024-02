El gerente de Soudal-QuickStep culpa al estilo de vida del ciclista por las temporadas difíciles en una entrevista con Humo

El director de Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere, ha vuelto a criticar públicamente a Julian Alaphilippe, según declaró a una revista belga. humor que sentía que el dos veces campeón del mundo había perdido el foco desde que firmó una extensión de contrato con el equipo en la primavera de 2021.

Alaphilippe ganó su segundo título mundial consecutivo ese mismo año, pero su campaña de 2022 se vio interrumpida por una fuerte caída en Lieja-Bastogne-Lieja y otra caída en la Vuelta a España. En 2023, el francés ganó la Clásica Faun-Ardèche y una etapa del Critérium du Dauphiné, pero no cumplió con las expectativas en las Clásicas.

“Julián es un buen tipo, pero después de firmar su mega contrato ya no actuó”, afirmó Lefevere en la entrevista con humor. “Me gustan mis corredores, pero tiene que ser justo.

“Cuando te haces mayor, tienes que cuidarte más, tienes que entrenar más duro y no puedes tirar el sombrero por eso. El centavo tiene que bajar ahora y él tiene que luchar por ello”.

Lefevere continuó sugiriendo que la culpa de las actuaciones de Alaphilippe recaía en su estilo de vida y su relación con su pareja, la directora del Tour de France Femmes, Marion Rousse.

“Demasiada fiesta, demasiado alcohol…”, dijo Lefevere. “Julian está gravemente bajo la influencia de Marion Rousse. Tal vez demasiado. Julián es un perro joven lleno de energía, hay que dejarlo cruzar el jardín de vez en cuando. Y también hay que decir: hasta aquí y no más. Todavía hay un chico malo dentro de él”.

Lefevere añadió que ya se lo había dicho a Alaphilippe este invierno durante una reunión con el ciclista, Rousse y su agente Dries Smets. En diciembre, el primo y entrenador de Alaphilippe, Franck Alaphilippe, confirmó que Soudal-QuickStep no había renovado su propio contrato, una medida que puso de relieve las tensiones entre el corredor y su equipo.

“Hablé con él en noviembre del año pasado, en presencia de Marion y su manager Dries Smets. Dije: ‘Esto no puede seguir así. Si te equivocas una vez más, te despediré en el acto’”, dijo Lefevere. “El mensaje llegó. Lo está recuperando”.

Lefevere ya había criticado públicamente a Alaphilippe a finales de 2022, cuando le dijo La Dernière Hora que el francés “tiene el sueldo de un campeón pero tiene que confirmar que lo sigue siendo”. A principios de 2023, Lefevere dijo esporza que Alaphilippe “ya no podía esconderse” detrás de las lesiones y enfermedades que lo asolaron el año anterior.

El contrato de Alaphilippe con Soudal-QuickStep expira al final de esta temporada. Hablando en el Tour Down Under del mes pasado, Alaphilippe indicó que no sabía si permanecería en QuickStep o incluso continuaría compitiendo en 2024.

El jugador de 31 años quedó sexto en la general del Tour Down Under y comenzará su temporada europea en Omloop Het Nieuwsblad el sábado. Después de las Clásicas, está previsto que Alaphilippe haga su debut en el Giro de Italia en 2024.

Alaphilippe fue el tema, dicho sea de paso, del último podcast interno de Soudal-QuickStep, que se publicó el miércoles por la mañana, aunque aparentemente fue grabado antes de que los comentarios de Lefevere fueran publicados en Humo. “Quiero volver a ser la mejor versión de mí mismo, creo que es posible. Ahora simplemente me falta algo de confianza en mí mismo”, afirmó.

El francés se reunirá con los periodistas el jueves por la tarde cuando Soudal-QuickStep celebre una conferencia de prensa antes del fin de semana inaugural.