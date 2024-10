El ex ganador del Tour de Francia se une al equipo francés WorldTour como colíder de la general junto a Juliette Labous y Évita Muzic

Demi Vollering ha firmado un contrato de dos años con FDJ-SUEZ que comenzará en 2025 y expirará al final de la temporada 2026. Vollering se une al equipo francés WorldTour como colíder junto a Évita Muzic y la nueva fichaje Juliette Labous.

“Desde el primer encuentro con el equipo de FDJ-SUEZ, inmediatamente tuve una buena sensación. No podía quitarme la sonrisa de la cara. Estoy feliz de embarcarme en esta aventura, de experimentar algo nuevo y de redescubrirme a mí mismo. en este equipo”, dijo Vollering.

“Siempre me ha gustado el espíritu de lucha colectiva de FDJ-SUEZ y su mentalidad ofensiva durante las carreras. Vamos a tener un gran equipo y estoy convencido de que nos esperan grandes cosas”.

En una entrevista con ciclismonoticias El lunes, el director general de FDJ-SUEZ, Stephen Delcourt, confirmó que Vollering firmó un contrato de dos años con su equipo esta primavera, pero que decidieron no anunciarlo por respeto a su actual equipo, SD Worx-Protime, y para poder concentrarse en sus objetivos de temporada.

“Es importante recordar que es un gran día para el equipo FDJ-SUEZ y es un gran día para el ciclismo, y para el ciclismo francés, para ser honesto, fichar al mejor corredor para la general en un equipo francés. Podemos “Comparamos el modelo de ciclismo, entre el ciclismo masculino y el femenino, pero es la primera vez que un ciclista estrella acepta un trato con el equipo francés”, dijo Delcourt. ciclismonoticias.

“Esta ha sido una ambición para nuestro equipo y durante los últimos tres años y tres ediciones del Tour de Francia nuestro deporte ha cambiado mucho. Esta nueva ambición para nuestro equipo es no ser sólo un equipo en el ciclismo femenino sino ser “Un equipo ciclista y deportivo en general, para esta imagen, es imposible soñar más grande que fichar a Demi ahora”.

Acuerdo entre Vollering y FDJ-SUEZ

El momento de las negociaciones de Vollering y el posterior acuerdo con FDJ-SUEZ se produjo después de los rumores que surgieron en marzo de que le ofrecieron un contrato de 1 millón de euros y que dejaría SD Worx-Protime a finales de 2024.

En ese momento, el director del equipo SD Worx Protime, Erwin Janssen, reveló que el equipo intentó retener tanto a Vollering como a la campeona mundial Lotte Kopecky, después de que Koepcky ya había firmado una extensión a largo plazo en febrero que le permitía permanecer con el equipo hasta 2028. .

Delcourt confirmó a ciclismonoticias que Vollering y FDJ-SUEZ habían negociado y firmado un acuerdo a finales de esta primavera, aunque no proporcionó una fecha concreta.

“El acuerdo oficial se firmó a finales de la primavera, y después de eso decidimos centrarnos en mi lado en mi equipo y en su lado en SD Worx, porque sentimos que, juntos, era mejor esperar (para anunciar el acuerdo). ¿Por qué? Ella tiene un gran respeto por los socios de SD Worx y sus compañeros de equipo. Por eso, lo mejor para ella era concentrarse en los Juegos Olímpicos, el Tour y el Mundial, y esperar”.

Delcourt no reveló el acuerdo salarial de Vollering con FDJ-SUEZ, pero confirmó a ciclismonoticiasque si bien su contrato no es de 1 millón de euros, cree que otros equipos que competían por la firma de Vollering podrían haber tenido el presupuesto financiero para ofrecer esa cantidad.

“Tal vez fue cierto, pero no de mi equipo, tal vez de los demás. No puedo decirlo de los demás. Sabemos que todo es posible para un equipo como los Emiratos Árabes Unidos”.

Cuando se le preguntó si había competencia y si varios equipos intentaban negociar un contrato con Vollering, Delcourt dijo: “Sí y no”.

“Al principio, leí todos los rumores sobre Demi y SD Worx; extensión y no extensión. Después de la extensión oficial de Lotte Kopecky, quería estar cerca, saber por qué y qué pasó con SD Worx. Poco a poco fuimos descubriendo todo, y cambió en un momento cuando dije: 'Tal vez ahora sea el momento de tener una reunión cara a cara con ella, y no sólo con su agente'.

“Inmediatamente después de la primera reunión, me sentí motivado. Fue como un nuevo paso. Ella compartió mucho sobre sus valores y ética y cómo quería correr, estar en el equipo con los ciclistas, el personal y los patrocinadores. Cuando comparé eso con los valores de mi equipo, patrocinadores – FDJ y SUEZ – que son dos grandes empresas internacionales con dos mujeres como presidentas, y siempre me dicen que lo más importante no es el resultado sino cómo conseguimos el resultado. Lo importante es inspirar a la próxima generación.

“En nuestras conversaciones paso a paso con Demi, sentí que ella era la combinación perfecta para mi equipo. Ella puede ser feliz en nuestro equipo y podemos dar un nuevo paso para el futuro”.

Co-liderazgo con Labous, Muzic

Vollering comenzó su carrera profesional en Parkhotel Valkenburg en 2019 y luego se unió a SD Worx en 2021.

Vollering ganó el Tour de Francia Femmes en 2023. También fue segunda en el Tour en 2022, ganado por Annemiek van Vleuten y segunda en la general este año en el evento ganado por Kasia Niewiadoma.

También ha ganado La Vuelta Femenina y el triplete de las Ardenas: Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne y Liège-Bastogne-Liège, además de muchas otras carreras por etapas y carreras de un día.

Delcourt dijo que Vollering será colíder en FDJ-SUEZ junto a Évita Muzic, que fue cuarta en la general en el Tour de France Femmes este año, y la nueva fichaje Juliette Labous, que terminó cuarta en la edición de 2022.

El equipo también tuvo salidas a finales de este año, ya que las codirectoras Cecilie Uttrup Ludwig se dirigen a Canyon-SRAM y Marta Cavalli no ha anunciado su equipo para 2025.

“Durante los últimos tres años, fueron unos buenos años y dimos los siguientes pasos. Corrimos para nuestros líderes; Grace Brown, que fue excelente para el equipo porque fue buena para ser la mejor nacional para las líderes de la general Cecilie, Marta y Évita Llegamos al momento en que era el último año para Grace, y tal vez, el fin de una era para Marta y Cecilie”, dijo Delcourt.

“Directamente, nuestra primera prioridad era Juliette, y ella quería fichar por un equipo donde pudiera ser líder, pero no sola. El proyecto del equipo sigue alrededor de Évita, pero no sola, ella está en el equipo desde que Fueron 17 años y podemos impulsarla a ser mejor y apoyarla, con los mejores corredores a su alrededor y con ella.

“Y siempre corremos así y Demi lo repetirá cada vez. Eso es lo que le gustaba en SD Worx, compartir el liderazgo y correr con ciclistas como Marlen Reusser, Lotte Kopecky y Niamh Fisher-Black. Tenemos el mismo espíritu. y valores; Demi es la número uno pero para Juliette y Évita, si quieren seguir mejorando.

“¿Es mejor tener a Demi como compañera de equipo que correr contra Demi? La respuesta es fácil. Queremos correr juntos agresivamente al frente pero con más cartas”.

La transferencia debería cambiar el equilibrio en el WorldTour femenino, ya que FDJ-SUEZ busca rivalizar con SD Worx-Protime con la campeona mundial Lotte Kopecky y el regreso de Anna van der Breggen, Visma-Lease a Bike que fichó a Pauline Ferrand-Prévot, Lidl-Trek y Equipo ADQ de los Emiratos Árabes Unidos que fichó a Elisa Longo Borghini.

Cuando se le preguntó si pensaba que FDJ-SUEZ se convertiría en el equipo más fuerte en 2025, Delcourt respondió: “Sí, el plan es ser uno de los mejores equipos. Pero sabemos que los otros equipos son buenos, sobre todo porque es difícil analizar al equipo Visma, que Han fichado a Pauline Ferrand-Prévot y SD Worx ha fichado a Anna van der Breggen y tiene a Lotte Kopecky. Se puede imaginar que será una buena competición.

“Tenemos uno de los mejores equipos sobre el papel. Lo más importante ahora es cómo podemos tener el mejor equipo para todas las carreras: Tour de Francia y Clásicas, y lo más importante es la sinergia de todos los corredores. Tenemos nuestros tres líderes de la general: Vollering, Muzic y Labous, pero también tenemos a las corredoras Vittoria Guazzini, Elise Chabbey y Ally Wollaston, corredoras que son buenas y pueden estar en lo más alto. Si somos buenos como equipo, tenemos corredoras para el campeonato. futuro y podemos ganar mucho”.

El fichaje de Vollering marca el final de la contratación de FDJ-SUEZ para la temporada 2025 con una plantilla de 17 corredores.

Posteriormente, FDJ-SUEZ publicó un vídeo en sus plataformas de redes sociales anunciando el contrato de dos años de Vollering.