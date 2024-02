El dúo SD Worx-ProTime explica el final incómodo de la carrera del año pasado antes del regreso del sábado al sterrato

Demi Vollering y Lotte Kopecky se han sincerado sobre los acontecimientos de la Strade Bianche Femenina 2023, un año después del controvertido e incómodo final de carrera en Siena.

La pareja corrió inesperadamente hacia la victoria al final de la carrera de 136 km, y Vollering gritó un insulto después de cruzar la línea, dejando una atmósfera incómoda alrededor de la pareja mientras esperaban el resultado de la foto final.

La holandesa dijo que las malas palabras que soltó después de la línea estaban dirigidas a otra corredora: Kristen Faulkner, que había pasado 30 km delante sola antes de que la pareja la alcanzara y la adelantara en la última subida del día.

“Todo el alboroto se produjo principalmente porque dije ‘kutwijf’ (un insulto holandés ofensivo – Ed.) en voz alta”, dijo Vollering en un extracto de la revista Ride publicado por WielerFlits.

“Sin embargo, eso no estaba destinado a Lotte. Vi sangre en el momento en que me quité los guantes y luego recordé que Kristen Faulkner me llevó hasta las barreras en la última subida a Siena. Las malas palabras fueron hacia ella”.

La pareja, que se ha combinado para ganar las dos ediciones más recientes de la carrera, cada una por primera vez, hace tiempo que se recuperó de cualquier incomodidad más allá de la línea de meta.

Kopecky dijo que habría sido “falso” si hubieran celebrado juntos inmediatamente después de luchar por la victoria y haber superado a Faulkner, quien luego fue descalificado por usar un monitor de glucosa durante la carrera.

“De hecho, creo que la final fue perfecta. Lo habría considerado falso si hubiésemos volado directamente a los brazos del otro después de la línea de meta”, dijo. “Ese no era el sentimiento en ese momento. Fue muy incómodo. ¿Qué carajo pasó? Durante los primeros cinco minutos hubo cierta confusión.

“Pero sabíamos que todo estaba bien entre nosotros. Lamenté mucho que los medios hicieran un juego así. Todo ese alboroto no fue agradable en ese momento, pero ahora nos encogemos de hombros. Sabemos cómo es “.

Vollering dijo que después de la carrera se sintió feliz cuando vio que Kopecky también lo estaba. Mientras tanto, el belga, que dijo que ambos necesitaban tiempo para “dejar que todo se asimilara” después de terminar, reconoció que no es probable que vuelva a ocurrir un incidente similar en el futuro.

“Lo hemos experimentado una vez. Lo que pasó entonces no va a suceder una segunda vez, ambos lo sabemos”, dijo, antes de explicar por qué no hubo órdenes de equipo para llegar a la meta después de que la pareja atrapara. y superó al líder solitario Faulkner.

“Lamento que no hayamos tenido contacto por radio con el coche del equipo en las calles de Siena. Todo contacto se pierde entre esos edificios. En el coche ni siquiera sabían que habíamos adelantado y habíamos dejado atrás a Faulkner en la subida. La dirección del equipo también había dicho anteriormente que siguiéramos adelante a todo vapor y luego lucháramos entre nosotros.

“Tal vez cometimos el error de no hablar. Los últimos 6 km estaban a todo gas y no fue posible tomarnos un momento para hablar; de lo contrario, ni siquiera hubiéramos podido correr para ganar”.

El dúo volverá a liderar SD Worx-ProTime en la carrera de este sábado, y el equipo líder del Women’s WorldTour ya ha conseguido siete victorias esta temporada, incluida la victoria general de Kopecky en el UAE Tour.

Vollering solo tiene el Omloop Het Nieuwsblad en sus piernas, terminando sexta, mientras que Kopecky no pudo defender su título en el sprint contra Marianne Vos.

Vollering concluyó que estaba “feliz” de que las cosas sucedieran como habían sucedido. Quizás sea fácil de decir para un ganador, pero se refiere más al hecho de que la pareja corrió adecuadamente para ganar en lugar de que uno u otro recibiera la victoria mediante un acuerdo preestablecido.

“Estoy feliz de que haya resultado así. Seguramente es mejor que cuando hablaron entre ustedes y luego me hubieran dicho que podía ganar. Bueno, entonces tú también estás feliz, pero en lugar de eso, yo Vencí a Lotte en el sprint y, de hecho, me gusta mucho más así”.

