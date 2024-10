El favorito regresa a casa en quinto lugar mientras Lotte Kopecky defiende la camiseta arcoíris

Sería generoso sugerir que el equipo holandés no logró sumar la suma de sus partes en la carrera de élite femenina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI. Las mujeres de naranja de alguna manera lograron desperdiciar lo que parecía una mano ganadora en la última vuelta cuando el título cayó una vez más en manos de Lotte Kopecky (Bélgica).

La favorita antes de la carrera, Demi Vollering, fue la mejor finalista holandesa con un quinto puesto, pero su estrategia fue a veces difícil de entender. La joven de 27 años es posiblemente el talento más destacado del pelotón, pero el maillot arcoíris sigue eludiéndola después de una actuación inconexa de Holanda.

“Es un poco difícil de analizar ahora. Hace mucho frío y realmente no sé qué pensar y sentir en este momento”, dijo Vollering cuando llegó a la zona mixta, con los dientes castañeteando por el frío. “Una cosa es segura: luchamos todo el día. Al final, el final no fue lo suficientemente difícil como para salir airosos”.

La combinación de un recorrido exigente y condiciones miserables provocaron una carrera de desgaste el sábado por la tarde. En la penúltima vuelta, los maillots naranjas estaban en ascenso en el reducido pelotón, aunque una demostración de fuerza de Vollering en la subida del Witikon a 46 km del final sirvió brevemente para dejar fuera de la clasificación a compañeras de equipo como Marianne Vos, Mischa Bredewold y Riejanne Markus. atrás.

Sin embargo, cuando llegaron para tocar la campana, el equipo holandés todavía se había topado con algo parecido a la situación ideal. Vos y Markus se encontraron con Justine Ghekiere (Bélgica) y Ruby Roseman-Gannon (Australia) en un grupo de cuatro mujeres en cabeza de carrera, armados con una ventaja de un minuto sobre Vollering, Kopecky y el resto de favoritos.

En ese momento la responsabilidad seguramente recaía en ciclistas como Elisa Longo Borghini (Italia) y Chloé Dygert (EE. UU.) para liderar la persecución, pero en cambio, se pudo ver a Vollering ocasionalmente aumentando el ritmo en el ascenso final del Witkon, un esfuerzo que finalmente Sólo sirvió para condenar el movimiento de cuatro corredores con Vos y Markus.

Mientras tanto, el mayor esfuerzo de Vollering en el rodaje contribuyó a que Vos, la finalizadora más rápida de su equipo, fuera expulsada por detrás. Cuando Longo Borghini atacó más tarde en la cima de la subida final, fue Vollering quien volvió a unir la fuga ganadora, mientras Kopecky disfrutaba de una especie de viaje gratis hacia el título mundial.

“Siempre puedes decir: 'Si tan solo lo hubiéramos hecho de esta manera o de aquella'”. Pero siempre es difícil decirlo”, afirmó Vollering. “Tal vez debería haber empezado a atacar antes. Por supuesto, tengo que disparar mis propias flechas en alguna parte y puede que lo haya hecho demasiado tarde. Pero siempre es fácil decir algo después de la carrera”.

vos

Cuando Markus entró en la zona mixta, explicó que Holanda había ideado un escenario de ensueño al principio de la última vuelta cuando se encontró delante con Vos, mientras Vollering podía vigilar a los favoritos detrás.

“Creo que estábamos en una situación estupenda conmigo y Marianne en la escapada y, por supuesto, con Demi detrás”, dijo Markus, tembloroso. “Simplemente intentamos superar la subida para estar en el último grupo con tres corredores, pero creo que nos quedamos cortos. Eso es decepcionante porque creo que si hubiéramos tenido tres corredores en la final, habría sido un gran desafío”. juego diferente. Demi estaba sola y fue un poco demasiado difícil”.

Markus restó importancia a la idea de que Vollering hubiera cometido un error al acelerar detrás de sus compañeros en la última vuelta. “El plan para ella siempre fue atacar en la subida. Creo que para ella la carrera debe ser lo más dura posible, así que no creo que sea un error”, dijo Markus. “Pero la situación ideal era que nosotros también lo lográramos, así que fue una mierda que no estuviéramos allí”.

Vos, por su parte, reconoció que había empezado a flaquear en los últimos 50 kilómetros de carrera, pese a encontrarse en cabeza. “La vela se apagó lentamente, sí”, dijo. Al igual que Vollering y Markus, se mostró reacia a culpar demasiado al enfoque táctico del equipo inmediatamente después de la carrera.

“En la última vuelta sabíamos que todo se podía desmoronar rápidamente”, dijo Vos. “La idea era hacer la carrera dura y dura para que Demi pudiera conseguir una buena posición”.

Vollering, sin embargo, pareció sugerir que la presencia de sus compañeras de equipo al frente había restringido su libertad para lanzarse a la ofensiva en la última vuelta del Mundial.

“Para mí fue desfavorable que tuviéramos a Marianne y Riejanne delante en la última subida”, dijo Vollering. “En mi grupo no iba lo suficientemente rápido y no había nadie que atacara. Eso fue una desventaja para mí. Terminas en una situación en la que no puedes hacer mucho”.

'Desorden'

Vollering solo pudo lograr el quinto lugar en el sprint de seis mujeres por el maillot arcoíris, mientras que Vos y Markus regresaron a casa un minuto atrás. La única ciclista holandesa que tuvo un día para celebrar fue Puck Pieterse, cuyo puesto 13 fue suficiente para asegurarle el título mundial sub-23.

“Tuve que subir directamente al podio, así que no sé de qué habla todo el mundo”, dijo Pieterse cuando se le preguntó sobre el estado de ánimo predominante entre sus compañeros de equipo más experimentados después de la carrera.

Mientras tanto, la visión desde fuera del campo holandés era más crítica, incluso si la medallista de plata Dygert encontró una fórmula clara y diplomática para expresar su visión de sus tácticas aquí.

“Creo que a veces los holandeses pueden trabajar muy bien juntos, y creo que a veces no”, dijo Dygert con cautela. “Creo que sus mayores fortalezas son también sus mayores debilidades. Creo que todos en ese equipo quieren ganar y eso a veces hace que todos pierdan”.

Kopecky sólo pudo sonreír cuando en su conferencia de prensa le preguntaron sobre la estrategia holandesa, ya que ya se había enfrentado a una pregunta similar por parte de los locutores en la zona mixta. “Ahora realmente me pregunto cómo se veía en la televisión porque no sé cuántas preguntas me han hecho sobre esto”, dijo.

Los medios belgas, por el contrario, podrían permitirse el lujo de ofrecer una evaluación más mordaz. No fue difícil detectar un toque de schadenfreude en un titular de El Nieuwsbladen el sitio web del sábado por la noche: “El lío de Holanda puede tomar como ejemplo el juego colectivo de Bélgica”.

En los Países Bajos, como se puede imaginar, el debate apenas está comenzando.