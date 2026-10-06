Pierre Gautherat llega con un contrato de tres años

El UAE Team Emirates-XRG ha reforzado su alineación de Clásicos con el fichaje del joven francés Pierre Gautherat del Decathlon CMA CGM.

Gautherat se convirtió en profesional con el equipo francés a los 19 años en 2023 y, tras ganar una etapa de los 4 Jours de Dunkerque el año pasado, consiguió su primera victoria en un día este año en París-Camembert.

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