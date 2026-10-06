Pierre Gautherat llega con un contrato de tres años

El UAE Team Emirates-XRG ha reforzado su alineación de Clásicos con el fichaje del joven francés Pierre Gautherat del Decathlon CMA CGM.

Gautherat se convirtió en profesional con el equipo francés a los 19 años en 2023 y, tras ganar una etapa de los 4 Jours de Dunkerque el año pasado, consiguió su primera victoria en un día este año en París-Camembert.

Más recientemente, logró dos podios en el Tour de Luxemburgo, el primero en el que Mathieu van der Poel estuvo cerca de un final lento.

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El UAE Team Emirates-XRG está convencido de su potencial para el futuro y le ha firmado un contrato de tres años hasta 2029.

“Estoy muy orgulloso de unirme al UAE Team Emirates-XRG. Es una gran oportunidad para mí y un nuevo capítulo emocionante en mi carrera”, dijo Gautherat en un comunicado de prensa del equipo.

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“Siento que este es el entorno adecuado para dar un paso más, seguir desarrollándome como piloto y desafiarme al más alto nivel. Estoy especialmente motivado por las Clásicas y quiero seguir progresando hacia las carreras más importantes e integrarme en el equipo.

“Tengo muchas ganas de unirme al equipo, aprender de los corredores y del personal que me rodea y dar todo lo que pueda para contribuir al éxito del equipo”.

El UAE Team Emirates-XRG describe a Gautherat como “un piloto poderoso que se adapta bien a las exigencias de las Clásicas del norte y a las duras carreras de un día”.

Probó por primera vez las grandes clásicas en su primera temporada a la edad de 20 años y al año siguiente acabó 11º tanto en Omloop Het Nieuwsblad como en Dwars door Vlaanderen. También ha finalizado subcampeón en el Tro Bro Léon y en el Classique Dunkerque.

“Agregará más profundidad al grupo de Clásicos del UAE Team Emirates-XRG mientras continúa desarrollando sus propias ambiciones en las carreras más importantes de un día”, dice el equipo.

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El UAE Team Emirates-XRG ya tiene un equipo sólido para los Clásicos de Primavera y Gautherat se desplegará en gran medida como gregario.

Florian Vermeersch y Nils Politt han liderado la fila en las clásicas adoquinadas en los últimos años, con jugadores como Tim Wellens, Antonio Morgado y Benoît Cosnefroy entrando y saliendo. Tadej Pogačar suele acudir al Tour de Flandes, que ya ha ganado tres veces, y a la París-Roubaix, que sigue siendo un vacío y una picazón en su palmarés de otro mundo.

El UAE Team Emirates-XRG no ha realizado ningún fichaje importante hasta ahora de cara a 2027. En la lista de entrantes, Gautherat se une a Marco Frigo de NSN Cycling, Abel Balderstone de Caja Rural y Davide Stella del brazo de desarrollo del equipo.

Quizás sus negocios más importantes hayan sido vincular a Pogačar e Isaac del Toro con nuevas extensiones de contrato a largo plazo.