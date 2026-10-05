El joven de 25 años remonta dos segundos puestos al primer puesto del podio en Rembau

¿Cómo se enfrenta a un corredor como Matteo Malucelli (XDS-Astana), que ya suma dos victorias de etapa en Le Tour de Langkawi de este año, además de las tres victorias de etapa de las dos ediciones anteriores?

“Déle la vuelta”, fue la respuesta del director deportivo de Modern Adventure, Alex Howes, cuando se le hizo exactamente esa pregunta esta mañana en Pandan Indah, ya que el equipo nunca pareció tener ninguna duda ni por un segundo de que Riley Pickrell podría lograr la hazaña, no cuando el canadiense había estado tan igualado con el piloto de XDS-Astana en las dos últimas etapas de sprint con fotografía final.

“Creemos que somos más rápidos, así que tenemos que demostrarlo”, dijo Howes. ciclismonoticias. Y en el escenario 6 ciertamente lo hicieron.

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Esta vez no fue necesario un final fotográfico, con una salida estelar que dejó a Pickrell refugiado en el volante de su último hombre, Scott McGill, hasta que efectivamente rodearon a Malucelli y su salida, con solo el trabajo de rematar para completar.

Después de rugir de celebración al cruzar la meta, el dos veces subcampeón, sin embargo, no daba nada por sentado.

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“No, no tenía ninguna confianza”, dijo en respuesta a una pregunta de ciclismonoticias sobre sus niveles de certeza una vez que se puso al frente con un lanzamiento tan fuerte en la carrera hacia la línea.

“En los últimos dos sprints, me sentí muy bien, y luego Malucelli me rodeó en los últimos tres metros, así que incluso hice un lanzamiento en bicicleta en la línea para estar seguro. Y durante todo el sprint, estaba diciendo, 'por favor, no me rodees, por favor no me rodees, por favor no me rodees'”, dijo en una entrevista posterior a la carrera con un pequeño grupo de medios.

Pero esta vez el resultado fue claro. Pickrell acababa de conseguir su primera victoria de la temporada en la etapa 6 de Le Tour de Langkawi, y lo hizo con sus padres al margen observando cómo habían viajado hasta Malasia para verlo correr. Además, fue su primera victoria con el equipo Modern Adventure y también la sexta victoria del equipo en su primera temporada, pero la primera desde junio.

“El equipo ha puesto mucha confianza en mí este año y mucha fe, y cualquier día que no funciona, estás un poco decepcionado contigo mismo y porque tus compañeros de equipo han trabajado muy duro para ti y no lograste la victoria”, dijo Pickrell.

“Y todo el mundo sabe que es parte del deporte, pero cuando finalmente consigues una victoria, realmente sientes que les estás devolviendo el dinero, y no puedo estar más feliz”.

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Aunque eso no significa que vaya a perder el foco en intentar hacerlo todo de nuevo en las próximas dos oportunidades de sprint que se avecinan.

“Diría que ahora me voy feliz, pero no voy a irme y siempre querré más”, dijo Pickrell.

*My Bike asistió a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.