El joven de 25 años remonta dos segundos puestos al primer puesto del podio en Rembau

¿Cómo se enfrenta a un corredor como Matteo Malucelli (XDS-Astana), que ya suma dos victorias de etapa en Le Tour de Langkawi de este año, además de las tres victorias de etapa de las dos ediciones anteriores?

“Déle la vuelta”, fue la respuesta del director deportivo de Modern Adventure, Alex Howes, cuando se le hizo exactamente esa pregunta esta mañana en Pandan Indah, ya que el equipo nunca pareció tener ninguna duda ni por un segundo de que Riley Pickrell podría lograr la hazaña, no cuando el canadiense había estado tan igualado con el piloto de XDS-Astana en las dos últimas etapas de sprint con fotografía final.

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