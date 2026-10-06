Colnago presenta Y1R personalizados para el recién coronado campeón mundial

Cada año, un taller de pintura recibe una llamada para un trabajo de pintura de última hora. Blanco, con algunos detalles de arcoíris. El taller de pintura de Colnago debería estar bastante versado ahora, ya que Brandon McNulty ha logrado que el campeón mundial masculino esté por tercer año consecutivo a bordo de la histórica marca italiana.

Si bien Tadej Pogačar comenzó su reinado de dos años como campeón del mundo con una bicicleta blanca, ha corrido con una versión negra desde mediados de la temporada pasada. Y ahora, su compañero de equipo y heredero McNulty, luego de su atrevido ataque en las calles de Montreal el fin de semana pasado, lleva esa antorcha con un Colnago Y1R negro y brillante que acaba de ser presentado.

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Bicicleta Brandon McNulty


Bicicleta Brandon McNulty


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Bicicleta Brandon McNulty


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