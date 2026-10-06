Colnago presenta Y1R personalizados para el recién coronado campeón mundial

Cada año, un taller de pintura recibe una llamada para un trabajo de pintura de última hora. Blanco, con algunos detalles de arcoíris. El taller de pintura de Colnago debería estar bastante versado ahora, ya que Brandon McNulty ha logrado que el campeón mundial masculino esté por tercer año consecutivo a bordo de la histórica marca italiana.

Si bien Tadej Pogačar comenzó su reinado de dos años como campeón del mundo con una bicicleta blanca, ha corrido con una versión negra desde mediados de la temporada pasada. Y ahora, su compañero de equipo y heredero McNulty, luego de su atrevido ataque en las calles de Montreal el fin de semana pasado, lleva esa antorcha con un Colnago Y1R negro y brillante que acaba de ser presentado.

Juntos, están contrarrestando la tendencia de las máquinas de los campeones del mundo blancos. Peter Sagan, Mark Cavendish y, en ocasiones, Julian Alaphilippe tenían bicicletas negras, al igual que Anna Van der Breggen y Annamiek Van Vleuten en sus dos períodos separados como campeones del mundo. Pero en los últimos años, el blanco había llegado a dominar gracias a figuras como Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel y Lotte Kopecky.

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Además de una diferencia estética, también hay un elemento de rendimiento en términos de peso; La pintura blanca suele utilizar pigmentos pesados ​​a base de titanio, por lo que optar por el negro es una forma fácil de reducir gramos.

Según Colnago, la nueva bicicleta de McNulty tiene una “base de carbono negro brillante enriquecida con un sutil efecto de brillo” y está “definida por un atrevido gráfico de bloques de colores que presenta las icónicas rayas del arco iris de la UCI”.

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No se pueden negar las franjas, que forman la pintura de la totalidad de las horquillas, así como de la mayor parte del triángulo trasero.

Es claramente una apariencia diferente a lo que hemos visto en las últimas temporadas, y hay un huevo de Pascua divertido escondido detrás de la bisagra de la horquilla de bayoneta, así como algunas mejoras trucadas que muestran que la atención se ha centrado en ahorrar peso, lo que significa que esta es una bicicleta en la que McNulty realmente competirá, en lugar de simplemente mostrarla al iniciar sesión antes de cambiar a su versión negra mate más habitual.























