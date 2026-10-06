Un australiano completará un viaje en Pony Express de 3.164 kilómetros desde Missouri a California

Lachlan Morton, uno de los corredores más populares del equipo EF Education-EasyPost, reveló que deja el equipo después de seis temporadas con el equipo estadounidense. El especialista en ultrarresistencia dijo Ciclismo semanal que su victoria en la carrera de ciclocross de resistencia 3-Peaks en Yorkshire el fin de semana pasado fue la “última vez que fijó un número con EF”.

Morton comenzó su carrera como parte de la organización cuando era Garmin-Sharp después de competir para el equipo de desarrollo, pero se centró en impulsar su cuerpo en desafíos de larga distancia a partir de 2014. Regresó al WorldTour en 2017 y luego regresó a EF Education en 2019.

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