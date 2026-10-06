Un australiano completará un viaje en Pony Express de 3.164 kilómetros desde Missouri a California

Lachlan Morton, uno de los corredores más populares del equipo EF Education-EasyPost, reveló que deja el equipo después de seis temporadas con el equipo estadounidense. El especialista en ultrarresistencia dijo Ciclismo semanal que su victoria en la carrera de ciclocross de resistencia 3-Peaks en Yorkshire el fin de semana pasado fue la “última vez que fijó un número con EF”.

Morton comenzó su carrera como parte de la organización cuando era Garmin-Sharp después de competir para el equipo de desarrollo, pero se centró en impulsar su cuerpo en desafíos de larga distancia a partir de 2014. Regresó al WorldTour en 2017 y luego regresó a EF Education en 2019.

Pero el camino solitario no dejó de llamarle, y en 2021 Morton completó todo el recorrido del Tour de Francia, incluidos los traslados, en solitario. Marcó el comienzo de una relación diferente con el equipo, completando varios desafíos de larga distancia y carreras de grava en lugar de competir en el WorldTour.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Con su etapa en rosa terminando, el hombre de 34 años continuará realizando hazañas de resistencia sobrehumanas en todo el mundo, contando Ciclismo semanal que tiene los ojos puestos en Pakistán, Papua Nueva Guinea y Ecuador para sus futuras aventuras.

Primero, Morton intentará seguir la ruta del Pony Express, un viaje de 3.164 kilómetros desde St. Joseph, Missouri, hasta Sacramento, California, que comienza el lunes 5 de octubre, anunció el viernes el equipo EF Education-EasyPost. La ruta fue utilizada en la década de 1860 por jóvenes jinetes a caballo que transportaban correo a través de Missouri, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Nevada y California.

te puede gustar



'Las cosas difíciles apestan porque son difíciles': Lachlan Morton ayuda a su compañero de equipo de Adventure For All durante un viaje de 10 horas en Rebecca's Private Idaho



Quinn Simmons regresa a Leadville Trail 100 MTB siete años después de su extraordinario debut en la adolescencia



Brendan Johnston en casa en Life Time Grand Prix, pero continúa superando los límites mientras busca “conseguir una victoria mayor”

“Empiezas en las llanuras, esencialmente, cruzas Kansas, luego cruzas la cuenca a través de Wyoming y llegas a Utah”, dijo Morton en el comunicado de prensa del equipo. “El verdadero quid es la sección de Nevada, el tramo desde Salt Lake City hasta Carson City, porque es increíblemente remota y muy expuesta. Hay muchas cosas que podrían salir mal allí, y uno está solo. Esa es probablemente la parte más difícil.

“Luego cruzas Sierra Nevada en el lado sur del lago Tahoe y pasas por las estribaciones, que conozco bien porque ahora vivo allí, y terminas en Sacramento”.

El tiempo más rápido a caballo se estableció en 1861 en siete días y 17 horas, pero la ruta dejó de utilizarse después de que se completaron las primeras líneas telegráficas y se eliminó la necesidad de entregar mensajes rápidamente en mano.

“La forma en que podían enviar correo por todo el país a esa velocidad, antes de que existiera un ferrocarril que lo conectara, fue revolucionaria”, dijo Morton.

“La idea de personas atravesando distancias tan enormes capturó mi imaginación, especialmente conociendo mucho de ese terreno. Piensa en estos grandes espacios abiertos (enormes llanuras, cadenas montañosas) y te imaginas una transición lenta, pero con la elevación y la vegetación siempre está evolucionando, y cuando recorres grandes distancias obtienes una variedad realmente diversa de conducción. Es un gran lienzo para la aventura. Ha existido allí durante tanto tiempo, y te sientes como si estuvieras participando en lo que es el país”.

Qué leer a continuación



Keegan Swenson agrega el Campeonato Mundial UCI Gravel a un calendario abarrotado después de la defensa del Campeonato Mundial MTB Marathon



El ex campeón mundial de mountain bike se alineará en el UCI Gravel Worlds en Nannup, mientras que el campeón USPro U23 ITT será descalificado en FoCo Fondo – Gravel Bits



Nicole Frain gana la séptima carrera de la temporada en Heathland Gravel, mientras que su compatriota australiana pone a FKT en la división islandesa – Gravel Bits

Morton está familiarizado con al menos parte de la ruta, ya que marcó el tiempo más rápido en el Tour Divide de Alberta a Nuevo México en 2023, aunque su tiempo se ha visto eclipsado desde entonces.

En su intento de Pony Express, Morton entregará cartas a lo largo de la ruta solo para comprender plenamente los orígenes de la ruta.

“Lo atractivo para mí es la historia”, dijo Morton. “Es una locura adoptar esa mentalidad: eres un niño que intenta ganar algo de dinero y existe la oportunidad de montar a caballo con una mochila llena de correo durante la noche durante 120 kilómetros (75 millas) a toda velocidad, a través de un terreno remoto y retorcido que nadie más ha estado cruzando. Es algo bastante valiente. Es difícil de imaginar, y es por eso que quiero salir y tratar de comprender mejor cómo habría sido eso, y el dificultades que enfrentaron al hacerlo hace más de 150 años”.

Así como los ciclistas de viejos caballos cambiaban para continuar a la velocidad, Morton cambiará entre la bicicleta de grava Cannondale TopStone, su bicicleta de carretera liviana SuperSix y la bicicleta de montaña de suspensión total Scalpel.

“La ruta que he creado intenta acercarse lo más posible a la original. Estoy entusiasmado porque utilizará todas las diferentes disciplinas en las que he corrido”, dijo Morton.

Puedes seguir el paseo en Pony Express de Morton aquí.