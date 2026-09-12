El equipo holandés contará con un plantel típicamente fuerte y con múltiples opciones.

El seleccionador nacional holandés Laurens ten Dam ha anunciado un grupo fuerte para la carrera de élite femenina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI a finales de este mes, con Demi Vollering como líder ungida del equipo tanto en la carrera en ruta como en la contrarreloj.

Pero el equipo destaca por la ausencia de dos ex ganadores. La tres veces campeona Marianne Vos y Anna van der Breggen, que ganaron en ruta y contrarreloj en 2020, no fueron seleccionadas.

Vos ha tenido una temporada sin grandes resultados en cuanto a resultados, la pérdida de su padre afectó gravemente su campaña de primavera, dejándola con sólo una victoria en lo que va del año. A principios de esta semana, anunció que se dirigiría a Australia Occidental para intentar recuperar el título mundial de gravel que ganó en Lovaina en 2024, y es posible que sienta que no puede ser competitiva en una carrera tan montañosa como el Mundial de Montreal.

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La misteriosa omisión es Anna van der Breggen. La camiseta arcoíris de 2018 y 2020 regresó de un período de retiro al comienzo de la temporada 2024, y desde entonces ha logrado tres victorias.

Si bien no pudo terminar el Tour de Francia Femenino el mes pasado, ganó una etapa y terminó segunda en la general en la Vuelta Femenina en mayo, antes de terminar tercera en la general en el Giro de Italia Femenino, ganando la contrarreloj de montaña. La escuadra holandesa seguramente echará de menos sus habilidades contrarreloj en la contrarreloj del 20 de septiembre.

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Se pensaba que participaría en el Faun Tour Femmes, que comenzó el jueves, pero su equipo SD Worx-Protime comenzó la carrera por etapas francesa con sólo cinco de los seis corredores permitidos.

Después de otra brillante temporada en la que ganó el Giro de Italia femenino y se convirtió en la primera mujer en ganar dos veces el Tour de Francia femenino, Demi Vollering era la elección obvia para el equipo holandés.

Aunque ha estado cerca, Vollering nunca ha ganado un maillot arcoíris, pero con su asombrosa habilidad para apuntar a las carreras, seguramente comenzará la carrera como la absoluta favorita. Con 2.400 m de ascenso vertical en fuertes subidas, la carrera de 180 km del 26 de septiembre le sienta muy bien.

Lieke Nooijen, que también participa tanto en la contrarreloj como en la carrera en ruta, se recuperó de una fractura de clavícula sufrida en el reciente Tour de Gran Bretaña Femenino y demostró sus habilidades contrarreloj al ganar el título nacional en junio.

Si Vollering no logra producir los productos ganadores del arcoíris, Mischa Bredewold es otro ciclista que podría traer la camiseta de regreso a Holanda. Capaz de afrontar las subidas, tiene mucha pegada, aunque lo mismo puede decirse de Puck Pieterse.

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Femke de Fries es otra gran escaladora, finalizó tercera en Jebel Hafeet en el UAE Tour a principios de año y produjo una serie de actuaciones de escalada de primer nivel en el Tour de France Femmes, donde terminó 12° en la general.

“Es notable ver cuántos corredores holandeses han dejado su huella al más alto nivel esta temporada. Estoy orgulloso de ser el seleccionador nacional de una generación tan fuerte”, dijo Ten Dam en un comunicado de prensa.

“Demi es nuestra líder, pero en un Campeonato Mundial, se necesitan unos a otros para tener éxito. El desafío radica en reunir todas esas cualidades individuales como equipo. Si capitalizamos nuestras oportunidades en momentos clave, podemos esperar un gran Campeonato Mundial con confianza”.

A lo largo de los años, la fortaleza del equipo femenino holandés a menudo ha demostrado ser su perdición, con tantas ciclistas de primer nivel con grandes ambiciones luchando por unirse como equipo, aunque si Vollering es tan superior como suele ser, habrá pocas oportunidades para la discordia.

Equipo femenino holandés para el Campeonato Mundial UCI 2026

Demi Vollering

Mischa Bredewold

Lieke Nooijen

Markus Riejanne

Pieterse Puck

Karlijn Swinkels

Mujer de Vries

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