El equipo holandés contará con un plantel típicamente fuerte y con múltiples opciones.

El seleccionador nacional holandés Laurens ten Dam ha anunciado un grupo fuerte para la carrera de élite femenina en ruta en el Campeonato Mundial de Ruta UCI a finales de este mes, con Demi Vollering como líder ungida del equipo tanto en la carrera en ruta como en la contrarreloj.

Pero el equipo destaca por la ausencia de dos ex ganadores. La tres veces campeona Marianne Vos y Anna van der Breggen, que ganaron en ruta y contrarreloj en 2020, no fueron seleccionadas.

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