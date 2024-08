“Es bueno porque Puck es una corredora con talento y se lo merece”, afirma la maillot amarilla tras conseguir el segundo puesto en Lieja

La maillot amarillo Demi Vollering ha puesto una estrella en la cuarta etapa del Tour de France Femmes, que combinaba lo mejor de la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastoña-Lieja, dos carreras que había ganado en años anteriores. Pero cuando los responsables confirmaron que la victoria había sido para Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) tras un sprint de foto-finish, Vollering dijo que “no se arrepiente”.

“Es un buen día para mí y para todo el equipo. Mis compañeros de equipo han hecho un buen trabajo para protegerme y mantenerme en cabeza. Ha sido un buen día para nosotros”, declaró el corredor del SD Worx-Protime a la prensa en la línea de meta bajo la lluvia en Lieja.

Vollering, que actualmente lidera la clasificación general después de ganar la contrarreloj de la etapa 3 del día anterior en Rotterdam, formó parte de una escapada de tres ciclistas que corrió hacia la victoria en Lieja.

Ella, junto con Pieterse y Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM), se separaron de lo que quedaba del pelotón a 13,4 km de la meta en la Côte de la Roche-aux-Faucons. Niewiadoma atacó en la recta final, pero Vollering cerró la brecha justo cuando Pieterse lanzó su sprint desde la tercera rueda. Vollering respondió y la pareja llegó a la meta al mismo tiempo, y los oficiales confirmaron más tarde la victoria de Pieterse.

“Tenía la esperanza de que Puck cerrara la brecha con Niewiadoma, pero no lo hizo directamente, así que lo hice yo mismo porque no quería darle demasiado espacio a Kasia, porque cuando se va, se va. Luego lo cerré a mi propio ritmo, para no vaciarme allí y sabiendo que Kasia se iría un poco en los últimos cientos de metros, y eso fue una especie de salida para nosotros. Esperaba que siguiera adelante, y por suerte lo hizo”, explicó Vollering sobre cómo se desarrollaron los últimos cientos de metros de la etapa.

“Puck salió primero al sprint. Pensé durante unos segundos que lo lograría, pero en la línea de meta tuve la sensación de que no era suficiente y Puck ganó. Es bueno porque Puck es una corredora con talento y realmente se lo merece”.

Vollering dijo que no le sorprendió ver a Pieterse ganar el sprint debido a su éxito en el deporte en múltiples disciplinas y porque sintió que Pieterse jugó un mejor juego táctico en el último kilómetro.

“Sé que Puck es una buena corredora y sé que tiene un buen sprint. Tuve la sensación de que en los últimos kilómetros se estaba conteniendo un poco. Podría hacer más. Le dije: 'Creo que todavía puedes hacer más', pero ella estaba ahorrando un poco y atacó al final. La general estaba entre Kasia y yo, así que estuvo bien. Fue un buen día para nosotras”, dijo Vollering.

Vollering dijo que estaba decepcionada después de terminar en tercer lugar en Lieja-Bastoña-Lieja en abril, pero tuvo la sensación opuesta cuando terminó segunda en la etapa 4 del Tour en un recorrido similar.

“Primero, fue agradable tener una nueva oportunidad aquí a mitad de la temporada, después de la decepción de la primavera, así que estaba motivada para ir por la victoria”, dijo.

“Además, hoy solo quería correr aquí sin remordimientos, y eso es lo que hice. No puedo arrepentirme después de cruzar la línea de meta, así que no pienso en eso. Fui segundo y necesito recordar que también hoy iba a por la general, así que estoy muy feliz por eso”.