SD Worx-Protime confirma que el actual campeón no sufrió fracturas tras correr a gran velocidad y perder el maillot amarillo en Amnéville

Demi Vollering no sufrió ninguna fractura de hueso durante el accidente a alta velocidad que le hizo perder el maillot amarillo en la etapa 5 del Tour de France Femmes y es probable que comience la etapa 6 según SD Worx-Protime.

La actual campeona se cayó a 6,3 km de la meta en Amnéville y se la vio agarrándose la parte superior de la pierna izquierda antes de volver a montarse 49 segundos después del incidente. Sin embargo, un informe médico publicado en la página de redes sociales del equipo el jueves por la noche reveló que las lesiones fueron en gran parte superficiales, aunque con algunas raspaduras en la carretera.

“Demi Vollering fue examinada en el hotel por el médico del equipo SD Worx-Protime tras su caída en la quinta etapa del Tour de France Femmes. Sufrió hematomas leves y abrasiones superficiales en la zona lumbar y en los glúteos”, se puede leer en el mensaje.

“El objetivo del tratamiento es la recuperación. Parece que Vollering podrá continuar el Tour el viernes”.

Vollering publicó dos mensajes irónicos en su Instagram después de la etapa: “Cuando mi trasero todavía estaba entero” y “No te acerques a mí mañana”, sugiriendo también que tomará la salida en Remiremont.

Mientras luchaba hasta el final y limitaba sus pérdidas a 1:49 en la línea de meta respecto a su compañera de equipo y ganadora de la etapa, Blanka Vas, Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) logró el segundo lugar en el día y pasó a la camiseta amarilla.

El caos se desató para SD Worx-Protime en el camino hacia la meta, con Mischa Bredewold cuestionando la seguridad de la salida de la rotonda en la que Vollering se estrelló y el director deportivo Danny Stam afirmando que los problemas de radio fueron la razón por la que solo Bredewold se quedó atrás para ayudarla.

Vollering no se centró en su nuevo déficit de 1:19 sobre Niewiadoma, lo que la hizo caer al noveno lugar, sino que simplemente se alegró de que el accidente no fuera tan grave como podría haber sido, dada la velocidad.

“Teniendo en cuenta la velocidad con la que me caí, me alegro de no haberme roto ningún hueso. Después de la caída tuve que recuperarme y revisarme todo. Después pude volver a subirme a la bicicleta y continuar la carrera”, dijo Vollering en el mismo mensaje.

“Ahora tenemos que esperar y ver cómo me siento mañana por la mañana, pero supongo que podré continuar el Tour mañana”.

A falta de tres etapas, Vollering llega al terreno que mejor le viene, la alta montaña, pero Niewiadoma tiene una ventaja importante que defender, por lo que tendrá que encontrar su mejor versión en los finales en alto de Grand Bornand y Alpe d'Huez si quiere arrebatar el amarillo a la polaca.