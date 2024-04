La campeona del Tour de France Femmes habla por primera vez sobre su esperada salida de SD Worx-Protime

Demi Vollering habló por primera vez sobre su saga de traspasos después de que el miércoles se confirmara que dejaría SD Worx-Protime, afirmando que estaba sorprendida por la declaración de su equipo en respuesta a la noticia.

El equipo había mantenido las preguntas a Vollering en el ámbito deportivo sólo cuando se presentó una exposición sobre la historia del equipo, celebrada antes del Tour de Flandes en Oudenaarde el jueves, pero Vollering proporcionó algo de luz sobre la situación a los medios holandeses.

“Me sorprendió un poco la declaración del equipo”, dijo Vollering. NU.nl. “Pero no voy a hablar demasiado de eso ahora. Habrá muchas preguntas sobre mi futuro en el futuro cercano”.

La declaración a la que se refiere fue publicada por el equipo durante Dwars door Vlaanderen en la red social twitter.com y decía que a Vollering y su dirección se les había presentado una “oferta generosa” a la que no se respondió antes de una fecha límite. haciendo que el equipo asumiera que ella se iba.

El director del equipo, Erwin Janssen, aclaró ciclismonoticias y GCN en el evento de prensa previo a la carrera del equipo que tanto a Vollering como a Lotte Kopecky se les ofrecieron grandes extensiones al mismo tiempo y la intención era conservar a ambos.

“Estuvimos negociando durante ocho o nueve meses con la dirección de Demi. Entonces hicimos una última oferta y, en nuestra opinión, fue una oferta realmente buena”, dijo Janssen, asegurando que no había preferencia por Kopecky, que recientemente extendió su contrato hasta 2028.

“Pero ahora sabemos que el mercado a veces se vuelve loco. Dijimos 'OK, esto es un ultimátum' porque tenemos que seguir adelante. Pero la dirección de Demi no permitió eso, así que para nosotros eso significa: 'Está bien, no quieren seguir en el equipo'”.

Vollering estaba dispuesta a centrarse en las carreras que le esperaban mientras continúa su campaña de 2024. Tuvo un 2023 extraordinario en el que obtuvo 17 victorias, incluidas algunas de las carreras más importantes y la etapa reina y el maillot amarillo del Tour de Francia Femmes.

“Quiero centrarme en todas las competiciones que vendrán este año, empezando el domingo con el Tour de Flandes”, dijo. “No estoy pensando en decir adiós ahora mismo”.

forma sorpresa

Sin embargo, a Vollering no solo la tomó por sorpresa la forma en que el equipo manejó su esperada partida, sino también su propia actuación en Dwars Door Vlaanderen, donde terminó en el puesto 96 y a más de cuatro minutos del ganador en la línea de meta.

Vollering entró en la carrera como ganadora defensora, pero no se encontró en los movimientos decisivos, fuera del ritmo de la eventual ganadora Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) y en un lugar donde no suele estar: al final de la carrera. .

“Ayer (miércoles) fue un cambio bastante grande para mí, pasando de ser el número uno en esa carrera a perseguir el último grupo”, dijo Vollering. ciclismonoticias y GCN en Oudenaarde, donde un cambio de rueda trasera a los 25 km la dejó sola.

“También en mi cabeza pensaba 'esta es una diferencia bastante grande y no tan agradable', pero al final son carreras y cada carrera es totalmente diferente”.

Vollering ganó cinco de sus primeras ocho carreras en 2023 en un buen comienzo del mejor año de su carrera hasta el momento. Ganó Strade Bianche y Dwars en Vlaanderen antes de lograr un triple histórico en las Ardenas, pero aún no disfruta de la misma forma en 2024.

La holandesa admitió que no haber subido todavía a lo más alto del podio “se siente un poco extraño porque el año pasado ya tenía dos victorias”.

“También trato de no pensar demasiado en las carreras del año pasado. Siempre dicen que eres tan bueno como en la última carrera que hiciste, así que empezamos de nuevo”.

Sin embargo, Vollering comienza el Tour de Flandes el domingo como subcampeón del año pasado y con un equipo SD Worx-Protime muy fuerte, en el que figuran el gran favorito Kopecky, que aspira a un hat-trick histórico en De Ronde, y Gent-Wevelgem. ganadora Lorena Wiebes.

La joven de 27 años dijo que no se sintió muy bien en el reconocimiento previo a Flandes y que sabría inmediatamente si estaba o no en la pelea por la victoria tan pronto como llegaran a las primeras colinas durante la ruta de 163 km del domingo.

“Me resulta difícil decir (si puedo ganar Flandes) porque durante Dwars tuve mucha mala suerte en todo, así que eso también te hace dudar un poco”, dijo Vollering.

“El domingo es un día totalmente nuevo otra vez, así que sólo necesito ver cómo está la forma ese día y me sentiré bastante rápido cuando comience el día y haya subido algunas colinas”.

