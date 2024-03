El mejor descanso vasco detrás de Pogačar por segundo día consecutivo en la cima

Cuando se trata de estar en el mismo podio que Tadej Pogačar, pero en una liga completamente diferente, incluso antes de la Volta a Catalunya de este año, Mikel Landa conocía muy bien esa sensación.

En la Flecha Valona del año pasado, cuando Landa acabó tercero detrás de un triunfante Pogačar y del segundo clasificado Mattias Skjelmose, el vasco ya acuñó la frase -al menos en lo que respecta al esloveno- como “entre los primeros mortales” en terminar detrás de Pogačar. .

Once meses después, Landa vuelve a competir con fuerza como “primer mortal” detrás de Pogačar, habiendo quedado segundo en ambas cumbres de los Pirineos y segundo en la general.

El vasco incluso tuvo el coraje de poner a sus compañeros de Soudal-QuickStep al frente en las laderas inferiores de Port Ainé y lanzar su primer ataque a 7,5 kilómetros del final, solo para que Pogačar no solo igualara su movimiento, sino que lo mejorara.

Dicho esto, en su largo y solitario viaje hasta la cima detrás de Pogačar, Landa se defendió de un contraataque de Sepp Kuss (Visma-Landa) y cruzó la meta en solitario para reforzar su segundo puesto en la general con 28 segundos más de Alexandr Vlasov ( Bora-Hansgrohe).

No es un mal día en la oficina, aunque Pogačar sigue siendo inexpugnable. Y como Landa dijo a los periodistas después, después de tres etapas de siete, estaba prácticamente convencido de que el segundo lugar en la general y el “primer mortal” iban a ser lo mejor que podría ser esta semana en Cataluña.

“Estoy contento, el objetivo es ganar tiempo al que va tercero y lo he conseguido. Desafortunadamente, Pogačar está aquí y eso significa que la victoria será muy difícil”, dijo Landa con su habitual y refrescante falta de ganas de andarse con rodeos. en la línea.

Landa, dijo, no estaba tratando de aprovechar su gran forma cuando puso a trabajar a sus compañeros por delante de Pogačar y luego se atacó a sí mismo. Más bien, después de la buena escalada del martes, se sintió moralmente más que físicamente obligado a intentarlo.

“Si me sentía bien o no no era el punto”, dijo Landa. “Era más bien que después de ayer tenía que intentarlo. Si no lo hacíamos nosotros, no sé quién podría haberlo hecho y era mejor tomar la iniciativa”.

“Sabía que Pogačar reaccionaría inmediatamente y esperaba quedarme con él hasta el final y tal vez aguantar más tiempo. Pero desde el principio no pude”.

Cuando se le preguntó directamente si era imposible seguir a Pogačar, Landa no dudó en aceptar, aunque con algunas reservas.

“Ese es especialmente el caso cuando quedan ocho kilómetros por recorrer. Tal vez sea posible cuando quedan tres kilómetros por recorrer, o al menos puedes intentarlo. Pero no con ocho kilómetros”.

Landa no estaba, dijo, pensando en aprovechar la Volta a Catalunya para construir la Itzulia País Vasco, su carrera de casa, que siempre ha sido uno de sus objetivos y en la que el año pasado quedó segundo detrás de otra gran estrella que también parecía imposible de superar. ritmo: Jonas Vingegaard (Visma-Lease A Bike). Más bien buscaba aprovechar su buena forma para buscar un resultado destacado aquí y ahora.

“Primero terminemos aquí. Todavía queda un largo camino hasta Barcelona, ​​y luego planearé ir a Itzulia. Pero primero quiero defender mi segundo puesto en la general”.