'Me dejé llevar por mi instinto y traté de darlo todo' El todoterreno del Fenix-Deceuninck gana el Tour en Lieja

“¡Vamos!”, gritó Puck Pieterse a sus compañeras de equipo por el micrófono después de que los oficiales confirmaran que venció a Demi Vollering, la corredora con el maillot amarillo, en un sprint con final fotográfico para ganar la cuarta etapa del Tour de France Femmes en una Lieja empapada por la lluvia.

Fueron unos minutos de suspense en la meta, mientras Pieterse y Vollering permanecían uno al lado del otro, rodeados de fotógrafos y periodistas, esperando a saber quién había ganado la etapa. Cuando quedó claro que Pieterse había ganado por un pelo, las celebraciones del Fenix-Deceuninck se encendieron. Incluso Vollering no pudo evitar mostrar su entusiasmo, abrazando a su compatriota holandés antes de que ambos se dirigieran a la ceremonia del podio.

“Es increíble. En los últimos días he tenido unas piernas estupendas. El primer día, las tenía bien. El segundo día, las tenía bien. Hoy no las sentía en absoluto. Siempre ha ido bien y ganar aquí en un sprint contra Demi es un sueño hecho realidad”, dijo Pieterse.

Cuando se le preguntó si siempre había creído que podía superar en el sprint a sus compañeras de escapada Vollering (SD Worx-Protime) y Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) para llevarse la victoria, Pieterse dijo: “No lo sabía. Nunca he esprintado contra Demi, así que no sabía cómo iría eso.

“Me dejé llevar por mi instinto y traté de darlo todo. Puede que no tenga el cuerpo de un velocista, pero en la bicicleta de montaña hay que ser bastante explosivo, sobre todo en la pista corta”.

Pieterse, Vollering y Niewiadoma se separaron de los que quedaban en el pelotón a 13,4 km de la meta en la Côte de la Roche-aux-Faucons. Niewiadoma atacó en la recta final, pero Vollering cerró la brecha justo cuando Pieterse lanzó su sprint desde la tercera rueda. Vollering respondió y la pareja llegó a la meta al mismo tiempo; los oficiales confirmaron más tarde la victoria de Pieterse.

“Sabía que ellas competían por la general y yo estoy aquí para la etapa mientras estoy fresca. Podría jugar un poco al póquer. Sabía que Kasia atacaría y Demi tendría que seguirla, así que traté de mantener la cara de póquer y aguantar el sprint”, dijo.

“Finalmente, salí bastante pronto. Nunca había estado aquí, así que no sabía dónde estaba la línea de meta. Tuvimos que esperar una eternidad para saber el resultado, pero estoy muy feliz de haber ganado”.

Pieterse llegó al Tour de France Femmes directamente procedente de los Juegos Olímpicos, donde acabó fuera de las medallas en el cuarto lugar en la prueba de bicicleta de montaña, distanciada después de sufrir un inoportuno pinchazo en la quinta vuelta de siete.

“Me preparé mucho para los Juegos Olímpicos, así que cuando tienes buenas piernas allí, las tienes aquí”, dijo Pieterse sobre su actuación en Lieja.

Cuando se le preguntó si sentía que tenía que elegir entre el ciclismo de montaña y las carreras de ruta en el futuro, Pieterse dijo que su calendario esta temporada la ha llevado a obtener excelentes resultados en ambas disciplinas y que continuaría compitiendo en ambas.

“Por ahora no tengo que elegir porque esto encaja perfectamente en el bloque de carreras que tengo: preparación para los Juegos Olímpicos, luego los Juegos Olímpicos, ahora esto, y luego dos semanas después de esto, es el Mundial de bicicleta de montaña”, dijo.

“Esto demuestra que no hay que elegir, la bicicleta de montaña y la de carretera pueden combinarse perfectamente. Puede que en el futuro sea difícil. No he estado en las Ardenas esta temporada porque quería prepararme para la bicicleta de montaña; por supuesto, hay que elegir, pero creo que demuestra que cuando estás en forma y entrenado, puedes ganar en la bicicleta de montaña y en la carretera.

“Esto demuestra también el alto nivel que tiene el ciclismo de montaña y yo estoy aquí para representarlo un poco. El año que viene lo hará también Pauline (Ferrand-Prévot) y espero luchar con ella también en la carretera”.

Para Fenix-Deceuninck, la victoria de Pieterse marca su segunda en el Tour de France Femmes después de que Yara Kastelijn ganara la etapa en Rodez el año pasado, las dos victorias consolidaron su lugar en la cima del ciclismo femenino.

“Es genial ver cómo ha progresado el equipo a lo largo de los años. Empezamos, por supuesto, como un equipo de ruta que estaba formado más por un grupo de ciclistas de ciclocross que competían juntos”, dijo Pieterse.

“Nos convertimos en WorldTour, Yara ganó una etapa el año pasado, lo que fue un gran impulso para el equipo. Demostró que podemos estar ahí cuando importa. Esta es la carrera por etapas más importante para mujeres en este momento. Demostrar dos años seguidos que podemos estar ahí es genial, y solo nos prepara para los próximos años y lo que está por venir”.

Pieterse dijo que está deseando correr en el Alpe d'Huez en la última etapa del Tour. Conoce la escalada, ya que la subió el 3 de agosto y terminó con un tiempo de 52:20, el tercer tiempo más rápido en Strava detrás de Illi Gardner y Emma Pooley.

“Tengo muchas ganas de afrontar esa etapa, pero primero intentaré recuperarme y ver qué me depara mañana y el día siguiente”, explica. “Para una etapa como la de Lieja, estoy perfectamente preparada para los desniveles, pero Alpe d'Huez es algo diferente: altitud, esfuerzos largos en lugar de los de seis minutos. Es totalmente diferente, pero si aquí tuviera buenas piernas, ¿quién sabe?”.