Victor Campenaerts revela los secretos de la unidad del equipo

Los ciclistas y el personal de Visma-Lease a Bike acompañaron a Jonas Vingegaard en el podio final del Giro de Italia en Roma, celebrando el décimo éxito del equipo en un Gran Tour.

Vingegaard llegó al centro de Roma vestido de rosa y en una bicicleta Cervelo especial para celebrar su trilogía Grand Tour. Sus compañeros vistieron una equipación negra especial que incluía rojo, rosa y amarillo para recordar y celebrar la triple corona Giro-Tour-Vuelta de Vingegaard.

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Jonas Vingegaard de Dinamarca y el equipo Visma | Lease a Bike celebra en el podio su camiseta rosa de líder y ganador general de la carrera