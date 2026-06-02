Victor Campenaerts revela los secretos de la unidad del equipo

Los ciclistas y el personal de Visma-Lease a Bike acompañaron a Jonas Vingegaard en el podio final del Giro de Italia en Roma, celebrando el décimo éxito del equipo en un Gran Tour.

Vingegaard llegó al centro de Roma vestido de rosa y en una bicicleta Cervelo especial para celebrar su trilogía Grand Tour. Sus compañeros vistieron una equipación negra especial que incluía rojo, rosa y amarillo para recordar y celebrar la triple corona Giro-Tour-Vuelta de Vingegaard.

Visma-Lease a Bike dominó la Corsa Rosa de este año de principio a fin, sin perder nunca de vista la victoria general y sin utilizar energía que puede ser vital durante las tres semanas y en julio en el Tour de Francia.

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“Tenemos un equipo de ensueño en el Giro. Están haciendo todo lo que pueden y están en plena forma. Se entregaron al máximo por mí”, dijo Vingegaard, siempre elogiando a su guardia amarilla y negra.

“Somos un grupo realmente bueno, nos divertimos mucho juntos. Por supuesto, es más fácil cuando las cosas van bien”.

Davide Piganzoli no pudo arrebatarle el maillot blanco de mejor corredor joven a Alfonso Eulálio, pero Visma-Lease a Bike ganó la maglia rosa por más de cinco minutos y consiguió seis victorias de etapa gracias a Vingegaard y Sepp Kuss. También dominaron la clasificación por equipos por 40 minutos y Vingegaard también fue segundo en la clasificación de montaña.

Wilco Kelderman se vio obligado a abandonar el Giro antes de la cuarta etapa, por lo que Victor Campenaerts, Timo Kielich, Tim Rex, Bart Lemmen, Kuss y Piganzoli tuvieron que dar un paso al frente y trabajar duro para Vingegaard desde Bulgaria hasta Roma. Con razón celebraron con una copa de prosecco durante la etapa final y se esperaban más celebraciones.

Vingegaard pasó 20 minutos en el podio final con sus dos hijos mientras recogía sus numerosos premios y luego el equipo Visma-Lease a Bike se unió a él para celebrarlo juntos.





Victor Campenaerts capturó el ambiente dentro del equipo Visma para sus vlogs de Instagram durante el Giro de Italia. También está previsto que él y Kuss trabajen para Vingegaard en el Tour de Francia cuando Visma se enfrente a Tadej Pogačar y al UAE Team Emirates-XRG.

“Desde el inicio del Giro, el ambiente fue muy bueno y, por supuesto, las victorias de etapa y la maglia rosa no hicieron más que aumentar el ambiente”, dijo Campenaerts. ciclismonoticias.

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“Creo que el secreto es que, debido a la cantidad de tiempo que pasamos juntos, nos conocemos muy bien. Somos uno de los pocos equipos que hace un campamento en diciembre, luego un campamento en enero y luego un campamento en altitud con seis de los ocho corredores que participan en el Giro. Cuando os conocéis tan bien, sois más amigos que simples compañeros de equipo”.

Campenaerts tiene 34 años y es el mayor del equipo Visma en el Giro y forma parte de la vieja guardia del equipo. Ha sido mentor de Tim Rex y Bart Lemmen durante este Giro, además de competir para Vingegaard.

“Soy uno de los chicos mayores del equipo, pero la edad es sólo un número, ¿verdad?” -sugirió Campenaerts-.

“El ciclismo ha cambiado en los últimos años. Cuando comencé, el mejor momento para un ciclista era a los 30 años, ahora es mucho antes. La edad media de rendimiento máximo de un equipo es más baja ahora. Pero la experiencia tiene valor, y creo que Sepp Kuss y yo tenemos una experiencia vital.

“Por supuesto, lo más importante es tener piernas. Creo que demostramos en este Giro que todos en el equipo tienen piernas. Así es como se ganan grandes carreras y Grandes Vueltas”.

Después de cruzar la meta junto con Vingegaard y sus compañeros en Roma, Campenaerts se mostró emocionado pero igualmente convencido de la fortaleza de su equipo.

“La película Into the Wild cierra con esta frase: 'La felicidad sólo existe cuando se comparte'. Cuando puedes compartir el momento de cruzar la línea juntos, creo que es increíble”, dijo.

“Este es un gran día, pero para mí se trata más de toda la experiencia, del campamento en altitud antes de venir aquí, de hablar sobre las etapas meses antes y luego entregarlas.

“Nuestro plan, en cierto modo, parece fácil, pero está muy bien preparado y eso lo convierte en algo hermoso. Sabemos lo duro que trabajamos juntos para lograrlo. Ganar es indescriptible”.