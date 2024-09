Continúa la despedida en avión: la primera ganadora australiana de la contrarreloj femenina de élite conquista la carrera contrarreloj en Zúrich

Grace Brown ha dejado de lado sus propias preguntas sobre hasta dónde podría llegar en este deporte este año, alcanzando los pináculos del ciclismo repetidamente al conseguir una victoria en el Monumento en Lieja-Bastoña-Lieja, el oro en los Juegos Olímpicos en la contrarreloj y ahora también se ha convertido en la primera australiana en ganar el título mundial de élite femenino en la carrera contra el reloj.

“Mentalmente sé que esta es mi última temporada y tal vez me ha dado la energía mental para ir con todo y concentrarme al 100 por ciento”, dijo la ciclista del FDJ-Suez después de ganar la contrarreloj élite femenina en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Zúrich.

“Este ha sido mi año y este es el resultado si lo pongo todo en pos de estos objetivos. Ahora siento que he alcanzado mi potencial, sé lo que es y no hay dudas al respecto”.

Tal vez no para Brown, pero hay una pregunta que otros le siguen haciendo a la ciclista que anunció sus planes de retirarse a fines de 2024 en junio: ¿por qué no mantener la bicicleta dorada y las bandas de arcoíris en el pelotón para 2025?

“Creo que he perdido la cuenta”, dijo Brown cuando se le preguntó en la conferencia de prensa posterior a la contrarreloj cuántas personas le habían preguntado si iba a cambiar de opinión sobre retirarse y continuar después de las grandes victorias. “Probablemente seas la persona número 1.000 que me ha preguntado eso”.

Es una pregunta comprensible si se tiene en cuenta únicamente el aspecto profesional de la vida de Brown. El mundo del ciclismo está a sus pies y se ha ganado el derecho a competir con una bicicleta dorada y las bandas de arcoíris, además de tener todas las oportunidades profesionales que ofrecen. Sin embargo, lo que Brown busca al final del arcoíris es otra olla de oro.

La ciclista de 32 años, que llegó al ciclismo relativamente tarde, siempre ha tenido claro que sus razones para dejar atrás el Women's WorldTour nunca fueron que su carrera o su pasión parecieran estar cerca de su fecha de caducidad, sino que su voluntad de continuar su vida lejos de sus seres queridos había llegado a su fin.

“La razón por la que dejo de hacerlo no es que me haya desenamorado del ciclismo”, dijo Brown. “Es porque la vida que dejé de lado en Australia durante los últimos seis años me está atrayendo de nuevo con más fuerza que mi amor por el ciclismo”.

Si bien muchos corredores que viven en Europa pueden regresar a sus familias, amigos y su país de origen entre carreras a través de un vuelo relativamente barato que dura menos de un par de horas, para el corredor que viaja desde Melbourne a su casa el viaje es costoso y dura alrededor de 24 horas.

El viaje también implica poner patas arriba el reloj biológico (la zona horaria convierte la noche en día), adaptarse a una estación completamente diferente y hacer lo mismo al regresar. Incluso el simple hecho de mantener el contacto por teléfono tiene sus obstáculos, dado que, como la carrera europea y el día de entrenamiento están por terminar, los que están en Melbourne probablemente estén durmiendo.

Cuando se le preguntó si la mayoría de los europeos comprendían la magnitud de los desafíos que enfrentaban, la respuesta del medallista de oro olímpico y campeón mundial fue “probablemente no”.

“Creo que muchos de mis competidores no entienden realmente los sacrificios que he hecho”, dijo Brown. “Tengo un marido que vive en Australia, pero viene a mi casa por períodos de tiempo, quizás tres o seis semanas este año. Tiene sus propios compromisos profesionales, no puede renunciar y venir a vivir conmigo aquí”.

“Entre una carrera y otra no puedo volver a casa con mi familia y contar con mi red de apoyo. A veces me siento muy solo, aunque estoy rodeado de gente estupenda en Europa en el mundo del ciclismo, pero no es lo mismo que estar rodeado de tu familia y de tus seres queridos”, dijo Brown, añadiendo que la tensión se disipa en casa y que los problemas siempre son más fáciles de resolver en medio de una cultura familiar.

El corazón de Brown puede estar en Australia, pero el ciclismo claramente también seguirá teniendo influencia, es solo que tendrá que encontrar otra forma de seguir involucrada en el deporte a partir de 2025 que no signifique largos períodos en Europa cada año.

Pero primero tiene que considerar el resto de su última temporada, incluida la exhibición de la camiseta arcoíris en la Chronos des Nations en octubre y, en un futuro más inmediato, la contrarreloj mixta del Campeonato Mundial el miércoles.

“Creo que tenemos un equipo fuerte y espero que podamos competir por el oro allí también”, dijo Brown, quien también se está alineando para la carrera de ruta femenina élite/U23 del sábado, donde “si podemos ser tácticamente inteligentes podemos darnos una buena oportunidad”.