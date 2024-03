“He estado sintiendo menos presión durante todo un año que en el pasado”, dice el belga antes del E3 Saxo Classic

Después de casi un mes fuera de las carreras, Wout van Aert regresará el viernes en el E3 Saxo Classic mientras la estrella de los clásicos belgas se prepara para otra carrera en los dos monumentos adoquinados, el Tour de Flandes y la París-Roubaix.

Van Aert, que estuvo en acción por última vez ganando Kuurne-Brussel-Kuurne el 25 de febrero, ha pasado gran parte de su tiempo mientras tanto en el Monte Teide en un campo de entrenamiento de altitud de Visma-Lease A Bike.

Según la cuenta Strava del belga, en Tenerife superó los 50.000 metros de desnivel positivo en más de 75 horas de entrenamiento.

Solo en un entrenamiento, Van Aert escaló más de 5.000 metros y pasó más de siete horas en bicicleta. En otros momentos del viaje igualó el récord establecido por Miguel Ángel López en la ascensión a Granadilla.

Ahora regresará a Bélgica y volverá a la acción de las carreras en el E3 y luego en Dwars door Vlaanderen (27 de marzo) antes de los dos grandes. El dijo Het Laatste Nieuws que tiene confianza en sí mismo y en su equipo después de su estadía en el campamento.

“Me siento bien. El clima estuvo hermoso, el entrenamiento fue bien y eso me da confianza”, dijo Van Aert. “Fue agradable poder prepararme en paz. Hemos aprendido del pasado que siempre regreso bien de los campos de entrenamiento en altitud.

“También estamos en buena forma con el equipo. Jan Tratnik ha empezado muy bien la temporada y ahora debería estar aún mejor. Tiesj Benoot tuvo un comienzo difícil con su caída en la Volta ao Algarve y la concentración llegó justo a tiempo para Él. Es un gran trabajador con una buena actitud y es alguien que me gusta tener a mi lado.”

El tiempo que Van Aert estuvo alejado de las carreras lo hizo perderse las carreras por etapas del WorldTour Tirreno-Adriático y París-Niza, así como dos carreras importantes que ganó en el pasado: Strade Bianche y Milán-San Remo.

No se arrepiente de haber perdido la oportunidad de sumar más títulos de ese tipo a su palmarés; sin embargo, dice que se sintió relajado viéndolos mientras estaba en el campamento.

“Hemos tenido un calendario bien planificado que nos permitió disputar las carreras más importantes”, dijo. “¿Me arrepiento de no haber corrido allí? No, hace mucho tiempo que estaba decidido que no participaría. Vi San Remo y lo encontré relajante”.

“Mathieu (van der Poel) parecía muy fuerte. La Milán-San Remo está muy lejos de las clásicas flamencas, pero parece que ‘conseguirá la cita'”.

Van Aert, que se enfrentará a su eterno rival Van der Poel sólo una vez antes de Flandes y Roubaix en el E3, dijo que ve el ‘mini-Flandes’ como una extensión de su campo de altitud, y señaló que una última carrera en Dwars le dará la oportunidad. para una puesta a punto final antes de su primer gran objetivo de la temporada como visitante de 2024 en casa en Flandes.

“Vuelo los miércoles y corro el viernes, así que podéis ver el E3 como una extensión de mi campamento de altitud. Luego me tomaré algunos días de descanso para obtener el efecto adecuado del campamento e iré descansado al Tour de Flandes”, dijo. .

“Si hubiera querido correr en Gent-Wevelgem, habría tenido que organizar el campamento de otra manera. Dwars door Vlaanderen es el lugar perfecto para participar en una última competición”.

Van Aert, quien celebró su victoria por última vez en el E3 diciendo “Ik moet just niks” (‘No necesito hacer nada’ – Ed.), también habló sobre la presión externa que ejerció sobre él durante la temporada de Clásicos de primavera.

Dijo que ha sido un desafío en el pasado, pero agregó que se dio cuenta de que no debería intentar competir o ganar para complacer a los de afuera o estar a la altura de las expectativas de los demás, algo que seguirá adelante esta temporada.

“He estado sintiendo menos presión durante todo un año que en el pasado. No niego que la presión es un desafío al que hay que enfrentarse”, dijo.

“Puede que 2023 haya sido la primera vez que mi temporada fue ligeramente peor que el año anterior. Hasta entonces siempre lo había hecho mejor de lo esperado. Eso me dio la idea de que no debería hacerlo por nadie más que por mí mismo. me da una sensación de paz.

“He trabajado muy duro porque quiero ganar Flandes y París-Roubaix. Me da la energía para intentarlo. Creo que puedo ganarlas y he demostrado en el pasado que las carreras adoquinadas de un día están entre las mejores”. mis especialidades. Es un gran objetivo añadirlas a mi palmarés.

“Como he dicho, también he cometido errores el año pasado. Y, aparte de las críticas que recibo, no ha cambiado mucho. Me ha enseñado que cuando gano tengo que disfrutar con la gente que siempre “Me respaldas, que no debería hacer esto para mostrarle a alguien que puedo hacerlo o para demostrarle a alguien que está equivocado”.