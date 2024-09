El catalán consigue una prestigiosa victoria en la subida más emblemática de la Vuelta

La persistencia dio sus frutos para Marc Soler en la Vuelta a España 2024, ya que el siempre agresivo catalán finalmente logró asegurar una ansiada victoria en la mítica meta en la cima de Lagos de Covadonga.

El UAE Team Emirates ha optado por atacar con tres corredores en cuatro ocasiones hasta la fecha en las montañas de la Vuelta (Sierra Nevada, Ancares, Cuitu Negru y Covadonga) y Soler ha estado en todas ellas. Pero aunque siempre ha estado en el centro de la acción, no fue hasta la etapa de montaña más prestigiosa de todas cuando el catalán pudo finalmente triunfar.

Acompañado por Isaac del Toro y Jay Vine al pie de Covadonga en una escapada de ocho, inicialmente Soler tuvo dificultades para mantener el contacto con Filippo Zana (Jayco-AlUla) y Max Poole (DSM-firmenich PostNL), después de que el italiano y el británico se escaparan en las pistas más bajas.

Sin embargo, en lugar de pagar el precio de sus múltiples intentos de escapada, Soler finalmente pudo acercarse a los otros dos líderes de la etapa y luego escaparse a cuatro kilómetros de la meta. Su triunfo en solitario fue el tercero de su carrera en la Vuelta a España y el tercero para el UAE Emirates en la carrera de este año, después de la victoria de Brandon McNulty en la contrarreloj inaugural y de Adam Yates en Granada.

Para el propio Soler, conseguir la victoria en Covadonga fue una merecida recompensa a su tenacidad en la escapada.

“He tenido muchos disparos que han dado en la portería, pero esta vez por fin he marcado”, dijo Soler. “Este parón ha sido de un nivel muy alto, así que cuando lo intenté la primera vez no me sentí especialmente seguro. Pero la segunda vez salió bien”.

Tanto Poole como Zana se mostraron más fuertes que Soler, que describió a Poole como el hombre a batir. “Estuve al límite todo el tiempo, pero también vi que los demás flaqueaban un poco y mantuve mi ritmo”, dijo.

“Poole era el hombre a vencer y vi una pausa en una sección y simplemente fui a por ello, y valió la pena”.

En cinco escapadas en total en la Vuelta hasta ahora y con tres terceros puestos antes de la victoria del martes, Soler dijo que en lugar de sentirse frustrado o perder la motivación por no haber tenido éxito hasta Covadonga, eso lo había animado a seguir intentándolo.

“Golpeando el poste una y otra vez y consiguiendo tantos quiebres me dio la confianza que necesitaba porque me demostró que me mantenía fuerte a pesar de todos mis esfuerzos”, explicó Soler.

“Quiero dedicar también esta victoria a mi mujer y a mis hijos. Hace poco nació mi segundo hijo y he pasado mucho tiempo fuera de casa preparándome para el Tour y la Vuelta. Así que es una victoria muy especial”.

Si Covadonga es una victoria para la historia, ya que goza de un prestigio similar en la Vuelta al Alpe d'Huez en el Tour de Francia o al Mortirolo en el Giro de Italia, la presencia recurrente de Soler en las escapadas de la Vuelta no era en absoluto una novedad. En 2022, estuvo en nada menos que siete, y solo la primera, hasta Bilbao, se vio recompensada con una victoria. Y como dijo después en Covadonga, no se sintió mucho más fuerte en la carrera de este año, sino que simplemente tuvo suerte con los resultados.

Sin embargo, lo que marcó la diferencia con respecto a años anteriores fue la estrategia de “ataque masivo” que actualmente está empleando UAE en las escapadas, con Vine y Del Toro como los otros dos compañeros de equipo junto a Soler en la etapa 16.

“Una victoria de cualquiera de los tres hubiera sido genial”, dijo Soler. “Ambos han sido jugadores igualmente importantes en la etapa de hoy y les doy las gracias a ambos”.

“Sigo siendo el mismo corredor que cuando gané en 2020, pero ciertamente he encontrado mi lugar aquí en los Emiratos Árabes Unidos. (El director deportivo Joxean Fernández) Matxin realmente me ayuda y sé lo que tengo que hacer y cuándo aprovechar al máximo las oportunidades que me brindan”.

Tras las victorias en el Giro de Italia y el Tour de Francia con Tadej Pogačar, la lucha de los Emiratos Árabes Unidos por una tercera victoria en el Gran Tour siempre fue algo remota, dado que sus dos principales esperanzas para la general, Yates y João Almeida, ya habían estado en su mejor forma trabajando para Pogačar en julio. Mientras que Almeida se vio obligado a abandonar por COVID-19, Yates se adjudicó una espectacular victoria de etapa de montaña en Granada. Soler dijo que el equipo sigue estando en el centro de la acción y ganando independientemente de sus ahora limitadas opciones en general.

“Seguiremos luchando, quizá pueda volver a escaparme, pero espero poder ayudar a un compañero de equipo a ganar. Además, tendremos el maillot de Rey de la Montaña con Jay (Vine) y si podemos conseguir que Adam (Yates) y Pavel (Sivakov) estén entre los 10 primeros de la general, mucho mejor”.