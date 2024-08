El ciclista estadounidense hace su segunda aparición en el Gran Tour de Francia después de un debut en 2022 marcado por un accidente

Kristen Faulkner (EF-Oatly-Cannondale) está haciendo su segunda aparición en el Tour de France Femmes como campeona de ruta de los Juegos Olímpicos y de persecución por equipos, sin embargo, no son sus nuevas bandas doradas ni su bicicleta con detalles dorados por lo que está más agradecida, sino simplemente por estar saludable al comienzo de la carrera más importante del ciclismo.

En su primera aparición en la edición inaugural de 2022, un caso de COVID-19 previo a la carrera empañó sus preparativos y tres caídas tempranas la llevaron a terminar entre las 25 mejores en una etapa. Después de un exitoso Giro de Italia femenino, se convirtió en un Tour de supervivencia para la ciclista de Alaska. Aún así, sobrevivió, hasta llegar a la cima de La Super Planche des Belles Filles, 26:02 por detrás de la ganadora de la carrera de 2022 y vencedora de etapa ese día, Annemiek van Vleuten.

La mala suerte en la carrera continuó y empeoró en 2023, cuando Faulkner, tras ser atropellado por un coche mientras entrenaba en California, se vio obligado a perderse una segunda oportunidad en el Tour. La carrera de 2024 es una nueva oportunidad que Faulkner recibe con los brazos abiertos.

“Estoy muy emocionado por correr esta carrera estando sano. Nunca he podido hacerlo y es la carrera en ruta más emblemática del calendario”, dijo Faulkner. Noticias de ciclismo en Rotterdam antes de la primera Gran Salida extranjera.

“Estoy muy emocionado por ello, y simplemente estar aquí y sentirme bien y saludable es realmente todo lo que he deseado desde que comenzó el Tour”.

Faulkner, de 31 años, tomará la salida después de haber tenido la carrera de cuatro días más exitosa de toda su carrera, añadiendo dos medallas de oro olímpicas en la carrera de ruta y la persecución por equipos en París 2024 a un palmarés que incluye títulos nacionales y victorias de etapa en el Giro y La Vuelta Femenina.

Tras haberse entrenado de forma muy específica para el esfuerzo que requiere la persecución por equipos de 4 km, Faulkner vuelve a centrarse en la carretera sin ninguna presión por estar a la altura de sus triunfos dorados. Pero aprovechará cualquier forma que pueda reunir a lo largo de la carrera de siete días y ocho etapas.

“Me he centrado mucho en mi potencia por debajo de los cinco minutos, eso es lo que hice para la persecución por equipos y para la carrera en ruta. Así que creo que las etapas más al estilo de las Ardenas y las Clásicas aquí en el Tour me vendrán mejor”, dijo Faulkner a los periodistas, con la vista puesta en la etapa 4 en Lieja.

“No he hecho muchos esfuerzos más largos, pero tenemos algunos compañeros de equipo que son realmente buenos esprintando, que son realmente buenos escalando, y espero apoyarlos en las etapas en las que puedan hacerlo realmente bien”.

Confirmó que no habrá ninguna candidatura para la general, pero admitió que “si las piernas para escalar están ahí, las tengo, no las voy a desperdiciar. Pero no espero que sean lo que fueron -mis piernas- para la persecución por equipos en los Juegos Olímpicos”.

Faulkner, que no celebró en París tras sorprender a un grupo repleto de estrellas formado por Marianne Vos (Países Bajos), Lotte Kopecky (Bélgica) y Blanka Vas (Hungría) para llevarse el oro, admitió que si bien era consciente de que había ganado, se sentía casi como un sueño.

“Dije que me alegraría irme de los Juegos Olímpicos con una medalla de cualquier color. Así que irme con dos oros supera con creces mis expectativas”, dijo Faulkner. Cuando se le preguntó si ya lo había asimilado, agregó: “No, definitivamente no”.

“Terminé la carrera en ruta y mi primer pensamiento cuando crucé la línea de meta fue: 'Tengo que seguir pedaleando, tengo una carrera en dos días'. Así que volví a ponerme en modo carrera para la persecución por equipos. Y, tan pronto como terminó, me concentré en los medios y en el Tour de Francia. Así que creo que después del Tour de France Femmes podré relajarme por primera vez y realmente asimilarlo”.

Faulkner incluso recordó el extraño momento en el que cruzó la línea de Pont d'Iéna sin los brazos en alto, pero sintiéndose asombrada.

“Sabía que había ganado, pero fue abrumador. Creo que me costó un poco pensar: ‘¿Esto es la vida real? ¿Estoy soñando? ¿Qué está pasando?’. Fueron muchas emociones en ese momento”, dijo la corredora estadounidense.

“Me da mucha confianza en mi forma física y en mi estado físico en este momento. Y llego al Tour con mucha ilusión, tanto por mí como por mis compañeros de equipo, porque creo que puedo ayudarlos si quieren participar en etapas también. Me siento muy confiado en mi forma física y también en mi estado mental, estoy de muy buen humor”.

Pase lo que pase, 2024 ya es un año de grandes éxitos para Faulkner, que luce con orgullo la camiseta de las barras y las estrellas en su bicicleta con detalles dorados. Una victoria de etapa en el Tour sería la guinda del pastel y no sería ninguna sorpresa que la campeona olímpica completara el Grand Tour, dada su excelente forma este verano.