La ultraversátil estrella belga afrontará la carrera eliminatoria el jueves y la carrera por puntos el domingo

Ya casi ha terminado, pero no del todo. Después de los desafíos en la pista, la carretera y la grava de este año que se remontan a principios de febrero, Lotte Kopecky se enfrenta a una última ronda de carreras en el Campeonato Mundial de Pista esta semana, pero la estrella belga ha prometido que no se excederá.

Kopecky fue uno de los mejores en el Campeonato Mundial de Ciclismo multidisciplinario de 2023 en todos los ámbitos, no solo consiguiendo el oro en la carrera en ruta, sino también obteniendo victorias en las carreras eliminatorias y por puntos, así como un bronce en el Omnium en el Velódromo Sir Chris Hoy. en Glasgow.

Ya sea para su equipo comercial SD Worx-Protime o para Bélgica, Kopecky también ha disfrutado de una excelente temporada 2024. Sólo para centrarnos en el otoño, la joven de 28 años ha conseguido triunfos en el Campeonato del Mundo de ruta, el Campeonato de Europa contrarreloj, el Tour de Romandía y, la semana pasada, el Simac Ladies Tour. Además de eso, recientemente también consiguió la plata en el Campeonato Mundial de Gravel.

En cuanto a volar a Dinamarca para ser uno de los 355 atletas de 40 países que participarán en el Campeonato Mundial de Pista de este año, Kopecky dijo al periódico belga. Het Laatste Nieuws que le parece bien la idea de alargar un poco más su temporada. Pero una vez que llegue el domingo, seguramente terminará con 2024 y competirá.

“Una semana todavía es posible y es mi propia elección. La eliminación y la carrera por puntos son también los dos eventos que más me gustan”, dijo. HLN al recibir esta semana su quinto premio Kristallen Fiets como mejor corredora belga del año.

“Agregar el Omnium habría sido demasiado bueno. La Federación Belga está de acuerdo con mi elección. Pase lo que pase en Copenhague, no mejorará mi temporada, pero quiero darle una oportunidad y terminar este año increíble. con estilo”.

Con un poco de eufemismo, Kopecky añadió que sentía que había sido una temporada larga y que, aunque era difícil desconectarse, sabía que ahora necesitaba con urgencia un tiempo lejos de la bicicleta.

“Lo más importante es hacer cosas que no tengan que ver con el ciclismo, aunque en realidad es más difícil de lo que parece: subconscientemente estoy tan concentrado en mi carrera en este momento que a menudo pienso en lo siguiente de inmediato. y no quiero desperdiciar todo el trabajo que he hecho”, dijo al periódico.

“Pero las últimas tres temporadas han sido muy intensas y largas. Es hora de hacer un descanso serio y dejar que mi cuerpo se recupere completamente, tanto física como mentalmente. Después del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, realmente voy a tomarme un descanso, creo”. promesa.”

Sin embargo, es sintomático de sus ambiciones que Kopecky ya esté entendiendo lo que quiere lograr en 2025. Como señaló, ha conseguido dos veces un segundo puesto en un Grand Tour en su carrera, una vez en el Giro d 'Italia y una vez en el Tour de Francia, en ambas ocasiones sin ninguna preparación específica.

“La clasificación en una gran vuelta está secretamente en mi cabeza, pero también es un salto hacia lo desconocido. Empecemos por intentar ganar la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastoña-Lieja la próxima primavera. Son dos grandes clásicas que espero. Me gustaría marcar “.

En cuanto a su quinto trofeo Kristallen Fiets, todavía no había decidido dónde guardarlo. Hasta ahora, dijo, uno estaba en la casa de su abuelo, otro lo guardaba su padre y dos estaban en su ático.

“No me malinterpretes, no es que quiera esconder estos hermosos trofeos, simplemente no quiero una sala llena de recuerdos de carreras”, dijo.

“Quiero volver a una casa con un espacio habitable normal, con cestas para mi perro y un rascador para mi gato”.