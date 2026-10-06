El evento de Nueva York suma la carrera UCI 1.2 masculina

Un año después de regresar al calendario profesional nacional, la carrera de ruta de Battenkill en el estado de Nueva York regresa al calendario de la UCI después de una ausencia de 13 años, dando otro impulso al ciclismo profesional en América del Norte.

La carrera se llevará a cabo el 22 de mayo de 2027, como una carrera masculina con clasificación UCI 1.2, dos semanas antes de que se celebre la Copa Capitol clásica de ciclismo de las Fuerzas Armadas, también una carrera masculina 1.2, el 5 de junio.

El regreso de Battenkill sigue al resurgimiento del Philadelphia Cycling Classic p/b Amerigas, carreras en ruta clasificadas UCI 1.1 para hombres y mujeres. Junto con las carreras por etapas clasificadas 2.2 masculinas y femeninas del Tour de Gila, estos son los únicos eventos de EE. UU. que figuran actualmente en el calendario de ruta 2027 de la UCI.

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Hasta el momento, el Gran Premio de la ciudad de Nueva York no figura en el calendario de la UCI, pero los organizadores aseguraron a My Bike que la solicitud se presentó para un evento masculino clasificado 1.2, programado para el 16 de mayo de 2027.

Battenkill, anteriormente conocido como Tour of the Battenkill, se celebró como carrera UCI dos veces antes, la primera vez en 2010, cuando Caleb Fairly logró la victoria en solitario por delante de Floyd Landis. Francisco Mancebo ganó la otra edición en 2012. El evento continuó como un gran fondo en los años intermedios con diferentes propietarios, pero la edición de 2027 lo vuelve a poner en manos de Anthem Sports.

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“Traer Battenkill de vuelta al calendario de la UCI ha sido uno de nuestros principales objetivos desde que el evento regresó a Cambridge”, dijo el director del evento, Dieter Drake. “Battenkill se construyó en torno a carreras duras e impredecibles en carreteras hermosas pero implacables. La carrera UCI nos brinda la oportunidad de devolver esa experiencia a los ciclistas profesionales y al mismo tiempo presentar a una nueva generación de ciclistas lo que hace que este evento sea tan especial”.

Los organizadores comparan el recorrido con las clásicas belgas, donde numerosas subidas cortas y empinadas, carreteras estrechas y tramos sin pavimentar favorecen el posicionamiento, la táctica y la capacidad de soportar esfuerzos repetidos.

“No hay una sola subida en la que puedas decir que la carrera estará decidida”, dijo Drake. “Todo el recorrido hace la selección. A los ciclistas se les pide constantemente que tomen decisiones: dónde posicionarse, cuándo gastar energía, con qué agresividad montar en la tierra y cuándo atacar. Esa siempre ha sido la esencia de Battenkill”.

La carrera de 2027 se desarrollará alrededor del pueblo de Cambridge, con un fin de semana completo de eventos para corredores aficionados y ciclistas recreativos, y Drake espera que se convierta en un elemento fijo del calendario a largo plazo.

“No estamos tratando de reinventar Battenkill”, dijo Drake. “Estamos tratando de preservar lo que hizo que la gente lo recordara. Cambridge, los caminos de tierra, las granjas, el clima, las subidas y la imprevisibilidad son todos parte de la carrera. Recuperar el evento de la UCI nos da la oportunidad de construir sobre esa historia en lugar de reemplazarla”.