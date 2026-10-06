El evento de Nueva York suma la carrera UCI 1.2 masculina

Un año después de regresar al calendario profesional nacional, la carrera de ruta de Battenkill en el estado de Nueva York regresa al calendario de la UCI después de una ausencia de 13 años, dando otro impulso al ciclismo profesional en América del Norte.

La carrera se llevará a cabo el 22 de mayo de 2027, como una carrera masculina con clasificación UCI 1.2, dos semanas antes de que se celebre la Copa Capitol clásica de ciclismo de las Fuerzas Armadas, también una carrera masculina 1.2, el 5 de junio.

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