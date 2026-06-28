El WorldTour francés aún no ha nombrado el equipo que apoyará a Paul Seixas continúa

El equipo de apoyo para el debut de Paul Seixas en el Tour de Francia aún sigue en secreto a una semana de distancia, pero Decathlon CMA CGM ha confirmado que el joven talento francés ha superado su reciente accidente y está mejorando en altitud en Les Arcs, en los Alpes franceses.

Uno de los corredores que no estará en la Grand Départ de Barcelona es el escalador Gregor Mühlberger, que anunció la noticia en las redes sociales. Después de ayudar a Félix Gall a terminar segundo en el Giro de Italia, mientras que él mismo finalizó 15º, el corredor de 32 años se centró por completo en la preparación para el Tour, saltándose el Tour de Suiza y el Campeonato de Austria en ruta para entrenar en altura con el equipo. Pero a veces el ciclismo puede resultar cruel.

“Puse todo en la preparación en el campamento de altitud del equipo en Francia. Concentración total, disciplina total, sin atajos y todo iba según lo planeado”, escribió Mühlberger. Instagram.

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“Lo que hace que esto sea aún más difícil de aceptar: a veces el deporte no te avisa ni te da la oportunidad de demostrar para qué estás preparado. No estaré en la línea de salida en Barcelona, ​​solo miraré y animaré a mis compañeros desde casa. Es devastador, pero así es el deporte”.

La decisión deja la puerta abierta a otro ciclista. Una opción sería traer al velocista Olav Kooij para cubrir sus apuestas y conseguir una victoria de etapa, especialmente porque Seixas llegará golpeado.

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Paul Seixas, todavía vendado, finalmente volvió a entrenar en la carretera de los Alpes antes de su debut en el Tour de Francia.

Kooij, que se unió al equipo francés este año, ha conseguido tres victorias consecutivas en las últimas semanas, después de que tuvo que posponer el inicio de la temporada debido a un virus persistente.

Su victoria más reciente en el Baloise Belgium Tour hace siete días lo vio superar a Tim Merlier (Soudal-QuickStep) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), en un final agitado en el que tuvo que surfear sobre ruedas. Posteriormente, el corredor holandés afirmó que estaba deseando batirse en duelo con los hombres rápidos del Tour.

Kooij, que figura en la lista de salida preliminar, no competirá en la carrera en ruta en el Campeonato Holandés de Ruta el domingo.