El WorldTour francés aún no ha nombrado el equipo que apoyará a Paul Seixas continúa

El equipo de apoyo para el debut de Paul Seixas en el Tour de Francia aún sigue en secreto a una semana de distancia, pero Decathlon CMA CGM ha confirmado que el joven talento francés ha superado su reciente accidente y está mejorando en altitud en Les Arcs, en los Alpes franceses.

Uno de los corredores que no estará en la Grand Départ de Barcelona es el escalador Gregor Mühlberger, que anunció la noticia en las redes sociales. Después de ayudar a Félix Gall a terminar segundo en el Giro de Italia, mientras que él mismo finalizó 15º, el corredor de 32 años se centró por completo en la preparación para el Tour, saltándose el Tour de Suiza y el Campeonato de Austria en ruta para entrenar en altura con el equipo. Pero a veces el ciclismo puede resultar cruel.

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