El Campeonato de Europa regresa a Dinamarca una década después de que Alexander Kristoff y Marianne Vos alcanzaran la gloria


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Dinamarca será la sede del Campeonato Europeo de Ruta UEC 2027, con Silkeborg como sede de las contrarreloj y Herning como sede de las carreras en ruta.

Es la primera vez que la nación organiza un campeonato importante en ruta desde el Campeonato Europeo de 2017, también celebrado en Herning, cuando Alexander Kristoff y Marianne Vos corrieron hacia la gloria en las carreras en ruta, mientras que Victor Campenaerts y Ellen van Dijk ganaron las contrarreloj.

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