El Campeonato de Europa regresa a Dinamarca una década después de que Alexander Kristoff y Marianne Vos alcanzaran la gloria

Dinamarca será la sede del Campeonato Europeo de Ruta UEC 2027, con Silkeborg como sede de las contrarreloj y Herning como sede de las carreras en ruta.

Es la primera vez que la nación organiza un campeonato importante en ruta desde el Campeonato Europeo de 2017, también celebrado en Herning, cuando Alexander Kristoff y Marianne Vos corrieron hacia la gloria en las carreras en ruta, mientras que Victor Campenaerts y Ellen van Dijk ganaron las contrarreloj.

Anteriormente, el Campeonato Mundial de Ruta se celebró en Copenhague, Dinamarca, en 2011, mientras que el Mundial de Ruta regresará a esa nación en 2029.

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Los grandes campeonatos anteriores celebrados en Dinamarca terminaron con finales de sprint masivos, y también se espera que el Campeonato Europeo de 2027 favorezca a los velocistas después de ediciones montañosas en Eslovenia y Francia en los últimos dos años.

El Campeonato Europeo de Ruta UEC 2027 se llevará a cabo entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, y aunque aún no se conocen las fechas exactas de cada evento, eso crea un choque con La Vuelta Femenina, que comienza el 3 de octubre.

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“Estamos encantados de volver a Dinamarca después de diez años. En 2017, este país acogió la segunda edición del Campeonato de Europa de ruta abierto a la categoría Élite, creyendo desde el principio en un proyecto que estaba entonces en sus inicios”, afirmó el presidente de la UEC, Enrico Della Casa.

“Hoy volvemos con un evento que ha crecido considerablemente y se ha convertido en una ocasión de talla mundial, capaz de atraer la atención de los medios de comunicación y los entusiastas del ciclismo de todo el mundo”.

La celebración del Campeonato de Europa está prevista para los próximos tres años, con viajes a Dinamarca, la región de Brabante Septentrional de los Países Bajos y Abruzzo en Italia en camino.

“Con Dinamarca en 2027, los Países Bajos en 2028 e Italia, concretamente la región de Abruzzo, en 2029, los próximos tres años prometen ser de gran prestigio para el Campeonato de Europa de Ruta UEC. Estos tres países, cada uno con una cultura ciclista profundamente arraigada, demuestran el atractivo que ha adquirido nuestro evento y nos permiten mirar hacia el futuro con gran ambición”, afirmó Della Casa.

“Me gustaría agradecer a las ciudades de Herning y Silkeborg, a Sport Event Denmark, al gobierno danés y a la Federación Danesa de Ciclismo y a su presidente, Morten Anderson, por la confianza, el entusiasmo y el compromiso que han demostrado.

“Hace diez años, Dinamarca ayudó a escribir un capítulo importante en la historia de nuestro Campeonato de Europa y estoy convencido de que en 2027 juntos escribiremos otro igualmente memorable”.

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