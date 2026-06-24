El esloveno regresa a casa para quedarse con su pareja Urška Žigart mientras comienza la cuenta regresiva final para la Gran Salida el 4 de julio

Tadej Pogačar regresó a casa del Tour de Suiza con otra victoria en una carrera por etapas en su palmarés y la confirmación de que está más fuerte que nunca y en camino de luchar por una quinta victoria en el Tour de Francia.

El líder del UAE Team Emirates-XRG ganó tres de las cinco etapas del nuevo formato Tour de Suiza, dominando en las montañas y ganando la contrarreloj por delante de un resurgido Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech). Terminó 6:32 por delante de su rival más cercano en la general, Richard Carapaz (EF Education-Easypost).

Pogačar regresó a Mónaco para pasar tiempo con su compañera Urška Žigart después de su grave caída en el Tour de Suiza femenino. Podría pasar unos días con sus compañeros en altitud en Isola 2000 y luego viajar a Barcelona a principios de la próxima semana para la Gran Départ del Tour de Francia. Pogačar ya parece estar cerca de su mejor forma.

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“No hay mucho que añadir”, dijo Pogačar CiclismoProNet y otros medios tras ganar la etapa del domingo y la general general en el Tour de Suiza.

“Faltan sólo 10 días o casi dos semanas, así que no hay mucho que puedas hacer antes de eso, tal vez algunos entrenamientos pequeños y específicos, pero la forma debe estar lista.

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“Era un objetivo, un deseo que tenía en mi lista desde hace mucho tiempo. Estoy muy feliz de que hayamos tenido éxito con los muchachos aquí. Y también me da mucha confianza para el Tour”.

Pogačar no corrió entre ganar el Tour de Romandía a principios de mayo y el Tour de Suiza. Sin embargo, entrenó duro en altitud en Sierra Nevada, y los resultados de las pruebas le dieron confianza para el Tour de Francia.

“Hicimos muy buenos entrenamientos. Pasamos mucho tiempo fuera de casa con los compañeros. Se ha trabajado mucho, así que estoy contento”, dijo Pogačar. L'Equipe.

“Durante el campo de entrenamiento, hay una subida que probé el año pasado. Marqué un muy buen tiempo en ella. Pensé: 'Guau, nunca podré ir más rápido que eso'. Y este año, sólo por diversión, dije: 'Está bien, al final del campamento volveré allí'. Y este año fui significativamente más rápido. Entonces sí, desde una perspectiva de entrenamiento, diría que soy más fuerte”.

Pogačar persiguió a Lenny Martinez (Bahraiv Victorious) para ganar la quinta etapa del Tour de Suiza, como prueba final de su capacidad de escalada en el calor abrasador.

“Probablemente será similar al Tour, con todo el calor y los metros de altitud antes de la última subida, así que fue bueno revisar mis piernas y mis pulmones”, explicó.

“Fui a toda velocidad; fue difícil, pero la subida en sí fue muy bonita. Ahora me 'resetearé' un poco en casa y haré un entrenamiento específico, y luego nos dirigiremos rápidamente a Barcelona”.