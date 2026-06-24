El esloveno regresa a casa para quedarse con su pareja Urška Žigart mientras comienza la cuenta regresiva final para la Gran Salida el 4 de julio

Tadej Pogačar regresó a casa del Tour de Suiza con otra victoria en una carrera por etapas en su palmarés y la confirmación de que está más fuerte que nunca y en camino de luchar por una quinta victoria en el Tour de Francia.

El líder del UAE Team Emirates-XRG ganó tres de las cinco etapas del nuevo formato Tour de Suiza, dominando en las montañas y ganando la contrarreloj por delante de un resurgido Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech). Terminó 6:32 por delante de su rival más cercano en la general, Richard Carapaz (EF Education-Easypost).

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