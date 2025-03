El francés se pierde el primer monumento de la temporada después de chocar dos veces en la etapa final de Tirreno-Adriatico

Soudal-Quickstep estará sin su líder planeado, Paul Magnier, para el primer monumento del año en Milan-san Remo el sábado, con el francés aún sufriendo después de chocar dos veces el último día de Tirreno-Adriatico.

Magnier se estrelló con fuerza a alta velocidad durante el sprint final en la etapa 7 en Italia, después de bajar durante el último día. Una actualización médica del equipo confirmó que solo había sufrido hematomas y abrasiones.

A pesar de evitar lesiones importantes, después de más exámenes de los médicos del equipo el lunes, se tomó la decisión de descansar y saltar a Milan-san Remo, antes de su próximo gran gol Gent-Wevelgem el 30 de marzo.

Mientras que Soudal-Quickstep confirmó My Bike Ese Magnier no montará La Primavera, un reemplazo aún no se ha confirmado, con solo tres días para el inicio en Pavia.

Si fuera el Remo de Milán-san antiguo, entonces el velocista Tim Merlier sería un shoo-in, sin embargo, la carrera ha sido jugada en gran medida por los mejores corredores impactantes sobre el Poggio desde 2015, a pesar del final del año pasado en un montón y el depilación Jasper Philipsen (Alpecin-DecUeninck) tomando la ganancia.

Magnier ya había ascendido al equipo belga en los Classics en 2025, perdiendo por poco la victoria en Omloop Het Nieuwsblad a Søren Wærenskjold (Mobility UNO-X), antes de tomar otro segundo lugar en el Ename Samyn Classic, solo a Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

En la lista de inicio provisional presentado por los organizadores de Remo de Milan-san ayer para Soudal-Quickstep están Mattia Cattaneo, Josef černý, Pascal Eenkhoorn, Casper Pedersen, Max Schachmann y Martin Svrček.