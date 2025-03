Ardennes Classics y Vuelta Siguiente para el campeón polaco en la segunda temporada de WorldTour

En los resultados del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, Dominika Włodarczyk (EAU ADQ) figuraba en el puesto 15, un resultado bueno, pero no excepcional. Sin embargo, los números creen un viaje impresionante del campeón polaco de 24 años, que hizo todo lo posible en apoyo de su líder de equipo Elisa Longo Borghini y Karlijn Swinkels, el dúo que terminó 10 y 13, respectivamente.

“Queríamos hacer que la carrera sea lo más difícil posible para dejar caer a algunos velocistas y mantener a Karlijn a salvo. My Bike Después del clásico italiano.

Cuando una escapada de 14 jinetes, que incluía a su compañera de equipo Eleonora Gasparrini, había sido tensado, Włodarczyk se atacó con 32 km para el final. Se salió con la suya con Magdeleine Vallieres Mill (EF Education-O-Oply) y mantuvo el ritmo en lo alto de la subida de Orino, y fue el primero en la cima antes de ser atrapado en el descenso.

“Mi entrenador me dijo antes de la carrera que soy realmente fuerte, pero para ser honesto no le creí”, se rió Włodarczyk.

“Durante la carrera no me sentí súper bien, pero me estaba repitiendo que necesitaba pelear hasta el final”.

En la última vuelta, la campeona polaca se mostró en la parte delantera de la carrera nuevamente, estableciendo el ataque de Longo Borghini en la última parte de la subida de Orino, luego saltando después de Demi Vollering (FDJ-Suez).

“Fue difícil crear una brecha para Elisa y luego saltar a su grupo, pero cuando vi a Demi Chassing, pensé que” necesitamos un jinete más de EAU en el primer grupo “.

Este grupo de seis quedó atrapado en el descenso, y cuando otro grupo con Longo Borghini fue traído de vuelta en el final recto, la carrera terminó sin un resultado superior para el equipo emiratí, pero Włodarczyk ha demostrado que ella está en una curva ascendente.

“Ahora, gracias a mi equipo, tengo la oportunidad de ir al campo de entrenamiento de altitud en la Sierra Nevada, donde me prepararé para mis primeros clásicos de Ardennes.

“Estoy ansioso por esas carreras”, terminó.