El todo terreno suizo seguro que estará listo para los clásicos, pero aún no en forma completa

El especialista en clásicos y la contrarreloj Stefan Küng se dirige al fin de semana de apertura este sábado para su novena participación en Omloop Het Nieuwsblad, lo que significa que el jugador de 31 años ha tenido visitas más que suficientes a la línea de inicio de la carrera en Gent para saber que nunca es demasiado sabio hacer demasiadas predicciones sobre lo que puede suceder.

No es solo que Omloop Het Nieuwsblad probablemente sea el único clásico de Groupama-FDJ Racer antes de París-Nice. Más concretamente, cada año, cuando llega Omloop, los corredores experimentados como Küng son muy conscientes de cuán dramáticamente Omloop eleva el listón en términos de condición y demandas de forma en comparación con lo que viene antes en la temporada.

Si bien el mejor resultado de Küng en Omloop es un noveno relativamente discreto en 2020, tiene mucho más éxito en eventos similares para aumentar su moral antes del sábado. Solo para nombrar las carreras que está haciendo esta primavera, ha tomado lugares de podio en E3 y Dwars Door Vlaanderen, en la gira de Flandes tiene un quinto y sexto lugar, y en Paris-Roubaix, ha sido entre los cinco o mejores cada año desde 2022, cuando afirmó tercero.

Primero, sin embargo, es Omloop, pero Küng está predicando precaución, por ahora, con respecto a sus posibilidades, porque como él le dijo My Bike Durante el Volta AO Algarve, su única carrera anterior a Omloop, “Es la primera carrera de la temporada, siempre trabajas duro durante el invierno y nunca sabes exactamente cómo estás.

“Tienes una idea, pero siempre es bueno volver a las carreras y centrarse en este buen comienzo de la temporada. Porque una vez que esto (Algarve) está hecho, comienza el negocio serio”.

Küng colocó un 30º Key en la primera contrarreloj en Algarve, un escenario que la estrella suiza podría haber encontrado decepcionante, dado que actualmente tiene 22 contrases horarios en sus palmares, dos de ellos en la carrera portuguesa. Pero Küng ya había dicho que el nuevo formato de Algarve TT de un final cuesta arriba no le hizo favores, y como él le dijo Eurosport Luego, después de avanzar en la cumbre de Alto do Malhão, “no fue el más agradable”.

“Quería terminar el Volta AO Algarve con una buena sensación en la bicicleta, pero a veces es mejor cuando aún no es 100%, para darle tiempo al cuerpo para recuperarse y estar listo para el fin de semana de apertura y lo que viene después.

“Ahora no estoy volando todavía, así que no estoy muy, muy feliz, pero es la primera carrera de la temporada, cambiamos un poco nuestro enfoque, por lo que tenemos que confiar en el proceso porque el trabajo que hicimos durante el invierno fue bueno. No tengo dudas de que estaré listo para los clásicos de primavera”.

Küng señaló que su enfoque diferente significa que no está disparando en todos los cilindros como lo ha sido en este momento del año, sino “seguro que los grandes objetivos son en abril”.

“Solo necesito mantener la calma, recuperarme, hacer Omloop y París-Nice y las piernas solo mejorarán. Como atleta, te gusta tener sentimientos agradables en la primera carrera de la temporada, pero todavía es solo la primera carrera. Así que creo que mi experiencia me ayuda a mantener la calma de lo que hubiera sido hace cinco años”, concluyó.

El debate sobre si es posible tener una mejor idea de forma para los próximos desafíos en Bélgica de carreras como el Algarve es perenne. Pero Küng se presenta firmemente del lado de aquellos que piensan que pueden salir con mucha información útil para la primavera de cinco días de carreras en Portugal.

“Diría que puedes aprender mucho porque hay los resultados, existen la forma en que te sientes y existe la forma en que reacciona a los esfuerzos en la carrera”, dijo My Bike. “Te da una indicación de cómo te paras.

“Además, es bueno tener kilómetros de carrera en las piernas antes del comienzo de los clásicos con seguridad. Eso siempre va a ayudar”.

Si bien el objetivo en Omloop siempre es obtener el mejor resultado posible, Küng no está dispuesto a poner un número en el tipo de resultado que le gustaría tener antes de la carrera. No es solo su propia incertidumbre habitual que tiene que manejar, como explicó, sino también que “con un año nuevo, siempre hay un nuevo tipo de dinámica en los clásicos”.

“También tenemos algunos tipos nuevos en el equipo, también ha habido un poco de facturación, por lo que sabremos más después.

“Sé que esta carrera me queda bien, pero es la primera de la temporada, por lo que es difícil predecir cualquier cosa en particular. Hasta que corras ese primer clásico, nunca sabes cómo eres”.