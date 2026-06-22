Eduard Prades y Lucas Towers sufrieron lesiones graves al caer a última hora de la etapa del jueves

Dos corredores sufrieron fracturas en las piernas en la caída masiva que neutralizó la segunda etapa de la Vuelta a Eslovenia durante 30 minutos el jueves.

Varios corredores cayeron en una fuerte caída a 27 km del final de la etapa hacia Ormož en una amplia curva cuesta abajo. Entre ellos se encontraba el corredor español Eduard Prades de Caja Rural-Seguros RGA y el británico Lucas Towers de Modern Adventure, quienes se rompieron las piernas en la caída.

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