Eduard Prades y Lucas Towers sufrieron lesiones graves al caer a última hora de la etapa del jueves

Dos corredores sufrieron fracturas en las piernas en la caída masiva que neutralizó la segunda etapa de la Vuelta a Eslovenia durante 30 minutos el jueves.

Varios corredores cayeron en una fuerte caída a 27 km del final de la etapa hacia Ormož en una amplia curva cuesta abajo. Entre ellos se encontraba el corredor español Eduard Prades de Caja Rural-Seguros RGA y el británico Lucas Towers de Modern Adventure, quienes se rompieron las piernas en la caída.

La etapa de 181,8 kilómetros se detuvo tras el accidente, en el que participaron Prades, Towers y varios otros, ya que la carrera carecía de ambulancias para continuar hasta la meta.

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Caja Rural anunció que Prades ha sufrido una fractura de tibia derecha en la caída. El jugador de 38 años, que finalizó quinto en Brabantse Pijl este año, se perderá la selección del equipo para el Tour de Francia el próximo mes.

“Confirmada: fractura de tibia derecha de Eduard Prades como consecuencia de su caída ayer en la Vuelta a Eslovenia”, anunció Caja Rural en sus redes sociales.

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“El catalán será trasladado a España para ser operado próximamente. ¡Recupérate pronto y recupérate del todo, Edu!”

Towers, que compite este año como neoprofesional y anteriormente había estado en el filial de Caja Rural, sufrió una fractura en la parte inferior de la pierna en el accidente.

“Tras el accidente en la segunda etapa del Tour de Eslovenia, Lucas Towers fue trasladado al Centro Médico Universitario de Maribor, donde los exámenes confirmaron que tenía una fractura aislada en la parte inferior de la pierna”, anunció Modern Adventure.

“Será operado y permanecerá en el hospital en observación durante los próximos días.

“Después de eso, regresará al Reino Unido para su recuperación y rehabilitación bajo la dirección de nuestro equipo médico. Toda la familia Modern Adventure Pro Cycling le desea a Lucas una pronta recuperación”.

Una vez que la carrera se reanudó tras la neutralización, el velocista de Solution Tech-Nippo-Rali, Dušan Rajović, aceleró hacia la victoria de la etapa 2 mientras Laurence Pithie (Red Bull-Bora-Hansgrohe) defendía su liderato de la carrera.

La Vuelta a Eslovenia continúa el viernes con una etapa de 133,5 kilómetros entre Maribor y Celje.