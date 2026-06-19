“Es una pena que Sarah 4.0 haya tardado tanto en cargarse, pero esta vez lo conseguiremos”, dice el australiano

El tan esperado regreso de Sarah Gigante al pelotón femenino tendrá que esperar un poco más con la corredora de AG Insurance-Soudal, que demostró el año pasado la gran amenaza que podría ser en el Gran Tour, después de haber tenido que pasar por el quirófano una vez más.

La última ronda de cirugía fue para resolver problemas persistentes después de que la australiana se rompiera el fémur en el entrenamiento posterior al Tour de Francia Femmes del año pasado, donde fue segunda en la etapa del Col de la Madeleine y sexta en la general.

“Gracias al apoyo inquebrantable de mi equipo y a algunos cirujanos belgas inteligentes, finalmente descubrimos que mi dolor ya no provenía de la fractura, sino de una irritación relacionada con la posición y el ajuste de la uña”, dijo Gigante en una publicación de Instagram.

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No fue una sorpresa, dada la gravedad de la lesión de Gigante en agosto de 2025, cuando el piloto no estaba en la línea de salida para las carreras inaugurales de la temporada australiana. En cambio, había puesto su mirada en comenzar la temporada en marzo, pero no fue así.

“Desafortunadamente, después de un buen progreso al principio, desde diciembre me he sentido cada vez más como un hámster en una rueda, haciendo lo mejor que puedo y trabajando muy duro pero sin llegar a ninguna parte”, dijo Gigante. “Dos pasos adelante y tres atrás envejecen rápidamente”.

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Se podía ver al ciclista en la carretera y en Strava recorriendo grandes distancias, pero el primer mes de marzo llegó y se fue sin ninguna señal en la línea de salida del joven de 25 años, que ha tenido que hacer frente a una carrera llena de interrupciones. Luego, el Giro de Italia, donde consiguió dos victorias de etapa y el tercer puesto en la general en 2025, también llegó y se fue. Mientras Gigante estaba en bicicleta, no estaba en la carrera a la que había apuntado.

“Podía hacer recorridos largos (y ahora aparentemente soy una reina de la resistencia, como habrán notado quienes me siguen en Strava), pero cualquier cosa intensa era una historia diferente y muy dolorosa”, dijo Gigante.

Ahora también parece claro que el último Gran Tour de esta temporada, el Tour de Francia Femenino a principios de agosto, tampoco está sobre la mesa.

“Un poco más de tiempo libre, luego algo de Zwift… y espero que esta historia del fémur finalmente pueda cerrarse… y sólo revisitarla un día en mi libro”, dijo en broma Gigante.

La melburniana, que saltó a la fama cuando consiguió el título de carrera de élite de Australia en su primer año fuera de las categorías junior, desafortunadamente tiene muchas historias de recuperación para incluir en cualquier biografía futura, pero la ciclista persistentemente positiva también tiene la costumbre de volver más fuerte cada vez.

“Es una pena que Sarah 4.0 haya tardado tanto en cargarse, pero esta vez lo conseguiremos”, afirmó.