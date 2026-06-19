“Es una pena que Sarah 4.0 haya tardado tanto en cargarse, pero esta vez lo conseguiremos”, dice el australiano

El tan esperado regreso de Sarah Gigante al pelotón femenino tendrá que esperar un poco más con la corredora de AG Insurance-Soudal, que demostró el año pasado la gran amenaza que podría ser en el Gran Tour, después de haber tenido que pasar por el quirófano una vez más.

La última ronda de cirugía fue para resolver problemas persistentes después de que la australiana se rompiera el fémur en el entrenamiento posterior al Tour de Francia Femmes del año pasado, donde fue segunda en la etapa del Col de la Madeleine y sexta en la general.

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