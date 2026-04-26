“Momentos como este te recuerdan cuánto amas lo que haces”, dice Mauritian mientras una lesión la mantiene fuera del Monument

Kim Le Court-Pienaar obtuvo una de las mayores victorias de su carrera en Liège-Bastogne-Liège Femmes el año pasado, pero una fractura de muñeca sufrida en un accidente en el Tour de Flandes significa que no podrá competir como campeona defensora el domingo.

Le Court-Pienaar se ha sincerado sobre lo difícil que será ver la carrera desde la barrera este fin de semana.

“No estar en la línea de salida este año… Es difícil expresarlo con palabras. Duele mucho. Esta carrera significa mucho para mí, y verla desde afuera después de experimentar algo tan especial allí… siento como si me faltara una parte de mí”, dijo en un comunicado de prensa del equipo.

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“Hay una frustración, por supuesto, porque quieres estar ahí, quieres defenderlo, quieres sentir esa intensidad otra vez. Pero al mismo tiempo, también me ha dado aún más hambre. Momentos como este te recuerdan cuánto amas lo que haces”.

La campeona mauriciana se convirtió en la primera ciclista africana en reclamar un Monumento al cruzar la línea de meta con la victoria en la Lieja-Basatogne-Lieja del año pasado, superando a Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) y Demi Vollering (FDJ United-SUEZ).

“Para ser honesto, no creo que me haya dado cuenta de inmediato de lo que significa convertirse en el primer corredor africano en ganar un Monumento. En este momento, simplemente estás sobreviviendo, simplemente compitiendo”, dijo Le Court-Pienaar.

“Fue sólo después, cuando comencé a recibir mensajes, cuando vi la reacción… fue entonces cuando me di cuenta. Se convirtió en algo mucho más grande que yo.

“Me enorgulleció muchísimo, pero también me emocionó mucho, porque me di cuenta de que llevaba algo significativo para mucha gente, especialmente en casa. Eso es algo que siempre tendré muy cerca”.

Su victoria en Lieja fue sólo uno de los muchos hitos de su carrera hasta el momento, que también incluye ganar una etapa en el Giro de Italia en 2024 y una etapa en el Tour de Francia en 2025, donde también vistió el maillot amarillo.

AG Insurance-Soudal se alineará con Ashleigh Moolman-Pasio, Lore De Schepper, Anya Louw, Tess Moerman, Julie Van De Velde y Urška Žigart.

“A mis compañeros de equipo… disfrútenlo, pero más que nada, crean. Esta carrera exige mucho de ustedes, pero les devuelve de la manera más hermosa cuando realmente se comprometen con ella. Usen esa camiseta de 'Donate Plasma' con orgullo. Representa algo más grande que simplemente competir”, dijo.

“Estaré observando, apoyándote cada segundo, sintiendo cada emoción contigo. Y recuerda siempre… cuando estés sufriendo, todavía queda un pequeño porcentaje. Sigue adelante, cree en ti mismo y cabalga con tu corazón. Extrañaré estar ahí con todos ustedes, pero estoy ahí con ustedes en espíritu”.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja