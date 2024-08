El piloto polaco acabó tercero en la general el año pasado: “Sé que mi nivel es más alto que el año pasado”

Kasia Niewiadoma, Chloé Dygert, Elise Chabbey y Agnieszka Skalniak-Sójka compitieron en los eventos de ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de París y volverán a la acción para Canyon-SRAM en el Tour de France Femmes avec Zwift, del 12 al 18 de agosto.

La ciclista polaca, que el año pasado fue tercera en la general, liderará la clasificación general de las ocho etapas del Tour, y su plantilla se completará con Neve Bradbury, Soraya Paladin y Alice Towers.

““La edición de este año es muy agotadora de etapa en etapa. No será posible correr las etapas pensando solo en las últimas cotas, ya que cada día es exigente y desafiante. Sé que mi nivel es más alto que el año pasado y quiero demostrarlo, dar lo mejor de mí y no dejar pasar ninguna oportunidad de lograr un gran resultado”, afirmó Niewiadoma en un comunicado del equipo.

“Terminar en Alpe D'Huez será cuestión de fuerza y ​​resistencia a la fatiga que se irá acumulando gradualmente a lo largo de las siete etapas anteriores. Soy más partidario de terminar el Tour en una montaña emblemática que en una contrarreloj, ya que no soy un especialista en contrarreloj, así que me siento más cómodo sabiendo que todo se reducirá a nuestras propias fortalezas”.

Niewiadoma terminó octava en la carrera en ruta olímpica, mientras que su compañera de equipo Dygert ganó un par de medallas en París en otros dos eventos para Estados Unidos, un bronce en la contrarreloj individual y un oro en la pista en la persecución por equipos.

A Dygert, que debutará en el Tour de France Femmes, se sumará Bradbury, de 22 años. El final en la cima del Alpe d'Huez le viene bien a la joven australiana, que ganó la etapa reina del Giro de Italia con la llegada en la cima de Blockhaus y se clasificó tercera en la general de ese Gran Tour.

“En general, es un recorrido exigente pero con un final bastante duro, y la batalla por la general se decidirá en gran medida en la última etapa. Estoy deseando que llegue la octava etapa, que termina en Alpe D'Huez. Es similar a la etapa que gané en el Giro, y creo que la multitud estará como loca en la cima. Quiero seguir corriendo agresivamente y con una actitud de 'no me arrepiento'”, dijo Bradbury.

Este año, la Grand Départ se disputará en Róterdam, con una primera etapa en ruta y, a continuación, una doble etapa el martes con una etapa en ruta de 67 km seguida de una contrarreloj de 6,3 km. El Tour culminará con dos etapas de montaña consecutivas en los Alpes.

Además de un podio en la general el año pasado, Niewiadoma ganó la clasificación de montaña. Towers terminó quinto en la clasificación de mejores ciclistas jóvenes y, después de no poder completar el Giro este año debido a una lesión, se alegró de volver para apoyar al equipo.

“Mi preparación para el Tour de France Femmes avec Zwift ha sido un reto. Después de mi accidente en el Giro, me lesioné la rodilla y he estado trabajando duro con mi entrenador y con fisioterapia diaria para llegar a la carrera en buena forma. Me alegra decir que estoy en el buen camino”, informó Towers en el anuncio del equipo.

“Este año, el Tour de France Femmes avec Zwift tiene una gran carga de trabajo hacia el final, con los días de montaña para la clasificación general en las últimas dos etapas. El recorrido puede funcionar bien para nosotras, como demostramos en el Tour del año pasado y en el Giro de este año que seguimos rodando con fuerza hacia el final de una carrera por etapas difícil”.