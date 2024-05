Jhonatan Narváez representará al país tras polémica selección

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) anunció este lunes que eligió a Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) para la plaza única para las pruebas de ruta de los Juegos Olímpicos de París, frente al campeón defensor Richard Carapaz.

Narváez competirá tanto en la contrarreloj como en la carrera en ruta en París.

La FEC explicó que designó al representante ecuatoriano “según lo solicitado por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), con fundamento en la autonomía federal y el reglamento que se emita”.

En un comunicado emitido en las redes sociales la semana pasada, Carapaz denunció “la falta de transparencia y equidad” en el proceso de selección, y que fueron “claramente parciales y carecen de los principios fundamentales de justicia y equidad deportiva”.

Sin embargo, el lunes Carapaz emitió un vídeo deseándole suerte a Narvaéz en París y agradeciendo a sus seguidores.

La FEC no publicó sus criterios de selección hasta marzo, pero utilizó los puntos UCI obtenidos entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2024 para elegir al corredor mejor clasificado.

Carapaz ocupó un lugar más alto que Narváez en el ranking UCI, que calcula los puntos en un calendario consecutivo de 12 meses, pero la situación se revirtió en los resultados tomados únicamente de este año.

El ciclista de EF Education First-EasyPost se quejó de que la revisión de los criterios de selección se produjo después de que ya había comenzado el período para ganar puntos.

“Esto se debió emitir al final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 o al final de la temporada pasada cuando todos los deportistas empezamos con cero puntos y pudimos planificar nuestra temporada de manera equitativa”, afirmó Carapaz.

“Sin embargo, su publicación de manera improvisada y sin margen de maniobra parece tener como objetivo mantenerme fuera de París y eximir al presidente de la FEC de cualquier responsabilidad”.

Carapaz había solicitado la intervención del Ministerio de Deportes, pero la FEC optó por finalizar la selección antes de que se aceptara la solicitud.

En 2021, Carapaz se convirtió en el primer deportista ecuatoriano en ganar una medalla de oro en ciclismo en unos Juegos Olímpicos. Corrió en Tokio con Narváez.

Esta temporada, Carapaz ganó su campeonato nacional de contrarreloj, mientras que Narváez ganó la carrera de ruta. Carapaz finalizó segundo en la general del Tour Colombia y ganó la etapa final. También ganó una etapa del Tour de Romandía.

Narváez ganó el Down Under Classic y terminó segundo en el Tour Down Under en enero, y más recientemente ganó la etapa inaugural del Giro de Italia.